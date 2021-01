Caso Jacob Blake: No presentarán cargos contra policía que le disparó

Rusten Sheskey, es el oficial de policía de Kenosha, Wisconsin, que disparó contra Jacob Blake en un tiroteo que quedó capturado en un video el cual se volvió viral, no enfrentará cargos criminales, anunció el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, en una conferencia de prensa el 5 de enero de 2021. Ningún otro oficial presente ese día tampoco enfrentará cargos, dijo el fiscal en una conferencia de prensa.

“Mi decisión ahora que anuncio hoy es que ningún agente de la ley de Kenosha en este caso será acusado de ningún delito”, dijo Gravely. Dijo que Sheskey creía que estaba a punto de “ser apuñalado” y estaba respondiendo a una situación volátil de abuso doméstico. También citó que hubo contactos previos entre Blake y la mujer que llamó a la policía por violencia doméstica, Laquisha Booker. “Una situación muy clara”, dijo Graveley.

Dijo que Blake dejó en claro que “se llevaría a los niños, se llevaría el coche”. Debido a la orden de arresto, los oficiales no tenían discreción para decir que no arrestarían a Blake, dijo Graveley. También dijo que Blake hizo caso omiso a las órdenes de los oficiales. “Hay varias formas en que los agentes intentaron detener a Jacob Blake. Intentaron dirigirlo al suelo. Varios oficiales trataron de agarrarlo por los brazos … ” El fiscal del distrito dijo que esto no se ve en el video.

Graveley dijo que su decisión fue limitada; tenía que decidir si la oficina del fiscal de distrito, a su juicio profesional, consideraba que había pruebas suficientes y admisibles para convencer a un jurado más allá de una duda razonable de si Sheskey o los otros oficiales dispararon a Blake ilegalmente. Dijo que hay un estatuto en Wisconsin diseñado específicamente para tiroteos policiales, a pesar de que Blake no murió. Dijo que el estatuto sigue siendo una guía excelente para su decisión de acusación.

Primero requiere una investigación por parte de una agencia independiente; eso fue hecho por el Departamento de Justicia del estado. Luego va al Fiscal de Distrito en el condado donde ocurrió el tiroteo. El ex jefe de policía de Madison, Wisconsin, Noble Wray, fue el experto en uso de la fuerza en el caso; Gravely lo describió como alguien que trabajó en temas de reforma policial. “Esta fue claramente una investigación dramáticamente exhaustiva”, dijo Gravely, quien agregó que Blake tampoco enfrentará ningún cargo.

El abogado Ben Crump respondió por medio de Twitter: “Esta no es la noticia que esperábamos, pero nuestro trabajo no ha terminado y la esperanza no se pierde. Debemos continuar la lucha por la justicia en nombre de Jacob Blake y las innumerables otras víctimas afroamericanas de la injusticia racial y la brutalidad policial “. Añadió: “Continuaremos avanzando con nuestra propia investigación y lucharemos por un cambio sistémico en la vigilancia policial y la transparencia en todos los niveles. Instamos a los estadounidenses a que sigan alzando la voz y exijan un cambio de manera pacífica y positiva durante este emotivo momento”.

Las autoridades llamaron a la Guardia Nacional de Wisconsin a prepararse frente a posibles disturbios. Cuando Blake recibió un disparo por primera vez en agosto, las empresas y un edificio del gobierno se vieron envueltos en incendios provocados cuando los manifestantes se enfrentaron a la policía. Después de días de disturbios, un joven de Illinois de 17 años llamado Kyle Rittenhouse disparó a tres personas, matando a dos, en una escena caótica que comenzó cuando uno de los hombres que recibió el disparo, Joseph Rosenbaum, persiguió a Rittenhouse hasta el estacionamiento de un concesionario de automóviles. Rittenhouse ahora enfrenta cargos de homicidio, aunque sus abogados afirman que fue en defensa propia. Fue a la corte para que conociera sus cargos.

“Esta es una tragedia, ante todo para Jacob Blake”, dijo Graveley. “Esta es una tragedia para aquellos que aman a Jacob Blake”. Dijo que tuvo una conversación con los hijos de Blake, que estaban en el carro. Dijo que había pensado en cuál sería el impacto en los hijos de Blake.

