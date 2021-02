Mira en vivo el aterrizaje del rover Perseverance en Marte

“Juntos perseveramos”, es la frase con que la NASA (National Aeronautics and Space Administration) ha llamado la transmisión en vivo del aterrizaje del Rover Perseverance, que hoy 18 de febrero, en pocas horas, llegará a Marte para comenzar la investigación para recolectar rocas, sedimentos, datos e imágenes del planeta rojo y traerlos de regreso a la Tierra.

El 18 de febrero, la NASA ofrecerá su primera transmisión en español de un aterrizaje robótico en otro planeta. #JuntosPerseveramos destacará el papel que los profesionales hispanos de la NASA han tenido en el éxito de @NASAPersevere. ¡Te esperamos!

📺 https://t.co/TME3MPCw1j pic.twitter.com/MmrnDY5Bbp — NASA en español (@NASA_es) February 9, 2021

A partir de las 2:30 p.m. horario de Estados Unidos, comenzará oficialmente la transmisión en vivo, tanto en inglés como en español, para todas las personas que quieran ver este acontecimiento, para ver la finalización de un viaje que lleva más de 200 días por el espacio. Aunque, de acuerdo a información de la NASA, no hay garantías de que el rover Perseverance sobreviva a esta misión, ya que solo el 40% de estas misiones logran su objetivo.

El rover Perseverance, el cual cuenta con seis ruedas, mide tres metros de largo, pesa más de una tonelada, tiene 2,7 metros de ancho y 2,2 metros de alto fue lanzado el 30 de julio de 2020 y llegará finalmente hoy al cráter Jezero, una zona de aproximadamente 45 kilómetros de ancho, la cual es adecuada y bastante especial por ser rica en sedimentos.

De esta nave, la cual es bastante similar al Curiosity que la NASA lanzó en el año 2011, saldrá el robot ‘Perseverance’. Según la web de la NASA, el objetivo de la misión Marte 2020 es:

La misión Mars Perseverance aborda objetivos científicos de alta prioridad para la exploración de Marte, incluidas preguntas clave sobre el potencial de vida en Marte. La misión da el siguiente paso no solo buscando signos de condiciones habitables en Marte en el pasado antiguo, sino también buscando signos de vida microbiana pasada. El rover Mars Perseverance introduce un taladro que puede recolectar muestras del núcleo de las rocas y suelos más prometedores y ponerlos a un lado en un “escondite” en la superficie de Marte.

Tomorrow I arrive at Jezero Crater, a dry lakebed on Mars. I’ll chart a path along its ancient shoreline, to see if it’s like similar places on Earth. I’m looking for rocks that tell a story of past microbial life. https://t.co/5RCEWdNc9b #CountdownToMars pic.twitter.com/NsNJjXHPbu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 17, 2021

De acuerdo al Confidencial el helicóptero Ingenuity Mars, también ha viajado durante millones de kilómetros junto al Perseverance, pegado a su vientre, y este aterrizará de igual manera, para poner hacer el “primer intento de vuelo aerodinámico controlado y monitorizado en otro planeta, con el que empezar a testar la capacidad de llevar naves al planeta rojo”.

Esto es lo que necesita saber:

¿Cuándo será el aterrizaje del Perseverance de la NASA en Marte?

El Rover Perseverance aterrizará este 18 de febrero entre las 14:30 y las 14:55 horas

¿Cómo y dónde ver en vivo el aterrizaje de la NASA en Marte?

La transmisión del aterrizaje del Rover Perseverance será emitida en vivo por el sitio web de la NASA, así como en el canal de Youtube, Twitch y las redes sociales de Twitter y Facebook.

¿Cuál es el objetivo de la misión?

La NASA busca con el Perseverance vida en el Planeta Rojo, así como investigar el clima y características del terreno.

Today’s the day. Trip to Mars, 99.9% complete. The most dangerous part comes last: the final seven minutes. Watch my landing live starting at 11:15 a.m. PST / 2:15 p.m. EST / 19:15 UTC. #CountdownToMarshttps://t.co/EeLjRU9D3Z — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

¿Cómo ver el aterrizaje en vivo?

Podrá seguir el aterrizaje en vivo por medio de los siguientes canales en YouTube, hay transmisiones en inglés y español.

Juntos perseveramos: El aterrizaje del rover Perseverance en MarteÚnete a nosotros este jueves 18 de febrero para experimentar la culminación de un viaje épico: el aterrizaje de nuestro rover Perseverance en Marte. “Juntos perseveramos” será la primera transmisión en español de la NASA de un aterrizaje robótico en otro planeta. Este programa destacará el papel que los profesionales hispanos de la NASA han… 2021-02-08T22:04:20Z

Mega Noticias:

EN VIVO | NASA – Robot Perseverance aterriza en Marte – EN ESPAÑOL#NASA #Marte #Perseverance

CosmoSapiens:

NASA's Mars 2020 Perseverance Rover Landing #CountdownToMars

Space:

WATCH LIVE: NASA's Perseverance Rover lands on Mars – Mars Landing Live!

