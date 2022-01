Matan a una mujer en un intento de robo en Texas: Robin Baucom

Robin Baucom está siendo recordada por sus acciones heroicas que le costaron la vida durante un intento de robo en el restaurante Cracker Barrel que administró durante más de 30 años en el condado de Harris. Baucom fue asesinada a tiros mientras protegía a su empleado el 15 de enero de 2022. Heavy on Houston reconoce a Baucom como uno de los héroes de Houston para honrarla y celebrarla.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, Baucom estaba en el Cracker Barrel ubicado en la Autopista Norte alrededor de las 6:15 AM, preparándose para abrir el restaurante a las 7:00 AM. Mientras ella estaba dentro del restaurante, una empleada llamó al timbre para que le abriera, dijo la oficina del alguacil. Mientras la empleada esperaba, un hombre armado saltó de un automóvil cercano e intentó robarle el bolso a punta de pistola, según las autoridades. Baucom abrió la puerta del restaurante y llevó a su empleada adentro a un lugar seguro, dijo la oficina del alguacil. Mientras lo hacía, recibió un disparo en el torso, lo que posteriormente ocasionó su muerte. El sospechoso del tiroteo fue encontrado más tarde por los agentes y asesinado a tiros, según el alguacil Ed González.

“Ella es nuestra heroína y esperamos que sea recordada como una heroína porque perdió la vida tratando de proteger a sus empleados y a Cracker Barrel. Siempre se ocupaba de los negocios donde la necesitaban”, dijo Gail Starrett, la hermana de Baucom, a KPRC. González agregó: “Nuestro más sentido pésame para su familia. Es triste pensar que estas víctimas simplemente estaban comenzando su día, trabajando”.

Heavy on Houston reconoce a la gente común del área metropolitana de Houston como “Héroes de Houston”. Para nominar a alguien para “Héroes de Houston”, envíe un correo electrónico a tom.cleary@heavy.com con el asunto “Héroes de Houston”. Heavy on Houston busca personas que muestren heroísmo en las acciones cotidianas y que se esfuercen por hacer del mundo un lugar mejor.

La hija de Robin Baucom dice que su madre “habría hecho cualquier cosa en el mundo para proteger a sus empleados o a cualquiera de nosotros”

Baucom, de 59 años, vivía en Tomball, Texas, y había trabajado en Cracker Barrel durante varias décadas. Tina Baucom, la hija de Robin Baucom, rindió homenaje a su madre en una entrevista posterior al tiroteo. Ella le dijo a ABC 13: “Hubiera hecho cualquier cosa en el mundo para proteger a sus empleados o a cualquiera de nosotros. Cuando yo estaba comenzando el jardín de infantes, ella comenzó a trabajar medio tiempo en Cracker Barrel”.

“Ella me compraba ropa para el regreso a la escuela. Se suponía que iba a ser un par de meses. Treinta y cuatro años después y con un dolor inmenso en el corazón, aquí estamos”, agregó Tina Baucom. Una cliente, Angelina Richmond, le dijo a la estación de noticias: “No importaba quién fueras, ella se aseguraba de cuidarte. Ella se destacó. No solo eso, ella recordaba tu nombre”.

A Baucom le sobreviven su esposo, tres hijos y tres nietos, junto con sus hermanos, según su familia. Billy Crumpton, el hermano de Baucom, le dijo a Fox 26 Houston: “El amor más grande que una persona puede tener es dar su vida por otra persona. Y eso es exactamente lo que ella hizo”.

Crumpton agregó: “Ella vino a trabajar como siempre lo hace. El auto llegó allí y le robó un bolso a la trabajadora que estaba allí esperando para entrar a la tienda. Ella empujó a la trabajadora dentro de la tienda y estaba luchando con el tipo tratando de alejarlo para poder cerrar la puerta y asegurarla. Y él metió un arma allí y le disparó. Ella era una protectora. No solo con su familia sino con aquellos con los que trabajaba. Ella protegió a los trabajadores y dio su vida por ellos”.

Clientes y familiares celebraron a Baucom por sus acciones heroicas durante una vigilia con velas en Cracker Barrel

Los homenajes a Baucom de parte de los clientes se han derramado en las redes sociales y en una vigilia con velas celebrada en Cracker Barrel después de su muerte. A ella se le celebra por su heroísmo el día de su muerte, pero también se la recuerda por la gentileza y amabilidad que mostró a todos a diario mientras trabajaba en el restaurante.

Ronald V. Parrish escribió en Facebook: “Recibí un mensaje de texto esta noche de que uno de mis gerentes FAVORITOS en Cracker Barrel fue asesinado a tiros esta mañana en un intento de robo. La Sra. Robin Baucom era una mujer tan dulce y trabajadora. Nunca hubo un momento en mis visitas frecuentes que ella no me saludara con una sonrisa y me ubicara en mi sección favorita. Me decepciona saber que algún malvado cobarde le quitaría la vida a esta mujer. Mis oraciones están con su esposo, hijos y todo el personal del restaurante aquí en el norte de Houston que tuvo que presenciar un acto de violencia tan malvado y la pérdida de su jefe. Lamentablemente, ya no es seguro en ningún lugar…. Nunca se sabe…. Dios esté con todos nosotros”.

Otro cliente, Jameson Mcbride, escribió en Facebook: “He ido a este Cracker Barrel en Houston durante los últimos 10 años, principalmente por esta señora llamada Robin. Me gustó la sopa de verduras allí, pero no la sirven todos los días. Así que un día, después de pasar como 4 días seguidos, me dio su teléfono celular y me dijo que le avisara y que me lo prepararía cuando quisiera”.

Mcbride agregó: “Robin siempre me saludaba cuando me veía o cuando venía con amigos/familiares. Robin siempre me llamaba en broma el chico de la sopa de verduras, pero yo la llamaba amiga. Desde las cenas de Acción de Gracias que ella personalmente se encargó para mi familia hasta el tazón de sopa en un frío día de invierno. Echaré mucho de menos su amabilidad y su sonrisa”.

Después de la vigilia, la hija de Baucom escribió en Facebook: “Gran reunión en la vigilia con velas de esta noche. Gracias a todos los empleados que hicieron que esto sucediera. Realmente aprecié verlos, conocerlos y hablar con todos ustedes. ¡Gracias a todos los familiares y amigos que pudieron venir! Mamá los amaba a todos, a cada uno de los que estaban allí o no. Desearía que esto fuera en circunstancias diferentes, pero fue genial escuchar todas las historias”.

Cracker Barrel dijo en un comunicado después del tiroteo: “Podemos confirmar que hubo un tiroteo en nuestra tienda de Houston en North Freeway antes de abrir esta mañana, lo que resultó en que la gerente asociada de nuestra tienda sufriera lesiones fatales mientras protegía a otros empleados de posibles daños. Todo Cracker Barrel se enfoca únicamente en apoyar a la familia de nuestra gerente, a sus compañeros de trabajo y a la policía local mientras lidiamos con esta tragedia y duelo”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.