“Claramente esto ha sido una tragedia para esta comunidad. Hemos visto, basándonos en los resultados, de lo que sucedió después de que esto… personas que vienen aquí que son capaces de expresar su enojo en estos momentos quemando cosas ”, dijo Graveley. Dijo que la vida entera de los oficiales ha sido juzgada por unos segundos. “Hay una tragedia allí”, dijo, y agregó que las familias de los oficiales se vieron afectadas.

Las autoridades claramente no quieren repetir los pasos del verano, cuando llegaron para sacar a la Guardia Nacional a las calles. “A solicitud de las autoridades locales, el gobernador Tony Evers ha autorizado a la Guardia Nacional de Wisconsin a apoyar a las autoridades policiales locales en Kenosha después de que los funcionarios pidieron la asistencia de la Guardia para ayudar a garantizar la seguridad pública”, dijo el gobernador Tony Evers en un comunicado de prensa ante el fiscal Mike Graveley anunció su decisión sobre si acusar a Sheskey. Se movilizaron quinientos soldados de la Guardia. La ciudad también aprobó una declaración de emergencia en un intento por evitar el caos que estalló antes.

Según la ley de Wisconsin, “una persona puede emplear fuerza letal contra otra, si la persona cree razonablemente que la fuerza es necesaria para proteger a una tercera persona o a uno mismo de una muerte inminente o un gran daño corporal”. El abogado de Sheskey le dijo anteriormente a CNN que el oficial dice que Blake “sostuvo un cuchillo en la mano y torció su cuerpo hacia el oficial”.

El abogado de Sheskey le dijo a CNN que un segundo oficial también vio a Blake girarse hacia Sheskey con un cuchillo. “Ese oficial dijo que él también habría disparado pero que no tenía un ángulo claro”, dijo el abogado a CNN.

“Queremos enviar el mensaje de que no importa cuál sea la decisión, buscamos la no violencia”, dijo Tanya McLean, directora ejecutiva de Leaders of Kenosha, en una conferencia de prensa el 4 de enero, según Kenosha News. “Queremos que todos salgan, hagan todo el ruido que quieran, pero no queremos que se destruyan propiedades o negocios. No queremos que nadie resulte herido”.

El padre de Jacob Blake dice que su hijo está paralizado y que será necesario un milagro para que vuelva a caminar. Su tío habló en una conferencia de prensa antes de que se anunciara la decisión; “Sheskey necesita ser despedido, acusado, tener su día en la corte y ser condenado”, dijo Justin Blake, informó Kenosha News. “Hasta que obtengamos eso como familia Blake, no nos iremos de Kenosha, Wisconsin. La familia Blake, algún día, recibirá justicia “. Una página de GoFundMe para Blake recaudó más de $2.3 millones.

1. El Departamento de Justicia de Wisconsin dijo anteriormente que Sheskey disparó el arma hacia la espalda de Jacob Blake y usó una pistola Taser primero para intentar detenerlo; Graveley no creía que el estado pudiera refutar la autodefensa

El fiscal del distrito dijo que nunca ha sido un individuo que haya tenido la experiencia de ir a trabajar “sabiendo que podría enfrentarme a personas armadas que podrían intentar acabar con mi vida”. También dijo que nunca ha tenido que lidiar con prejuicios raciales implícitos en su vida.

“Lo que sí aporto a esta decisión son casi tres décadas como fiscal tomando decisiones sobre cargos”, dijo. “He intentado toda mi vida profesional mantener segura esta comunidad”. Explicó que los oficiales sabían que había una orden de arresto contra Blake cuando fueron al lugar.

Sobre la cuestión de la autodefensa, se le habría preguntado a un jurado si Sheskey creía razonablemente que el tiroteo era necesario para evitar ser apuñalado por él o por otra persona en peligro inminente de muerte o de un gran daño corporal, dijo Graveley. Explicó que la creencia razonable debe ser considerada desde los “zapatos del Oficial Sheskey” con la “información y capacitación disponible en ese momento”.

Dijo que la ley de Wisconsin impone a los fiscales la carga de demostrar que no hubo reclamo de autodefensa. “No creo que el estado … pueda probar que el privilegio de autodefensa no está disponible en este caso”.

