Sabrina Zunich apuñaló a su madre adoptiva 178 veces

Muy temprano en la mañana del 16 de noviembre de 2012, Lisa Knoefel fue brutalmente asesinada en su casa en Willoughby Hills, Ohio, frente a sus dos hijas. Los oficiales que respondieron al llamado encontraron a su hija adoptiva, Sabrina Zunich, de 18 años, sosteniendo un cuchillo ensangrentado y la arrestaron. Knoefel había sido apuñalada casi 200 veces mientras su esposo, el camionero Kevin Knoefel, estaba conduciendo fuera de la ciudad.

Después de pasar meses en la cárcel, Zunich finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía testificar contra su padre adoptivo, quien dijo que la animó a cometer el asesinato y le dijo cómo hacerlo.

Le preguntaron en el tribunal por qué había asesinado a su madre adoptiva, a quien describieron como alguien que “amaba a los niños y le encantaba ayudar a la gente”, y ella respondió: “Porque estaba haciendo lo que me dijeron que hiciera”. Según Fox 8, los fiscales le preguntaron a Zunich quién le dijo que asesinara a Lisa Knoefel y ella respondió: “Kevin [Knoefel]”.

¿Dónde está Sabrina Zunich hoy?

Zunich se declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años

Después del juicio de Knoefel, en el que Zunich prestó testimonio sobre su participación en el asesinato de su madre adoptiva, la joven se declaró culpable de homicidio agravado en agosto de 2014. Zunich fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los registros públicos muestran que será elegible para la libertad condicional en 2042, momento en el que tendrá 47 años.

Zunich, ahora de 26 años, está cumpliendo su condena en la Institución Correccional de Dayton, una prisión estatal para mujeres en Ohio que abrió en 1987 y tiene 857 reclusas a partir de 2019, según el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio.

Según Cleveland.com, Zunich lloró en su audiencia de sentencia, donde el juez le dijo que la única razón por la que recibió la posibilidad de libertad condicional se debió a su cooperación con los investigadores. Zunich dijo: “Quiero decir cuánto lo siento por todos los que lastimé. Lisa no se merecía lo que le pasó. Pido perdón, no para mi beneficio, sino para aquellos que necesitan que comience el proceso de curación. No puedo explicar cuánto remordimiento tengo y cuánta tristeza tengo que lidiar”.

Aunque el juez estuvo de acuerdo en que Zunich había sido “manipulada y utilizada” por Knoefel, su delito estaba más allá de esas consideraciones: “El asesinato con agravantes es un asesinato con agravantes. Pero este no fue un solo acto violento”.

Zunich habló sobre el caso en entrevistas desde la prisión y testificó sobre las instrucciones que recibió de Knoefel

Zunich ha hablado sobre ese período de su vida en entrevistas desde la prisión, y le dijo a Oxygen que ella y Lisa Knoefel eran muy cercanas cuando se mudó inicialmente con la familia: “Comenzamos como amigas y luego nos volvimos hermanas”. Sin embargo, dijo que comenzó a sentir que su madre adoptiva estaba más presente para sus dos hijas que para su hija adoptiva y fue entonces cuando se acercó más a Kevin Knoefel.

“Era mi amigo y mi padre”, explicó al medio. “Kevin estaba allí para atraparme porque nunca me juzgó y siempre me hizo sentir querida”. Cuando cumplió 18 años en octubre de 2012, pudo dejar el cuidado de crianza, pero dijo que solicitó permanecer con la familia hasta que terminara la escuela secundaria.

Sin embargo, solo tres semanas después, fue arrestada por el asesinato de Lisa Knoefel. Respecto a ese día, Zunich dijo: “No estaba mentalmente allí. Estuve entrando y saliendo todo el tiempo”.

Ella testificó que su padre adoptivo le había dado instrucciones sobre cómo matar a su esposa con un cuchillo, incluso girarlo después de apuñalarla y hacer que pareciera un robo. También dijo que si la atrapaban, debería alegar locura o defensa propia, según muestran los documentos judiciales.

