Hombre acusado de apuñalar a un perro policía de Houston [FOTO]

Ryan Mitchell Smith es el sospechoso acusado de apuñalar a un K-9 de la policía de Houston durante una persecución a pie el sábado 22 de enero de 2022. K-9 Nate se sometió a una cirugía en el VERGI Animal Hospital y se está recuperando, dijo la policía en Twitter.

El incidente ocurrió en el área de 1600 Bass Street alrededor de las 7:50 a.m., dijo la policía. Smith fue arrestado y acusado de interferir con un animal de la policía, evadir el arresto y robo con lesiones corporales, según los registros judiciales de la policía de Houston y del condado de Harris.

La policía de Houston dijo en un comunicado: “Los oficiales respondieron a una llamada de intento de robo de auto en 800 Memorial Heights Drive. Testigos dijeron que Smith había abandonado el lugar y se dirigió a una tienda cercana donde robó mercadería y huyó. Luego, los oficiales ubicaron a Smith dentro de un estacionamiento de apartamentos cercano en la dirección anterior e intentó evadir a los oficiales”.

La policía agregó: “HPD K-9 ‘Nate’ alcanzó a Smith detrás de un edificio donde Smith luego apuñaló a ‘Nate’. Los oficiales brindaron atención de emergencia al K-9 “Nate” en la escena. Smith fue detenido sin más incidentes y acusado por su papel en el incidente”. Las autoridades dijeron que Smith usó un cuchillo de carnicero para apuñalar al perro policía. “HPD K-9 ‘Nate’ fue transportado a un centro veterinario de emergencia, se sometió a una cirugía y ahora está en casa con su compañero de HPD”, dijo la policía.

Ryan Smith pagó una fianza de $25,000 después de su arresto, según los registros judiciales. Su próxima aparición en la corte está programada para el 5 de abril de 2022, según muestran los registros judiciales del condado de Harris. Su fianza se pagó el 23 de enero, según los registros judiciales.

Según documentos judiciales, Smith está acusado de amenazar con matar al conductor de un automóvil si no entregaba las llaves del automóvil. El subjefe ejecutivo de la policía de Houston, Larry Satterwhite, dijo que la madre de Smith fue la primera en llamar al 911, alrededor de las 6:30 a.m., y le dijo a la policía que había salido de la casa y que estaba “buscando armas y hablando de suicidarse”. La policía fue a su casa pero él no estaba allí.

Alrededor de las 7:50 a. m., Smith intentó robarle un auto a dos hombres, dijo Satterwhite. Luego huyó a pie después de fallar en el robo del auto y entró en una tienda H-E-B, donde robó un cargador de teléfono celular y volvió a correr, dijo Satterwhite. Los oficiales alcanzaron a Smith en un estacionamiento cerca de la Interestatal 10, detrás del área de Walmart, cerca de Yale y la I-10, en un complejo de apartamentos, dijo Satterwhite. Los oficiales establecieron un perímetro y llamaron a los oficiales K-9, y él “se las arregló para saltar edificios, saltar garajes de estacionamiento de complejos de apartamentos”, según Satterwhite. Luego corrió de regreso a la calle alrededor del perímetro.

Smith fue encontrado cerca de la I-10 y la vía de servicio, dijo Satterwhite. Dijo que después de una persecución a pie, K-9 Nate fue liberado y lo atrapó detrás de un edificio. El adiestrador de Nate luego “escuchó un aullido del perro” y vio a Smith sosteniendo un “cuchillo de carnicero grande en un movimiento hacia arriba y aparentemente acababa de apuñalar a nuestro perro”. El manipulador le ordenó a Smith que soltara el cuchillo y lo hizo, dijo Satterwhite.

Satterwhite dijo: “Parece que tiene algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de episodio psicótico”. Smith no resultó herido y las víctimas del intento de robo de auto tampoco resultaron heridas. Satterwhite dijo que Nate perdió mucha sangre por una puñalada en el área del pecho.

Smith, que vive en Houston, no parece tener antecedentes penales en el condado de Harris. No se supo de inmediato si tiene arrestos o condenas anteriores en otro lugar de Texas o fuera del estado. Smith está siendo representado por el abogado Ralph Manginello. Le dijo a Heavy on Houston que el caso de su cliente se reajustó a abril para que puedan obtener pruebas de la oficina del fiscal de distrito y realizar una investigación.

2nd Nate Update: The doctors say surgery was successful and everyone is hopeful he will make a full recovery. He should even be able to go home with his handler in a few days! 👮‍♀️🦴🐾. https://t.co/uRkgt4cqzf

— Houston Police (@houstonpolice) January 23, 2022