Mujer insultó a trabajadores de una pizzería por tener la TV en español

Rita Bellew es una mujer de Pensilvania de 55 años acusada de causar disturbios racistas en Amy’s Family Pizzeria en Hatboro, según el municipio de Hatboro.

Según un comunicado de prensa del municipio de Hatboro, desde entonces Bellew ha sido acusada de intimidación y acoso étnicos.

El video fue publicado por primera vez en TikTok por el usuario @kellyflores765. El video se volvió viral.

Según el Philadelphia Inquirer, el video muestra a Bellew, un CPA de 55 años de Hatboro, “regañando a Omar Quiñones, el dueño de Amy’s Family Pizzeria”.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que el lenguaje que contiene es inquietante. El video también se volvió viral cuando se publicó en Reddit. El cartel de Reddit escribió: “La pizzería familiar de Amy en Hatboro necesita algo de amor después de esto”.

En el video, Rita Bellew exigió un crédito después de quejarse de que se estaba reproduciendo español en la televisión

En el video, Bellew le dice al hombre de la caja registradora, Quiñones: “Adivina qué, hijo de puta, estás fuera del negocio”. Ella dijo que había estado en el pueblo durante 55 años y que sus abuelos también eran del pueblo.

“¿Quieres tener el español en tu televisor?” ella preguntó. Cuando Quiñones preguntó qué tenía de malo eso, Bellew respondió: “Lo que tiene de malo es que no eres estadounidense, amigo”. Ella dijo que “te sacaría de nuestra ciudad, está bien, vete a la mierda”. Devuélveme mi dinero. No le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal. Estás en América; se supone que debes tener inglés. Tienes español en tu televisor. Eso es joderte para los estadounidenses, amigo”.

Bellew insistió repetidamente en que quería que le devolvieran su dinero y le dijo a Quiñones: “No lo entiendes. Eres un ignorante, eso es lo que eres.

En un momento, dijo: “Probablemente ni siquiera sepas lo que eso significa”.

En ese momento, Bellew notó que una empleada la estaba grabando. El empleado dijo: “Eres un racista”.

“Eres una víctima. Soy americano. Tú eres el racista”, respondió Bellew.

También les dijo: “He estado aquí por más de 100 años. Eres racista, cariño, muy racista. Quisiera un reembolso.”

Bellew luego comenzó a grabar la escena en su propio teléfono celular y dijo: “Estas personas me están acosando”. Ella afirmó que “me están grabando en video porque soy blanca, ¿ves eso? Me están llamando racista porque soy blanco”.

“No, te estamos llamando racista porque eres racista”, dijo un trabajador.

“Estoy en lo de Amy y me están grabando en video porque soy blanca y quieren llamarme racista”, dijo Bellew mientras grababa la escena. “Simplemente pido un reembolso porque su comida es terrible”.

El empleado intervino que Bellew había dicho que quería un reembolso “porque estamos jugando español en un televisor” antes de comenzar a grabar.

Bellew respondió: “Ninguno de ellos es blanco. ¿Por qué no me das un crédito en mi tarjeta de crédito? No quiero tu comida.

Rita Bellew fue acusada de participar en una ‘diatriba profana alimentada racialmente’

Según un comunicado de prensa publicado en la página de Facebook del municipio de Hatboro, “el fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin R. Steele, y el jefe de policía de Hatboro, James E. Gardner, anuncian que Rita Bellew, de 55 años, de Hatboro PA, ha sido acusada mediante citación de intimidación étnica y Acoso luego de un disturbio que ocurrió el 23 de febrero de 2023 en Amy’s Family Pizzeria en la cuadra 300 de South York Road en Hatboro”.

El comunicado dice que la policía de Hatboro “fue enviada al restaurante el 23 de febrero de 2023 aproximadamente a las 5:55 p.m. para un informe de un disturbio. La policía redujo el disturbio que involucraba a Bellew y se enteró de que un video de un empleado grabó a Bellew antes de que llegara la policía. El video muestra a Bellew reprendiendo al personal del restaurante con una diatriba profana y racista. Aparentemente, Bellew fue provocado, al menos en parte, por una transmisión en español que se mostraba en la televisión en el restaurante”.

El comunicado continuó diciendo que “los cargos de intimidación y acoso étnicos se presentaron hoy en la oficina del juez de distrito magisterial Paul N. Leo y Bellew deberá responder a esos cargos. El tribunal programará la fecha y la hora de la audiencia preliminar. El caso está siendo procesado por el asistente del fiscal de distrito Tanner Beck”.

“El Departamento de Policía de Hatboro respondió a un disturbio reportado en Amy’s Family Pizzeria en la cuadra 300 de S. York Road anoche. La policía llegó y redujo la disputa con el cliente”, escribió la policía de Hatboro en un comunicado de prensa anterior.

“Todas las partes involucradas fueron identificadas por la policía anoche en el lugar. La policía está revisando un video del incidente y la investigación está en curso”.

Rita Bellew finalmente se disculpó y dijo: “No quiero poner excusas”, dicen los informes

Según el Philadelphia Inquirer, la denuncia penal muestra que el oficial de Hatboro, Brett Paul, respondió al incidente. “Soy blanca, soy blanca, soy racista”, dijo Bellew, según el Inquirer, que dijo que también fue acusada de decirle al oficial: “Soy demasiado blanca”.

The Inquirer informó que el periódico contactó a Bellew y ella “se hizo pasar por miembro de la familia, y luego dijo que estaba preocupada por su seguridad”.

Según el Inquirer, la segunda vez que el periódico se puso en contacto con Bellew, ella dijo: “Lo siento profundamente. No quiero poner excusas”.

“Cuando vimos el video, fue realmente exagerado. Fue una diatriba profana alimentada racialmente dirigida a su herencia y no será tolerada”, dijo el jefe de policía de Hatboro, James Gardner, a ABC 3.

La pizzería se ha inundado de apoyo desde que el video de Rita Bellew TikTok se volvió viral

Según Whyy.org, la pizzería se ha visto inundada de apoyo desde que el video de TikTok se volvió viral.

“Hemos recibido llamadas telefónicas de Alemania, Inglaterra, Polonia y España, de toda Sudamérica. Ha sido muy, muy lindo”, dijo Quiñonez a la estación de televisión.

“Muchas personas manejan una hora, dos horas solo para venir aquí y comprar una porción de pizza o saludar. Eso es algo realmente bueno”, dijo Quiñonez a la estación.

La policía de Hatboro escribió en un comunicado que algunas personas fueron identificadas erróneamente como la mujer en las redes sociales.

“Como actualización de este caso, la Policía de Hatboro quisiera enfatizar que las personas involucradas en este caso fueron identificadas anoche y son conocidas por esta agencia. Podemos informar inequívocamente que aquellos identificados incorrectamente en plataformas de redes sociales de terceros anteriores, incluidos, entre otros, Candice Bogar, Sally Poppert y Tracey Gaida y sus negocios asociados no tienen absolutamente nada que ver con este incidente y no son los individuos que se ven en el video ampliamente publicado en las redes sociales”, escribió la policía de Hatboro en un comunicado de prensa.