Graveley pidió a la gente que considerara si “este era un caso de abuso doméstico”. Número dos, si Blake estaba armado. Número tres, qué evidencia física muestra. “Por ejemplo, ¿podemos hablar un poco sobre las heridas al cuerpo de Jacob Blake hoy?” Número cuatro, lo que concluye el experto independiente es el uso de la fuerza es razonable. “Cuando un jurado escuchó y pensó sobre este caso”, un experto independiente en el uso de la fuerza decidió “que cada decisión de los oficiales en este caso son… usos apropiados y razonables de la fuerza. Eso sería decisivo para un jurado.

La policía sabía que había un vehículo en disputa, Blake tenía las llaves y la mujer que llamó a la policía estaba preocupada de que lo estrellara. A los oficiales se les dijo que Blake era buscado por una orden de arresto por violencia doméstica y agresión sexual. El oficial vio a Blake poniendo “un niño en el vehículo”. Oye a la mujer gritar: “Es él. Tiene mis llaves. Es mi carro.”

Sheskey dijo que Blake declaró su intención: “Me llevaré al niño y me llevaré el carro”, dijo Graveley. Un testigo civil y un oficial escucharon un comentario similar por parte de la mujer.

La investigación fue entregada a la División de Investigación Criminal (DCI) del Departamento de Justicia de Wisconsin (DOJ). En octubre, el DOJ completó su investigación sobre el tiroteo, que ocurrió la noche del domingo 23 de agosto de 2020.

“Los agentes del Departamento de Policía de Kenosha fueron enviados a una residencia en la cuadra 2800 de la calle 40 después de que una persona que llamaba informara que su novio estaba presente y no se suponía que debía estar en el lugar”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.

“Durante el incidente, los oficiales intentaron arrestar a Jacob S. Blake, de 29 años. Después del intento inicial de arrestar al Sr. Blake, el oficial de policía de Kenosha, Rusten Sheskey, desplegó una pistola Taser para intentar detener al Sr. Blake. Cuando ese intento falló, el oficial de policía de Kenosha Vincent Arenas también sacó su Taser, sin embargo, ese Taser tampoco logró detener al Sr. Blake ”, según DOJ.

“El señor Blake rodeó su vehículo, abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia adelante. Mientras sostenía la camisa del Sr. Blake, el oficial Rusten Sheskey disparó su arma de servicio 7 veces. El oficial Sheskey disparó el arma hacia la espalda del Sr. Blake. Ningún otro oficial disparó su arma. El Departamento de Policía de Kenosha no tiene cámaras corporales, por lo tanto, los agentes no llevaban cámaras corporales”.

Según el comunicado: “El oficial que disparó, el oficial de policía de Kenosha Rusten Sheskey, ha sido policía en el Departamento de Policía de Kenosha durante siete años. El oficial de policía de Kenosha Vincent Arenas ha trabajado en el Departamento de Policía de Kenosha desde febrero de 2019, con servicio previo en el Departamento de Policía del Capitolio de los Estados Unidos. También estuvo presente la oficial de policía de Kenosha Brittany Meronek, quien se unió al Departamento de Policía de Kenosha en enero de este año”.

En noviembre, se retiró un cargo de agresión sexual contra Blake a cambio de su declaración de culpabilidad de dos cargos de alteración del orden público y abuso doméstico. Muestran los registros judiciales que recibió dos años de libertad condicional. Las autoridades también pidieron a un jefe de policía retirado, Noble Wray, que analizara el uso de la fuerza utilizado por Sheskey.

2. Blake “admitió que tenía un cuchillo en su poder”, dice el Departamento de Justicia

Durante la investigación que siguió al incidente inicial, Blake “admitió que tenía un cuchillo en su poder. Los agentes de DCI recuperaron un cuchillo del piso del lado del conductor del vehículo del Sr. Blake. Una búsqueda dentro del vehículo no encontró otras armas”, reveló el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia nunca aclaró si Blake tenía el cuchillo en la mano mientras caminaba hacia el auto.

Según el Chicago Sun Times, el testigo Raysean White, de 22 años, dijo que escuchó a los oficiales gritar: “¡Suelta el cuchillo! ¡Suelta el cuchillo! ” antes de que ocurriera el tiroteo.

“DCI lidera esta investigación y cuenta con la asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Patrulla Estatal de Wisconsin y la Oficina del Sheriff del Condado de Kenosha. Todas las fuerzas del orden involucradas están cooperando plenamente con DCI durante esta investigación. Los agentes involucrados han sido puestos en licencia administrativa ”, dijo el comunicado.

