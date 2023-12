Robot de Tesla ataca con violencia a ingeniero en Texas

Un ingeniero de Tesla en la fábrica Giga de la compañía cerca de Austin, Texas, fue atacado por un robot que inmovilizó al hombre antes de herirlo con sus garras de metal, según un informe de The Information.

En noviembre de 2023, The Information informó por primera vez sobre el incidente de 2021, citando preocupaciones de seguridad en la planta de Tesla en Texas.

A ese informe le siguió uno en el Daily Mail, que describía el ataque del robot en la fábrica Giga de Tesla como un “mal funcionamiento brutal y sangriento”.

Se suponía que el robot estaba moviendo piezas de aluminio de un automóvil, informó el Daily Mail, cuando hundió “sus garras metálicas en la espalda y el brazo del trabajador”, dejando un “rastro de sangre”. El incidente data de 2021, pero recién está saliendo a la luz.

El robot fue “inadvertidamente dejado operativo”, dicen los informes

Según la historia de Information, el ingeniero estaba “programando el software que controla los robots de fabricación” cuando ocurrió el ataque.

Dos de los robots habían sido desactivados por razones de seguridad, informó el sitio, pero el tercero, el que hirió al trabajador, “sin querer lo dejó operativo”.

Según The Information, el robot “sujetó al ingeniero contra una superficie, clavó sus garras en su cuerpo y le extrajo sangre de la espalda y el brazo”.

The Information informó que el ingeniero cayó por un tobogán “diseñado para recoger chatarra de aluminio y dejando un rastro de sangre tras él”.

No se informaron otras lesiones por robots en la planta en 2021 y 2022, según los informes

Un abogado que representa a los trabajadores de la planta cree que las lesiones no se reportan lo suficiente. Aún así, no se reportaron otras lesiones relacionadas con robots en la planta en 2021 y 2022, según Daily Mail, que citó a la abogada Hannah Alexander diciendo: “Hemos tenido varios trabajadores que resultaron heridos y un trabajador que murió, cuyo las lesiones o la muerte no están en estos informes que se supone que Tesla debe completar y presentar con precisión al condado para obtener incentivos fiscales”.

Sin embargo, el Daily Mail informó que el trabajador que fue atacado por el robot no necesitó tiempo libre del trabajo.

Según KXAN, el Proyecto de Defensa de los Trabajadores ha presentado dos casos “ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre salarios y capacitación de los trabajadores” mientras se construía la fábrica Giga.

Según el New York Post, los informes de lesiones presentados ante el gobierno federal decían que “casi uno de cada 21 trabajadores de la fábrica de Giga Texas resultó herido el año pasado”.

Un estudio encontró que los robots reducen las lesiones de los trabajadores

Según el sitio Business Insurance, un estudio de la Universidad de Pittsburgh encontró que los robots “pueden reducir las tasas de lesiones en el lugar de trabajo, pero señaló que los trabajadores expuestos a robots tienen más probabilidades de sufrir efectos adversos para la salud mental”.

Ese sitio informó que la Administración federal de Salud y Seguridad Ocupacional “encontró solo 48 casos de accidentes relacionados con robots entre 1984 y 2021, mientras que los investigadores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional identificaron 61 muertes relacionadas con robots entre 1992 y 2015”.

David Barry, director de control de riesgos de accidentes, dijo a Business Insurance: “Lo único que saben los robots es completar un programa. Desafortunadamente, las personas ingresarán por error a áreas donde hay robots porque no tienen la capacitación ni los procesos establecidos para saber que el estándar de etiqueta de bloqueo se aplica a los robots”.

