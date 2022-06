Russell Bufalino: la vida de uno de los jefes de la mafia más importantes de los Estados Unidos

Russell Bufalino era un poderoso jefe de la mafia de Pensilvania conocido como “McGee” y el “Viejo”. Dirigía una serie de negocios de ropa, pero en realidad estaba al mando de una despiadada familia criminal con raíces en Sicilia, y también era una figura clave en las teorías que rodeaban la desaparición del jefe de Teamster, Jimmy Hoffa. Bufalino apareció en la película de la mafia de Martin Scorsese en Netflix, The Irishman, que se centra en el policía Frank Sheeran. (Este artículo tendrá algunos spoilers de la película porque en algunos casos se apega mucho a la vida real).

En la vida real, Russell Bufalino (interpretado por Joe Pesci en El irlandés) nació en Sicilia como Rosario Alberto Bufalino.

El personaje principal es Frank Sheeran, un policía de Delaware con vínculos con Bufalino y la mafia. La película se centra en la confesión de Sheeran: dijo que mató a Hoffa a instancias de Bufalino, en un libro de 2004. Algunos expertos no creen que Sheeran asesinara a Hoffa, aunque estaba claramente relacionado con Bufalino, el jefe del la mafia que a menudo es acusado de dar la última orden para matar a Hoffa, incluso por aquellos que no creen que Sheeran haya sido el autor del asesinato.

El asesinato de Hoffa nunca se ha resuelto oficialmente. Nadie ha sido juzgado por su muerte, los principales sospechosos llevan mucho tiempo muertos (incluido Bufalino, que murió en 1994), y nunca se ha encontrado su cuerpo. Sin embargo, el rastro parece llevar de regreso a Bufalino en muchas teorías.

Citizens Voice, que obtuvo el archivo del FBI de Bufalino, lo describió como el “siciliano de voz suave, ocho dedos y ojo vago, conocido por sus asociados más cercanos como ‘McGee'”. Puede leer el archivo del FBI de más de 1,000 páginas obtenido por Citizens Voice de Bufalino aquí.

Un informe del FBI en ese archivo indicó que “se observó a Sheeran conduciendo con Russell Bufalino en Detroit justo después de la desaparición de Jimmy Hoffa”, informó Citizens Voice.

¿Cuál es la verdadera historia de Russell Bufalino?

Esto es lo que necesita saber:

Russell Bufalino dirigía una ‘poderosa familia de la Cosa Nostra’ que el gobierno advirtió que ‘no debería subestimarse’

Un informe de la Comisión del Crimen de Pensilvania de 1989 indicó que la familia Russell Bufalino, en 1980, operaba “en el noreste de Pensilvania, el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York” y “puede ser la familia de la Cosa Nostra más poderosa de la Commonwealth… El poder que está en manos de Bufalino y su familia no debe subestimarse”. Sin embargo, eso fue en 1980 y en 1989 el poder de la Familia se debilitó a medida que el anciano envejecía.

La familia tiene sus orígenes en la década de 1880 en el área de Pittston del condado de Luzerne. Rosario Albert Bufalino, el verdadero nombre de Russell, nació el 29 de octubre de 1903 en Sicilia, dice el informe. Se convirtió en el jefe de la familia Cosa Nostra del noreste de Pensilvania en 1959, una de las “figuras del crimen organizado más despiadadas y poderosas” de la nación.

De hecho, a Rosario Bufalino, de 85 años, se le atribuyó la organización de una infame “Convención Apalachin” de figuras destacadas del crimen organizado en 1957. El informe de la comisión dice que el poder de la familia estaba “establecido en el crimen organizado laboral en las industrias del carbón y de la confección de la región”. Bufalino viajaba semanalmente desde su casa en Kingston a la ciudad de Nueva York. En 1960, había 35 miembros activos, pero la familia del crimen se redujo en media década más tarde.

El libro de Brandt, I Heard You Paint Houses, cita a Frank Sheeran llamando a Russell Bufalino “el otro de los dos hombres más grandes que he conocido”. Su canción favorita era Spanish Eyes. Las famosas Cinco Familias de Nueva York buscaron su consejo. El libro dice que Bufalino no quería que Jimmy Hoffa volviera a postularse para presidente del sindicato. Tenían una alianza y respeto mutuo que se desintegró después de la guerra de Bobby Kennedy contra la mafia y el posterior intento de Hoffa de recuperar el control de los Teamsters. La mafia pensó que Hoffa era una rata y que su parte del sistema de pensiones estaba en peligro. Bufalino, dice Sheeran, decidió que Jimmy Hoffa debía morir y le pidió a él, un amigo, que llevara a cabo el golpe porque Hoffa estaría desprevenido.

El libro dice que la revista Time informó en ese momento que Bufalino y el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, “habían trabajado en nombre de la CIA en 1961 en la invasión de Cuba por Bahía de Cochinos y en 1962 en un complot para matar a Castro”.

Russ era “muy ágil” y nació en Sicilia, pero “hablaba un inglés perfecto”. Estaba casado con su esposa Carrie pero no tuvieron hijos, dice el libro de Brandt.

