Salvador Ramos: Tirador de Texas tuvo un pasado conflictivo con su familia

Salvador Ramos tenía un pasado familiar conflictivo. Las discusiones con su madre, Adriana Martínez, lo llevaron a quedarse en la casa de sus abuelos en Uvalde, Texas, antes de dispararle a su abuela en la cabeza.

Así lo dio a conocer su abuelo, Rolando Reyes, a ABC News.

La abuela, Celia Martínez, de 66 años, quien aún se encuentra con vida, fue la primera víctima. Luego, Ramos estrelló su automóvil frente a la escuela primaria Robb y mató a 19 niños y dos maestras de cuarto grado dentro de un salón de clases. Es uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia del país.

Los informes publicados comienzan a pintar una imagen de los antecedentes del pistolero nacido en Dakota del Norte.

“Tan pronto como ingresó a la escuela, comenzó a disparar a niños, maestros, cualquiera que se interpusiera en su camino, estaba disparando a todos”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Chris Olivarez, a Daily Beast, que informó que Ramos compró dos rifles en su cumpleaños número 18.

Surgieron relatos de Ramos siendo víctima de bullying. The Washington Post informó que hablaba con un ceceo y soportó insultos homosexuales por usar delineador de ojos. Otro informe en CNN dijo que fue objeto de burlas por su ropa y las finanzas de su familia. Sin embargo, The New York Times informó que al menos un compañero de clase pensó que Ramos provocó a otros estudiantes.

En cuanto a sus padres, el nombre del padre no ha sido revelado. El País, que nombró a su madre, dijo que el padre no estaba presente en la vida de Ramos.

Esto es lo que necesita saber sobre la familia del pistolero:

Ramos discutió con su abuela sobre la factura del teléfono durante la mañana del tiroteo

Un reportero, John Mone, habló con un hombre que conocía a la abuela del sospechoso. Él describió una escena en la que Ramos estaba “enojado porque no se graduó, y tuvo una discusión con la abuela y ella gritaba: ‘Me disparó, me disparó'”. Luego “se acercó por la calle” y hubo un accidente. El sospechoso salió con dos armas y comenzó a disparar. Este era el primer atisbo de un posible motivo. The Post informó que Ramos disparó a los estudiantes el día después de que sus compañeros se graduaran.

El abuelo del sospechoso, Rolando Reyes, habló con ABC News. Reveló que él es un delincuente, por lo que no puede tener armas de fuego en la casa y afirmó que no sabía que Ramos había comprado armas.

Le dijo a ABC que el sospechoso “tuvo una discusión menor con su abuela” sobre el pago de una factura telefónica, pero no fue tan inusual.

De acuerdo con Reyes, Ramos durmió en un colchón en una habitación en la casa de sus abuelos después de una discusión con su madre. El abuelo dijo que no creía que el sospechoso fuera violento antes del tiroteo masivo, según ABC. Él le dijo a la cadena televisiva que trató de que fuera a la escuela, pero Ramos simplemente se encogió de hombros. También dijo a ABC que cree que la abuela sobrevivirá.

“Lo siento mucho por mi amigo Rolando”, dijo Adolfo Cruz, de 69 años, a El País, que informó que Cruz conoce a la familia de Ramos desde hace más de 60 años.

“Es un tipo firme”, dijo Cruz al referirse al abuelo de Ramos. La nieta de Cruz, Elija Cruz Torres, de 10 años, está entre los muertos. “No culpo a mi amigo en absoluto. No le guardo rencor”, dijo Cruz a El País.

Ramos, quien nació en Dakota del Norte, tuvo una relación difícil con su madre

Surgieron detalles adicionales sobre la vida familiar del tirador. Según Daily Mail, la policía lo conocía previamente debido a discusiones violentas con una “madre drogadicta”. Él nació en Dakota del Norte, le dijo un representante estatal a CNN.

De acuerdo con El País, una publicación en español, su madre, Adriana Martínez, vivía en “otra parte de la ciudad”.

Un vecino dijo que su padre no formaba parte de su vida, por lo que sus abuelos lo cuidaron.

El New York Times citó a un amigo de Ramos diciendo que podía escuchar una relación conflictiva entre Ramos y la madre de Ramos, quien “le gritaba, le decía que tenía que ir a la escuela y que no estaba haciendo nada con su vida… Ramos le gritaba de vuelta, llamándola por palabras obscenas”.

Un video de la escena apareció en Facebook que muestra lo que algunos creen que es el hombre armado entrando a la escuela. “Lo que mis chicas me acaban de enviar, esto es en Robb. Oraciones por los niños y el personal”, escribió Elsa G. Ruiz, quien compartió el video en Facebook.

Ramos ingresó a la escuela con una pistola y posiblemente un rifle, dijo el gobernador. AP informó más tarde que usó un rifle estilo AR para matar a los niños y maestras.

“El señor Ramos, el tirador, ha fallecido, y se cree que los oficiales que respondieron lo mataron. Dos oficiales que respondieron fueron alcanzados por rondas pero no tienen heridas graves”, dijo Abbott el 24 de mayo de 2022. Él también dijo que el atacante era ciudadano estadounidense.

El representante estatal dijo en CNN que Ramos compró las armas de fuego el día de su cumpleaños, legalmente, a un traficante. “Eso fue lo primero que hizo en su cumpleaños número 18”, dijo, según AP.

Ramos ‘abandonó lentamente’ la escuela después de ser víctima de burlas por su ropa y por la pobreza de su familia

Un amigo de Ramos habló con CNN y describió a un adolescente interesado en las armas que fue “burlado” en la escuela.

“Me enviaba mensajes aquí y allá, y hace cuatro días me envió una foto del AR que estaba usando… y una mochila llena de cartuchos 5.56, probablemente como siete cartuchos”, dijo el amigo a CNN. “Yo estaba como, ‘hermano, ¿por qué tienes esto?’ y él dijo: ‘No te preocupes por eso'”.

El amigo agregó: “Él procedió a enviarme un mensaje de texto diciendo: ‘Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías’”.

Según lo que el amigo le dijo a CNN, Ramos “fue objeto de burlas por parte de otros compañeros por la ropa que usaba y la situación financiera de su familia” y, “poco a poco abandonó los estudios… apenas iba a la escuela”.

The New York Times citó al excompañero de clase Jeremiah Muñoz, quien dijo que jugó Fortnite y Call of Duty con Ramos. Le dijo a The Times que los estudiantes intimidaron a Ramos, “burlándose de su ropa o haciendo referencias groseras a su madre o hermana”.

Pero el periódico también citó a su compañero de clase Charlie Marsh, quien le dijo al periódico que, aunque otros estudiantes insultaron a Ramos, “incluyendo un insulto homofóbico”, ella creía que él era el provocador.

