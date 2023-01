Richard Dabate: ¿Dónde está el asesino de Connie Dabate en la actualidad?

Richard Dabate está cumpliendo una sentencia de 65 años en Connecticut después de ser declarado culpable el 23 de diciembre de 2015 por el asesinato de su esposa, Connie Dabate, quien fue encontrada muerta a tiros en la casa de la pareja en Ellington.

Según el Departamento Correccional de Connecticut, Dabate cumple en la actualidad su sentencia de prisión en la Institución Correccional MacDougall-Walker, donde está encarcelado por asesinato. Su fecha de sentencia fue el 18 de agosto de 2022 y su fecha máxima de liberación figura como el 2 de mayo de 2087, según el sitio web.

La Institución Correccional MacDougall-Walker está ubicada en 1153 East Street en South Suffield, Connecticut, según dice el sitio web de la prisión.

“La Institución Correccional MacDougall-Walker es una instalación de misión múltiple de nivel 4/5, nivel de seguridad alto/máximo para hombres adultos”, se lee en el sitio web de la prisión.

El 6 de enero de 2023, un episodio de “Dateline” presentará el caso Dabate en 9/8 central.

De acuerdo con CTInsider, las autoridades descubrieron a Richard Dabate “atado a una silla plegable de metal mientras yacía en el piso de la cocina” en la casa de la familia en Ellington, Connecticut.

Connie Dabate fue encontrada muerta en el sótano con un disparo en la cabeza y el abdomen, según CTInsider, que informó que Richard Dabate culpó a un intruso, diciendo que se había encontrado con un hombre con una voz como la del actor Vin Diesel en el dormitorio y creía que su esposa “estaba tratando de salvarlo yendo por sus armas, que estaban en el sótano de la casa”, cuando el intruso le disparó. A ella le dispararon con una de las armas de Richard Dabate, informó CTInsider.

Esto es lo que necesitas saber:

Los fiscales dijeron que la evidencia ‘contradecía’ las afirmaciones de Dabate de que un intruso enmascarado mató a su esposa

En un comunicado de prensa del 10 de mayo de 2022, Matthew C. Gedansky, Fiscal Estatal de Tolland, anunció que Richard Dabate “fue declarado culpable por un jurado por cargos de asesinato en violación de los Estatutos Generales de Connecticut § 53a-54a, manipulación de pruebas físicas en violación de Estatutos Generales de Connecticut § 53a-155 y Hacer una Declaración Falsa en violación de los Estatutos Generales de Connecticut § 53a-157b.”

Según el comunicado, Dabate fue condenado por la muerte a balazos de su esposa, Connie Dabate, durante el 23 de diciembre de 2015, dentro de la casa de la pareja en Ellington.

“La evidencia presentada en el juicio de 22 días mostró exámenes forenses de varias formas de tecnología, incluido el rastreador de actividad física personal de Connie, la tableta de la computadora de Dabate, el sistema de alarma de la casa y cada uno de los teléfonos celulares de la pareja contradecían las afirmaciones de Dabate de que un intruso enmascarado perpetró el asesinato”, dice el comunicado.

“El examen minucioso y cuidadoso de la tecnología fue clave para esta investigación y fue importante para probar que el acusado era culpable de este delito”, dijo Gedansky en el comunicado de prensa. “Al final, sin embargo, este fue otro caso de violencia doméstica. Y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años para apoyar a las víctimas y los sobrevivientes y hacer que los abusadores rindan cuentas, estos homicidios por violencia doméstica todavía están ocurriendo, por lo que debemos continuar trabajando juntos para poner fin a la violencia doméstica”.

En otro comunicado de prensa que anunciaba la sentencia de prisión de 65 años de Dabate, la Oficina del Fiscal del Estado escribió: “La evidencia en el juicio, incluidas 600 exhibiciones y el testimonio de 130 testigos, mostró que Dabate disparó fatalmente a su esposa dentro de la casa de la pareja en Ellington”. Heavy se ha puesto en contacto con la Oficina de la Abogada del Estado para obtener la denuncia penal contra Dabate.

El caso a veces se llama el “asesinato de Fitbit” porque, según NBC Connecticut, los fiscales argumentaron que el Fitbit de Connie Dabate “la mostraba moviéndose” una hora después de que Richard Dabate dijera que había sido asesinada.

En el estrado de los testigos, Richard Dabate testificó que él y Connie estaban considerando divorciarse, y “ella sabía que él había dejado embarazada a su novia”, informó NBC Connecticut. Pero afirmó que su matrimonio estaba mejorando cuando el “intruso enmascarado” irrumpió en la casa de la familia vestido de camuflaje y asesinó a Connie Dabate, informó la estación de televisión.

Los fiscales acusaron a Richard Dabate de dispararle a Connie Dabate y luego preparar la escena del crimen y “dañarse a sí mismo”, según NBC Connecticut. Ellos dijeron que Connie Dabate no estaba al tanto del embarazo de la novia, agregó la estación de televisión.

La fiscalía argumentó que no se llevaron nada y que no había signos de entrada forzada a la casa, informó NBC Connecticut. El video de vigilancia y los datos del GPS del teléfono celular de Connie indicaron que fue a la YMCA y regresó a su casa a las 9:18 AM, y según Fitbit, ella estaba caminando a las 9:27 AM, informó NBC Connecticut, y agregó que su movimiento se detuvo a las 10:05 AM. El equipo de defensa argumentó que “el ADN de un hombre no identificado se encontró en seis lugares diferentes”, informó NBC Connecticut.

Connie Dabate era madre de unos niños pequeños y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, señaló el obituario

El obituario de Connie (Margotta) Dabate, publicado por Carmon Community Funeral Home, dice que ella murió a los 39 años de edad en Ellington, Connecticut.

El obituario la describió como la “amada esposa y mejor amiga de Richard Dabate” y “madre dedicada y amorosa de Richard ‘RJ’ de 9 años y Connor de 6 años”.

Ella “murió trágicamente en su casa durante el miércoles 23 de diciembre de 2015”, dice el obituario. También dice que Connie Dabate “nació en Rockville y fue hija de Kenneth y Cindi (Stuart) Margotta”. Ella se graduó de Ellington High School y la Universidad de Connecticut.

“Ella era representante de ventas farmacéuticas de Reckitt Benckiser”, dice el obituario. “Connie fue vicepresidenta anteriormente y miembro durante muchos años de Ellington Ambulance Corp. Ella era una persona cariñosa, alegre y amable. Connie fue el sol de tantas vidas”.

Dabate insistió en que era inocente durante una audiencia de sentencia

Cuando una juez condenó a Dabate por el tiroteo fatal de su esposa, ella describió el asesinato como un “acto brutal, calculador e incomprensible”, informó CTInsider en agosto de 2022.

CTInsider informa que Dabate afirmó que su esposa murió en un allanamiento de morada, pero un jurado rechazó el argumento y lo condenó.

“No tengo palabras”, dijo el padre de Dabate, Richard Dabate Sr., después de la sentencia, según CTInsider. El periódico informó que el hermano de Connie Dabate, Keith Margotta, dijo que pensaba que la sentencia de prisión de 65 años “era apropiada. Y solo. Nos permite cerrar un poco, aunque nada traerá de vuelta a Connie, para que podamos seguir adelante como familia”.

CTInsider informó que, cuando le tocó hablar durante la audiencia de sentencia, Dabate mantuvo su inocencia.

“Estoy aquí ante ti como un hombre inocente”, le dijo él al juez, según CTInsider. “Nunca dejaré de luchar por la justicia para mi esposa Connie, en quien pienso todos los días”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.