La DCI tenía:

Realización de 88 entrevistas con testigos,

Recogió 102 elementos de evidencia,

Descargó 28 videos para su revisión,

Emitió 4 órdenes de registro y ha,

Dedicado más de 600 horas trabajando en este caso desde el sábado 29 de agosto de 2020.

Una foto compartida por WISN-TV e imágenes en Facebook mostraban a Blake con varios hijos, y las publicaciones en Facebook indicaban que él es el papá de los niños. Su abogado le dijo a CNN que sus hijos, de 3, 5 y 8 años, estaban en el automóvil en el momento del tiroteo.

El Kenosha News también informó que el tiroteo ocurrió frente a los hijos del hombre.

Crump lo confirmó en su declaración. “Los tres hijos de Blake estaban a solo unos metros de distancia y presenciaron cómo la policía disparaba contra su padre”, escribió. “Sus tres hijos presenciaron el momento en que su padre fue acribillado a balazos. Sus acciones irresponsables, imprudentes e inhumanas casi le cuestan la vida a un hombre que simplemente estaba tratando de hacer lo correcto al intervenir en un incidente doméstico. Es un milagro que siga vivo”.

La declaración inicial del gobernador Evers continuó en Twitter:

Apoyamos a todos aquellos que han exigido y siguen exigiendo justicia, equidad y responsabilidad por las vidas de los negros en nuestro país, vidas como las de George Floyd, Breonna Taylor, Tony Robinson, Dontre Hamilton, Ernest Lacy y Sylville Smith. Y nos oponemos al uso excesivo de la fuerza y la escalada inmediata cuando nos relacionamos con los habitantes negros de Wisconsin. Siempre he dicho que aunque debemos ofrecer nuestra empatía, es importante nuestra forma de actuar. En los próximos días, exigiremos lo mismo de los funcionarios electos en nuestro estado que no han reconocido el racismo en nuestro estado y nuestro país durante demasiado tiempo.

3. Sheskey ha trabajado como oficial y también para un departamento de policía del campus

Rusten Sheskey es un oficial de policía de Kenosha que ha trabajado como oficial de bicicletas y para el Departamento de Policía del campus.

Sheskey ha trabajado en la unidad de bicicletas de la policía de Kenosha y fue oficial del departamento durante 6,5 años cuando concedió una entrevista a un periódico local sobre su trabajo. Trabajó con el departamento de policía de UW-Parkside durante tres años antes de eso, según un artículo en en The Kenosha News.

Dijo que su abuelo trabajó para la ciudad durante 33 años. Sheskey dijo que era más fácil para las personas hablar con los oficiales. “Como que se lleva todo el auto, obviamente; no tienes las ventanas cerradas. La gente nos saluda por todo, desde hablar de sus problemas en el vecindario hasta simplemente saludar y hablar de las bicicletas. Definitivamente nos saca mucho más partido”.

Dijo que corrió en la escuela secundaria y que practica ciclismo de montaña por diversión. Le dijo a Kenosha News,

Lo que más me gusta es que estás lidiando con personas quizás en el peor día de sus vidas y puedes intentar ayudarlas tanto como puedas y hacer que ese día sea un poco mejor. Y que, en su mayor parte, la gente confía en que haremos algo por ellos. Y es una gran responsabilidad y realmente me gusta tratar de ayudar a la gente. Es posible que no podamos arreglar una situación o mejorarla, pero tal vez podamos facilitarles un poco la gestión durante ese tiempo. Estamos en un trabajo de servicio público, un trabajo de servicio al cliente y el público es nuestro cliente. Creo que, especialmente con los oficiales que tenemos aquí, todos se esfuerzan por asegurarse de que el público se sienta atendido y feliz con los servicios que reciben. Muchos oficiales hacen todo lo posible para asegurarse de que eso se haga. … Creo que el KPD realmente acepta eso.

El hermano de Sheskey trabaja como administrador de educación.

Según la página de LinkedIn de Sheskey y un antiguo artículo de un periódico sobre él, anteriormente trabajó como “CSO en la Universidad de Wisconsin-Parkside”. Un antiguo artículo del Racine Journal-Times publicó una foto de Sheskey, que decía:

El oficial de policía universitario Rusten Sheskey está de servicio en el vestíbulo del dormitorio de las suites de Pike River, mientras la policía está asignada a los dormitorios, en respuesta a tres presuntos delitos de odio en la Universidad de Wisconsin-Parkside, el jueves 2 de febrero de 2012. Las autoridades universitarias informaron que se encontró una soga en un dormitorio del campus, una segunda soga y una nota que amenazaba a un estudiante, y volantes que nombraban a una docena de estudiantes afroamericanos y decían que morirían en dos días.

