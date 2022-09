Ricky Anderson: Oficial de policía que disparó fatalmente contra un joven en Ohio [VIDEO]

El oficial Ricky Anderson es el oficial de policía de Columbus, Ohio, que disparó y mató a un hombre desarmado que estaba en la cama con un vaporizador el 30 de agosto de 2022.

La policía de Columbus escribió en un comunicado de prensa: “La persona fallecida en este caso se identifica como: Sr. Donovan Lewis, Fecha de nacimiento: 14/5/2002. La investigación está a cargo de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio”.

Se publicó el video gráfico de la cámara corporal. Puedes verlo a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador.

Donovan Lewis “estaba en la habitación trasera de su apartamento cuando CPD irrumpió en el apartamento” con una orden judicial, dijo Rex Elliott, abogado de la familia, en una conferencia de prensa. “Donovan estaba dormido antes de que llegaran los agentes de policía y no recibió ninguna advertencia de que CPD irrumpiría en su apartamento”.

El abogado describió a Lewis como un “hombre negro desarmado” de 20 años. El abogado calificó la muerte de “actividad imprudente” por parte de la policía que equivalía a fuerza excesiva e ilegal.

“El oficial Anderson abrió la puerta y casi de inmediato disparó al dormitorio cuando Donovan intentaba levantarse de la cama”, dijo Elliott. “Donovan estaba desarmado y estaba cumpliendo con las órdenes de la policía de salir de su habitación cuando el oficial Anderson le disparó a sangre fría”.

1. Anderson es un oficial veterano asignado a la unidad K-9

En el comunicado de prensa, la policía identificó a Anderson como el oficial involucrado. “Continúa la investigación sobre el oficial involucrado en el tiroteo que ocurrió el martes 30 de agosto de 2022 en 3295 Sullivant Avenue”, escribieron en un comunicado de prensa.

“El oficial involucrado se identifica como: Oficial Ricky Anderson #1144. El oficial Anderson es un veterano con 30 años en la División. El oficial Anderson está asignado a la Unidad Canina”.

Anderson está de licencia mientras se investiga el tiroteo, informó CNN.

Los registros judiciales muestran que Anderson estuvo involucrado anteriormente en una investigación de homicidio vehicular. Según Open Payrolls, es blanco y ganó $44.68 por hora en 2021.

La jefa Elaine Bryant dijo en una conferencia de prensa que esperaba que el público confiara en que la policía sería transparente en su investigación.

2. Anderson y los otros oficiales estaban cumpliendo una orden de arresto por delito grave

Según el comunicado de prensa de la policía, aproximadamente a las 2:28 a. m., los oficiales de policía de Columbus “intentaron cumplir una orden de arresto por delito grave en un apartamento, ubicado en 3295 Sullivant Avenue. Los oficiales localizaron al hombre buscado dentro del Apartamento H”.

Una vez dentro, dice el comunicado de prensa, “los oficiales confrontaron al hombre, momento en el que un oficial de policía de Columbus descargó su arma y golpeó al hombre. Los oficiales ayudaron al hombre hasta que los médicos de Columbus Fire llegaron a la escena y lo transportaron al hospital Grant en estado crítico”.

Lewis “fue declarado muerto por Grant a las 3:19 am”, dice el comunicado.

Según 10TV, Lewis era “buscado por un delito grave por violencia doméstica, agresión y manejo inadecuado de un arma de fuego”.

La jefa Elaine Bryant dijo que Anderson disparó el arma cuando Lewis pareció levantar la mano con algo dentro, según NBC4i.

“Había, como, una pluma de vape que se encontró en la cama justo al lado de él”, dijo Bryant, según la estación de televisión.

“Todos los días, los oficiales se ven en situaciones potencialmente peligrosas para la vida en las que debemos tomar decisiones en una fracción de segundo”, dijo Bryant, según la estación de televisión. “Como jefe, es mi trabajo hacer que mis oficiales rindan cuentas, pero también es mi trabajo ofrecerles apoyo”.

3. El video de la cámara corporal muestra a Anderson abriendo la puerta de un dormitorio y luego disparando a Lewis

El video de la cámara corporal muestra a los oficiales entrando al apartamento con el perro K-9 y registrándolo. El oficial abre la puerta de un dormitorio y ve a un hombre, Lewis, en una cama.

“Salió así”, dice un oficial después del tiroteo.

El video concluye mostrando al oficial con el perro subiendo al animal a un patrullero.

Lewis se está levantando parcialmente de la cama cuando se abre la puerta. El oficial revisa primero un armario y luego abre la puerta de su dormitorio.

