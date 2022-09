Hallan cuerpo en estado de descomposición en Carolina del Norte: Robert Baker

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en el interior de un departamento en Carolina del Norte, según informaron las autoridades locales.

El cuerpo en estado de descomposición de Robert Baker, de 39 años de edad, fue hallado en el interior de su departamento en la ciudad de High Point durante horas de la noche del lunes 26 de septiembre.

De acuerdo con información reseñada por MEAWW, Baker y sus cinco perros fueron encontrados en estado de descomposición, lo que indicaba que habían estado muertos durante varios días.

High Point neighbors remember man found dead in home alongside dogs https://t.co/DtHobCqsWl — FOX8 WGHP (@myfox8) September 27, 2022

Un vecino de Robert Baker, identificado como David Huffman, declaró al noticiero FOX 8 News que llamó al propietario del complejo de departamentos para reportar que algo estaba mal en la propiedad de su vecino.

“Dijimos que teníamos que llamar al propietario porque algo había muerto dentro del apartamento”, aseguro Huffman al describir un fuerte olor que emanaba de la propiedad de Baker.

El propietario de los departamentos logró entrar por una ventana y fue la primera persona en encontrar a Baker y a sus cinco perros en estado de descomposición, de acuerdo con información reseñada por FOX 8 News.

Play

High Point: Man and dogs found dead in residence, now investigated as a homicide High Point: Man and dogs found dead in residence, now investigated as a homicide Subscribe to WXII on YouTube now for more: bit.ly/1mVq5um Get more Winston-Salem news: wxii12.com Like us: facebook.com/wxii12news Follow us: twitter.com/WXII Instagram: instagram.com/wxii12news/ 2022-09-27T20:15:39Z

Antes de que se dieran a conocer los resultados de la autopsia de Baker, la policía dijo que su muerte era de “naturaleza sospechosa” y la calificó como un “homicidio”.

El noticiero WXII 12 News informó que los resultados de la autopsia determinaron que Robert Baker murió por envenenamiento con monóxido de carbono, probablemente producido por un generador eléctrico en su departamento.

El cuerpo de Baker no presentaba signos de trauma, según información reseñada por el sitio web MEAWW.

Las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que al menos 430 estadounidenses mueren por envenenamiento accidental con monóxido de carbono cada año en el país.

“Been there for a few days.” A conclusion has been reached by police in what was called a “suspicious” scene at a High Point home where a man and several dogs were found dead.https://t.co/xBtlhVLKZu — Queen City News (@Queen_City_News) September 29, 2022

Los vecinos de Robert Baker declararon al noticiero FOX 8 News que lo habían visto por última vez con vida durante el pasado viernes 23 de septiembre.

Una pareja declaró al noticiero FOX 8 News que Baker era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos.

“Nadie más va a poder tomar su lugar”, dijo la pareja, cuya identidad permaneció bajo anonimato durante la entrevista con FOX 8 News.

“Todavía estoy vivo. Estoy agradecido de lo que sea que le haya pasado a él no me haya pasado a mí. Lo que más me molesta es que estaba justo al lado. Esa es la parte más perturbadora”, aseguró el vecino David Huffman en una entrevista con el noticiero FOX 8 News.

Carbon monoxide poisoning has been ruled as the cause of death for High Point man found inside home with dogs. https://t.co/GlCFoqrlfI — WFMY News 2 (@WFMY) September 28, 2022

Los investigadores del Departamento de Policía de High Point se negaron a proporcionar detalles adicionales sobre la muerte de Robert Baker.

High Point es una ciudad en el estado de Carolina del Norte con una población de al menos 112 mil ciudadanos, de acuerdo con el sitio web oficial de la ciudad.

LEE TAMBIÉN: Hombre de Nueva York abusó sexualmente de su vecina de 81 años: Thomas Johnson