La esposa de Bufalino, Carolina Sciandra, Carrie, estaba “relacionada con la línea Sciandra de La Cosa Nostra”. Su familia no tenía jefes, pero se remontaba “a los primeros días de la mafia estadounidense”. Sheeran dijo que, de todos los jefes de la mafia que conoció, “el estilo” de Russell es el que se ajustaba más a los representados por Marlon Brando en El padrino. Sin embargo, su nombre no era muy conocido por el público y le gustaba que fuera así.

A finales de la década de 1970, Bufalino fue declarado culpable de extorsión y sentenciado a cuatro años de prisión. Su primera pena de prisión llegó en 1978. Para 1989, Bufalino estaba enfermo y encarcelado en el Centro Médico para Prisioneros Federales en Missouri. Fue declarado culpable de extorsionar a un hombre llamado Jack Napoli.

El subjefe de la Familia era James Osticco, de 76 años, en ese informe. La familia Bufalino estuvo “involucrada en juegos de azar ilegales, usurpación de préstamos, tráfico de narcóticos y extorsión laboral”, según el informe, que agregó que estaba “involucrada en extorsión laboral con miembros del sindicato Teamsters”.

Los lazos mafiosos de Bufalino se remontan a décadas atrás, de cuando Hoffa desapareció

Un artículo de 1960 en el Walkes-Barre Times Leader describió a Russell Bufalino como un “fabricante de cortinas de Pittston que se enfrentaba a la deportación a Italia”. Dijo que Bufalino estaba cumpliendo una sentencia de cinco años por una condena en un caso de conspiración de silencio que surgió de una “convención criminal” de 1957 en Nueva York.

Según el Times Leader, Russell Bufalino nació el 3 de octubre de 1903 en Sicilia. La familia criminal que dirigió hasta su muerte en 1994 era “una de las familias criminales más eficaces e influyentes del país”, informó el periódico, pero vivía en una “casa sin pretensiones” mientras dirigíalo todo, desde “fábricas de ropa en West Pittston hasta casinos en La Habana, Cuba.”

Para 1953, el FBI lo llamaba “uno de los dos hombres más poderosos en la mafia del área de Pittston, Pensilvania”, según informó Times Leader, y agregó que Bufalino una vez trabajó como mecánico en Canada Dry Ginger Ale Bottling Co.

Cuando murió a los 91 años, el periódico lo llamó “el último de los mafiosos de la vieja escuela de Pensilvania”.

Un artículo de 2016 en Penn Live informó que la familia criminal The Bufalino “es una de las tres familias prominentes de La Cosa Nostra en Pensilvania”, pero su poder ha disminuido.

Un artículo de marzo de 1980 en el Times Leader en Wilkes-Barre informó que Russell Bufalino fue “identificado por las autoridades estatales y federales como el jefe de una gran familia del crimen organizado en el noreste de Pensilvania”. Ya con 76 años en ese momento, estaba en una prisión federal en Danbury, Connecticut, después de ser condenado en 1977 por conspiración en un caso de amenaza de muerte.

Se dijo que Bufalino era socio de ADS Contracting Co., una empresa de prendas de vestir.

Pittston, donde se basaba la operación criminal de Bufalino, se consideraba en la “misma liga” que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleans “como sede del crimen organizado”, informó el Times Leader en febrero de 1980.

El artículo informó que Buffalino figuraba en documentos federales “no sólo como líder de una familia de la mafia en el noreste de Pensilvania, sino como uno de los miembros gobernantes del consejo nacional de la mafia, compuesto por varias figuras del crimen organizado de todo el país”.

El escritor Stephen Brill identificó a Bufalino como alguien que jugó un “papel clave” en la desaparición de Hoffa en un libro sobre los Teamsters. Además, fue acusado de un arreglo en carreras de caballos en Pocono Downs y del “asesinato e intento de asesinato de policías de Teamster en Filadelfia y Delaware”, informó el artículo de Times Leader.

En 2004, un artículo en Detroit Free Press discutió la confesión de Sheeran. Afirmó que el FBI “sospechó durante mucho tiempo que los secuaces de (Tony) Provenzano, los hermanos Thomas y Stephen Andretta y los hermanos Gabriel y Salvatore Briguglio, mataron a Hoffa para evitar que recuperara la presidencia de Teamster”. Les preocupaba que cortara el “acceso de la mafia a los fondos de pensiones sindicales”, según Free Press.

Sheeran afirmó que Bufalino le ordenó matar a Hoffa porque las figuras de la mafia nacional estaban hartas de que Hoffa amenazara con separar a la mafia del sindicato y pensaron que podría ser un soplón del FBI. Sheeran afirmó que Hoffa pensó que lo protegería y fue impulsado por su hijo adoptivo Chucky O’Brien.

Sheeran dijo que le disparó “en la parte posterior de la cabeza detrás de la oreja derecha. Mi amigo no sufrió”, según el diario de Detroit. Sheeran dijo que Bufalino afirmó que el cuerpo de Hoffa fue quemado en un incinerador de basura o en una funeraria, según el artículo de The Detroit Free Press. O’Brien no estuvo involucrado en el asesinato, dijo. El periódico dijo que O’Brien negó la versión de Sheeran y que los nombrados tenían coartadas.