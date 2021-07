Roderick Covlin: asesinó a su ex y quiso culpar a su hija de 13 años en 2009

En diciembre de 2009, Shele Danishefsky Covlin fue encontrada muerta en su bañera en su apartamento del Upper West Side en Manhattan. Lo que inicialmente se consideró un accidente se convirtió en una investigación y un caso judicial prolongado. En junio de 2020, Dateline NBC presentó el caso en un episodio titulado “Endgame”.

Esto es lo que necesita saber sobre el asesinato de Danishefsky, del cual su esposo finalmente fue declarado culpable, después de intentar incriminar a su pequeña hija por ello.

La sentencia accidental inicial hizo que la investigación fuera extremadamente difícil





En diciembre de 2009, Danishefsky fue encontrada por su hija de 9 años de edad, acostada boca abajo en una bañera llena de agua ensangrentada. La niña corrió por el pasillo hacia el apartamento de su padre (Roderick Covlin y Danishefsky estaban separados pero no divorciados y vivían juntos aún) y luego le dijo a la policía que intentó revivir a su esposa.

Según el New York Times, cuando Danishefsky fue encontrada flotando boca abajo en su bañera ensangrentada, los investigadores dictaminaron que fue un accidente. Por eso, la policía no desempolvó huellas dactilares, no recolectó ADN, no aseguró elementos para que fueran tomados como evidencia, ni registró el apartamento de Covlin o las áreas comunes del edificio en busca de evidencia. También permitieron que Danishefsky fuera enterrada sin una autopsia, de acuerdo con los deseos de su familia judía ortodoxa, y permitieron que el rabino de la familia limpiara el baño con lejía, lo que eliminó cualquier prueba de sangre.

Pero a medida que pasaban los meses después de su muerte, aumentaron las sospechas con respecto a Covlin, de quien Danishefsky le había dicho a su hermana, Eve Karstaedt, que a veces la asustaba debido a su “ira y rabia”, escribiéndole que Covlin “realmente no puede controlar su temperamento”. Una niñera también testificó en el juicio que una vez escuchó a Covlin gritar tan fuerte a su esposa que pudo escucharlos en el pasillo y que tiró a Danishefsky al suelo.

En mayo de 2009, Danishefsky solicitó el divorcio y tenía la intención de eliminar a Covlin de su testamento. La fiscalía argumentó que Covlin mató a su esposa porque ella estaba lista para reescribir su testamento el día después de su muerte y eso habría significado que Covlin había perdido $ 5 millones en herencia.

Finalmente, la familia de Danishefsky consiguió que exhumaran su cuerpo y, en abril de 2010, un médico forense dictaminó que había sido estrangulada hasta la muerte.

Covlin trató de incriminar a su hija por el asesinato de su madre

A medida que avanzaba la investigación, el comportamiento de Covlin se volvió cada vez más errático y peligroso. La fiscalía argumentó que él pensaba que tener la custodia de sus hijos, Anna y Myles, le permitiría acceder al dinero que les dejó su madre.

Entonces, cuando sus padres, David y Carol Covlin, se convirtieron en los tutores de los niños, él agredió a su madre, atacó a su padre, trazó planes para matarlos e incluso trató de que Anna acusara a su abuelo de violarla, lo que ella se negó a hacer.

Los fiscales también demostraron en la corte que Covlin conspiró para secuestrar a Anna y llevarla a México, donde podría pagarle a alguien $ 10,000 para casarse con ella, lo que la emanciparía de la tutela de sus abuelos. Finalmente, en junio de 2013, compuso una confesión falsa en la cuenta de correo electrónico de su hija donde ella admitió haber matado a su madre en un intento de incriminar a la entonces adolescente de 13 años por el asesinato de su madre.

Covlin finalmente fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado

Debido a la falta de evidencia física, los investigadores tuvieron que basarse en gran medida en pruebas circunstanciales al construir su caso contra Covlin. Pero en noviembre de 2015, casi seis años después de la muerte de Danishefsky, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado, según el New York Times.

Fue declarado culpable en marzo de 2019 y sentenciado a 25 años a cadena perpetua un mes después por el juez Pickholz, quien no se conmovió por la petición de Myles Covlin de concederle indulgencia a su padre en su sentencia.

“Finalmente, después de nueve años, tenemos justicia para nuestra amada Shele”, dijo su cuñado, Marc Karstaedt, después del juicio (a través del New York Post). “Era una persona hermosa, tanto por dentro como por fuera, extraordinaria en tantas formas diferentes y angelical, y fue brutalmente asesinada de una manera que nadie podía imaginar”.

Dateline se transmite los viernes por NBC.