El gobernador de Wisconsin dijo anteriormente que Blake, de 29 años, recibió varios disparos “por la espalda”.

4. El video muestra el disparo ocurrido a muy corta distancia.

El video muestra a tres oficiales, entre ellos Rusten Sheskey, de pie junto a Blake antes de que se aleje de ellos. Luego, un oficial con el arma en la mano sigue a Blake hasta el lado del conductor de su automóvil. Hay varias personas en la zona. Un segundo oficial está justo detrás de Blake. Blake, que es negro, se sube al auto. El oficial, que es blanco, luego parece disparar varias veces a la puerta a las espaldas de Blake.

Aquí hay un video desde otro ángulo. Una mujer llamada Chyna Smith lo publicó en Facebook y escribió: “Era solo una barbacoa con su hijo cuando le dispararon a un hombre negro desarmado frente a sus hijos”.

El oficial que dispara parece estar agarrando la camisa blanca de Blake mientras dispara, y no parece que Blake se haya ido contra el oficial. Un segundo oficial tiene su arma desenfundada.

La policía dispara al hombre 7 veces por la espalda ”, escribió. “¿Por qué diablos le disparas tantas veces?” un hombre le grita al oficial en el video.

Aquí hay algunas capturas de pantalla del video.

En un comunicado publicado en su página de Twitter, el abogado de derechos civiles Ben Crump dijo que representa a la familia de Blake. Su declaración dice que Blake es un “hombre negro al que la policía de Kenosha le disparó en la espalda varias veces”.

La declaración dice que Blake “estaba ayudando a desescalar un incidente doméstico cuando la policía sacó sus armas y lo atacó. Mientras se alejaba para ver cómo estaban sus hijos, la policía le disparó varias veces en la espalda a quemarropa “.

5. Sheskey compartió memes sobre las fuerzas del orden en las redes sociales y una bandera con una delgada línea azul

Sheskey tiene una página de Pinterest con citas y memes sobre las fuerzas del orden. Tiene una página de Instagram que es privada con solo una foto de perfil de un perro. En Facebook, la única publicación visible es una bandera estadounidense con una delgada línea azul.

Tiene un canal de YouTube con algunos videos. En uno está haciendo un desafío de agua fría en el lago Michigan. Algunos de sus entrenamientos se publican en línea.

Estos son algunos de los memes que compartió.

En su comunicado de prensa llamando a la Guardia, Evers dijo: “Seguimos trabajando con nuestros socios locales en el área de Kenosha para asegurarnos de que tengan el apoyo estatal que necesitan, tal como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros miembros de la Guardia Nacional estarán disponibles para apoyar a los socorristas locales, garantizar que los Kenoshans puedan reunirse de manera segura y proteger la infraestructura crítica según sea necesario”.

De conformidad con la Sección 321.39 (1) (a) de los Estatutos de Wisconsin, el gobernador “ordenó que los miembros en servicio activo del estado de la Guardia Nacional de Wisconsin se consideren necesarios para apoyar a las fuerzas del orden y los primeros en responder en Kenosha”, dice el comunicado.

“Como ha sido el caso en misiones anteriores, los miembros de la Guardia llamados al servicio activo solo pueden usarse para brindar apoyo a las fuerzas del orden locales y para proteger la infraestructura crítica y las instituciones culturales necesarias para el bienestar de la comunidad, y para brindar apoyo a socorristas como el Departamento de Bomberos de Kenosha. La Guardia Nacional no puede utilizarse para impedir la capacidad de las personas de protestar pacíficamente o impedir la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre esta situación”.

“Trabajamos de la mano con las comunidades de todo Wisconsin para ayudar a garantizar la seguridad pública, y esta movilización representa la culminación de meses de planificación y asociación con Kenosha”, dijo el mayor general Paul Knapp, ayudante general de Wisconsin, en el comunicado de prensa. “Somos ciudadanos soldados y aviadores que vivimos y trabajamos en las mismas comunidades que los ciudadanos a los que servimos, y siempre estamos ahí para nuestros vecinos cuando nos necesitan”.

