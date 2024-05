¿El rapero Rylo Huncho se disparó accidentalmente?

El rapero adolescente de TikTok que usaba el nombre “Rylo Huncho” se mató accidentalmente de un tiro en Suffolk, Virginia, en un video del 15 de mayo que se volvió viral en las redes sociales.

La muerte y la identidad del adolescente fueron confirmadas por 13NewsNow, una estación de televisión de Virginia. Según la estación de televisión, la familia del adolescente confirmó su muerte y dio su nombre real como Raleigh Freeman III, de Suffolk, Virginia. Tenía 17 años, informó 13NewsNow.

Además, una página de GoFundMe creada para ayudar a la familia de Freeman revela algunos detalles de su muerte.

La estación de televisión describió a “Rylo Huncho” como un “aspirante a artista de rap” que “se disparó fatalmente mientras grababa un video en las redes sociales”. La policía cree que la muerte de Freeman fue un accidente, informó 13NewsNow.

El video muestra al rapero adolescente Rylo Huncho sosteniendo una pistola grande

El vídeo es extremadamente inquietante y demasiado gráfico para insertarlo, aunque está ampliamente disponible en X.

Muestra al rapero parado en una habitación y sosteniendo un arma grande. Él dice: “Que se jodan todos” y usa un insulto racial, antes de pegarse un tiro en la cabeza.

La página de TikTok de Freeman todavía está activa con el nombre @rylohuncho, aunque el video gráfico de la muerte no está disponible allí. Su vídeo más reciente disponible lo muestra cantando una canción de rap. Tenga en cuenta que la letra es muy gráfica. Tiene más de 412.000 reproducciones. Ese video, del 12 de mayo, no es el video de la muerte, pero la gente se ha referido a él en el hilo de comentarios.

“Q.P.D., hermano, por favor no jueguen con armas, por favor, muchachos”, escribió una persona.

La policía de Suffolk, Virginia, confirmó a The New York Post que un rapero, de 17 años, murió en Suffolk, Virginia, el 15 de mayo como resultado de una “herida de bala autoinfligida accidentalmente” en la cabeza, pero no quiso nombrarlo.

“No sabía que tenía un arma”, dijo su madre, Monica Savage, a WAVY.com. “Cuando entré a la casa, lo vi en su propia sangre y corrí, casi me atropella un auto por intentar salvar la vida de mi hijo”. La estación de televisión dijo que su madre encontró al adolescente muerto; trabajaba en un restaurante local.

“Cuando recibí la noticia de que le habían disparado, fue como un shock total para mí”, dijo su primo, Avis Hawkins, a WAVY.com. “Y cuando me enteré de que se había autoinfligido un disparo en la cabeza, todavía fue una píldora difícil de tragar”.

Heavy se ha puesto en contacto con la policía de Suffolk, Virginia, para solicitar comentarios.

Una página de GoFundMe dice que Rylo Huncho era hijo único

Dos mujeres iniciaron una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Freeman. Ha recaudado más de $5,200.

“Hola, mi tía perdió recientemente a su hijo de 17 años por una herida de bala autoinfligida en la cabeza”, se lee en la página. “¡Él era su único hijo! Era madre soltera pero cuidaba de su hijo lo mejor que podía. El suicidio/accidental fue la causa de su muerte; todavía estamos tratando de descubrir por qué. Pero cualquier cosa, quiero decir cualquier cosa, puede ayudarla en este momento de necesidad. Él era su único hijo, ella también era hija única, siempre fueron ella y su hijo. ¡Cualquier cosa puede ayudar! Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones. Además, su sobrino político (Richard Patterson) y yo (Diane Bryant) (sobrina) y otros miembros de la familia apreciamos todo”.

El adolescente también estaba en Instagram. Tiene más de 30.000 seguidores y publica su música y un par de fotos.

“Y recibir un mensaje de texto diciendo que falleció es desgarrador y escuchar las cosas malas que todos están diciendo sobre Railey está tan mal en todos los niveles, por favor, Dios le dé a su madre la fuerza para lidiar con el dolor devastador que siente”, dijo una persona, llamada Twin Porter quien escribió sobre el rapero.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos