Surgen videos del autor del tiroteo en Illinois: Robert Crimo III

Robert Crimo III, el pistolero acusado del tiroteo en Highland Park, Illinois, era un aspirante a rapero que usaba el nombre “Awake the Rapper”.

Él era lo suficientemente popular como para tener una página de IMDb y una cuenta de fanáticos. Tenía millones de descargas en Spotify.

El joven de 22 años de Highland Park, Illinois, tiene un voluminoso rastro de publicaciones en las redes sociales, incluidos videos que destacan las armas y lo muestran sentado en un salón de clases.

El sospechoso de 22 años fue arrestado después del tiroteo en Lake Forest, Illinois, informó Rob Elgas de ABC 7 Chicago.

Al menos dos docenas de personas fueron llevadas al hospital y seis fallecieron. Lea un resumen de las víctimas aquí.

Esto es lo que necesitas saber:

Crimo tiene una cuenta de Spotify con el nombre de ‘Awake the Rapper’

Crimo era un aspirante a rapero con una cuenta en la plataforma de Spotify. Una canción suya tuvo 2 millones de reproducciones. Su nombre artístico era “Awake the Rapper”.

Uno de sus videos se llamaba “Famous”.

Él tiene una cuenta de IMDb, que da una breve biografía:

Bobby Crimo (nacido el 20 de septiembre de 2000), conocido profesionalmente como Awake The Rapper, es un rapero, cantante, compositor, actor y director estadounidense de Chicago, IL. El fenómeno del hip hop es conocido principalmente por su exitosa canción On My Mind, que se lanzó el 8 de octubre de 2018. La canción ha acumulado millones de reproducciones hasta el momento en las plataformas de transmisión en línea. El fenómeno del hip hop de seis pies Awake The Rapper nació como Robert Eugene Crimo III el 20 de septiembre de 2000 en Chicago, Il. Es el hijo del medio de tres hermanos y de ascendencia italiana. Bobby comenzó a subir su música a internet cuando tenía 11 años. Comenzó a llamar la atención con el lanzamiento de su canción de 2016 “By The Pond con Atlas”. Inmediatamente después de eso, Awake lanzó su mixtape favorito de los fanáticos ‘Messages’ el 23 de diciembre de 2017. El chico triste de Lo-fi luego lanzó un segundo mixtape titulado “Observer” el 10 de agosto de 2018 y un EP llamado ‘The Future Is Dope’ en su cumpleaños número 18. Avanzó rápido un par de meses y Awake lanza su exitosa canción ‘On My Mind’.

Sus canciones más recientes se agregaron el 13 de mayo de 2022. “Brainwashed” es la canción principal y también tiene una llamada “I Am the Storm”. La foto de perfil es un personaje de dibujos animados/anime con un arma. Él publicó cinco canciones y parece haber tenido tantos seguidores que hay una página de fans en Twitter dedicada a él que algunas personas en línea confundían con su página real.

Another Video by Robert E. Crimo III, Highland Park July 4th shooter 2022-07-04T23:34:45Z

Crimo también tiene canciones llamadas “Dead Again” y “Gameboy”, así como “Dumb Diddy Dumb”.

“Simplemente hazlo”, decía un tuit en la página de Twitter de Crimo. Otro tuit de 2021 dice: “Quien busque salvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida, la preservará. –Lucas 17:33.”

El perfil decía: “Esta cuenta ha sido incautada por ARDT”.

Crimo fue fotografiado en un mitin Trump

En 2019, Crimo compartió un video aleatorio de la caravana del presidente Donald Trump. Crimo, cuya música se grabó bajo el nombre de “Awake the Rapper”, también fue fotografiado en un mitin de Trump. Otra imagen lo mostraba con una bandera de Trump alrededor de sus hombros. Eso vino de una página de Twitter que usó llamada @awake.rip.

En una conferencia de prensa, el oficial Chris O’Neill dijo que el tiroteo masivo fue un incidente de “tirador activo” que fue de naturaleza aleatoria. O’Neill describió al sospechoso como un hombre blanco, de entre 18 y 20 años, con “cabello negro largo, contextura pequeña y que vestía una camiseta blanca o azul”. En el lugar se recuperó un arma de fuego. La alcaldesa le dijo a CNN que el arma se obtuvo legalmente.

El tiroteo masivo ocurrió en un próspero suburbio de la costa norte de Chicago.

Surgieron inquietantes videos de YouTube en los que Crimo se refiere a sí mismo como un “sonámbulo… Nada puede detenerme, ni siquiera yo mismo”

HIGHLAND PARK shooting suspect FULL RAP VIDEO Pretending hes a school shooter.ROBERT BOBBY CRIMO ||| The suspect in the highland Park mass shooting that killed 6 people and injured 20 was a FAILED RAPPER and this is his rap video as a school shooter. ROBERT BOBBY CRIMO lll is in custody. This was his rap music video. 2022-07-05T04:29:08Z

Surgieron videos inquietantes de YouTube que parecen mostrar a Crimo. La cuenta fue eliminada después del tiroteo masivo.

“Como un sonámbulo… sé lo que tengo que hacer”, dice el narrador en un video.

“Sé lo que hay en eso. No solo para mí sino para todos los demás… No hay pasado ni futuro, solo el ahora. Es más abstracto de lo que puedo imaginar. Puedo sentir la atmósfera atrayéndome. Es imparable… Necesito irme ahora. Solo necesito hacerlo. Es mi destino. Todo ha llevado a esto. Nada puede detenerme, ni siquiera yo mismo. ¿Existe tal cosa como el libre albedrío o esto ha sido planeado? Es para lo que me enviaron aquí. Como un sonámbulo… caminando a ciegas en la noche.

And Another Video by Robert E. Crimo III, Highland Park July 4th shooter 2022-07-04T23:36:25Z

Él también tenía una página de blog con llamas como fondo.

Publicó esta foto que incluía la delgada línea azul de la bandera, que apoya a la aplicación de la ley.

Él también tenía un manifiesto. Un hombre que lo vio escribió que “tiene 28 páginas y está compuesto enteramente por una secuencia de números sin descifrar. Hay un video coincidente con Arcturus en YouTube, que se compone de imágenes de los videos musicales de On My Mind, out.of.this.world y Toy Soldier. Los números 23, 47 y 115 parecen ser importantes para descifrar Arcturus. Sin embargo, Arcturus sigue siendo un misterio sin resolver”.

Surgieron fotos que parecen mostrarlo con una camiseta de la Rana Pepe y en un mitin de Trump. La Rana Pepe es un símbolo asociado con la derecha alternativa. También hay una foto de Pepe en una de sus páginas de Twitter.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.