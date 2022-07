Riaan Naude: hombre que mató a decenas de animales en Sudáfrica fue asesinado

Riaan Naude, conocido cazador furtivo, fue hallado sin vida dentro de su auto por la policía de Sudáfrica, en un lugar identificado como Limpopo.

La noticia de su muerte, la confirmó el portavoz oficial de la policía, el teniente coronel Mamphaswa Seabi, quien afirmó que al momento de acudir al lugar encontraron el cuerpo de Riaan Naude sin signos vitales y tirado junto a su auto.

“El hombre estaba acostado boca arriba y tenía sangre en la cabeza y la cara”, indicó Seabi.

El asesinato del cazador fue ratificado por el ecologista y opositor de caza a la fauna silvestre, Julio César Martínez, quien escribió: “Última hora: El cazador, que mató a decenas de animales silvestres, Riaan Naudde, fue asesinado en su auto cuando iba de cacería. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en Limpopo, Sud África”, decía el mensaje en sus redes sociales, informó La Vanguardia.

Última hora: El cazador, que mató decenas de animales silvestres, Riaan Naude, fue asesinado en su auto cuando iba de cacería. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en Limpopo, Sud África. pic.twitter.com/037bGREUou — Julio César Martínez (@Julioqc) June 27, 2022

El cazador de animales que presumía en sus redes sociales de la caza a jirafas, leones, rinocerontes, y cocodrilos, entre otros animales, fue ultimado precisamente mientras se encontraba realizando esta actividad. De ello dio cuenta la serie de objetos encontrados en su vehículo, dentro de los que se encontraron rifles de caza, agua, ropa de dormir, y una botella de Whisky.

El hombre de 55 años de edad, que vivía en Phalaborwa, Sudáfrica, y formaba parte del equipo de Eco Safari y Pro-Hunt África, empresa dedicada al turismo de caza, cobraba un mínimo de $2.500 dólares por día, por acompañar a los turistas a safaris de caza en el norte de Sudáfrica, cerca del parque nacional Kruger, para que estos pudieran cumplir “su sueño” de cazar animales salvajes dentro de su hábitat natural.

Riaan Naude, el conocido cazador de animales silvestres 🦛🐅, falleció de un disparo en su cabeza. 📲 El hombre solía publicar fotografías de sus actividades en redes sociales. Más detalles 👉 https://t.co/wKc6Dli1xL pic.twitter.com/VzG5uzgfEH — Ecuavisa (@ecuavisa) June 30, 2022

De acuerdo con el portal Radio Sudamericana y según el Heritage Protección Group (HPG), organización sin fines de lucro que lucha contra el crimen, Naude salió del camino, orillando su auto en la carretera a aproximadamente 5 km de Mokopane, luego de que el vehículo se recalentara, relató el medio africano Maroela Media.

Informa informó La Vanguardia, que según el sitio web club-caza.com, “el auto estaba desviado hacia la cuneta en la carretera con el capó levantado como si algo hubiese pasado a este, sin embargo, la realidad es que todo esto fue tramado por la persona que acabo con su vida”.

#Karma Riaan Naude, uno de los cazadores más reconocidos del mundo por matar a cientos de animales salvajes y posar en cámara con leones y jirafas, fue asesinado a tiros en Sudáfrica. pic.twitter.com/qQ09UZ48c6 — Liv (@livmediapy) July 4, 2022

Según testigos, “un auto blanco se detuvo junto al hombre y le disparó a sangre fría a una corta distancia, luego los dos sospechosos salieron y le robaron una pistola”, menciona HPG. “Los sospechosos luego saltaron al vehículo y fueron en dirección a Marken”, señaló el medio Radio Sudamericana.

Investigaciones preliminares, dan cuenta que una persona que pastoreaba ganado en esta área escuchó un disparo y observo una Bakkie Nissan blanca con un remolque que se alejaba a toda velocidad de la escena del crimen en dirección hacia Marken. Se presume que desde este automotor fue que se cometió el asesinato.

El cazador Riaan Naude fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, el cual conducía para ir a una jornada de caza, en Marken Road, en la región de Limpopop, Sudáfrica.https://t.co/6hYFrcxyLL — Proceso (@proceso) June 30, 2022

En las redes sociales se viralizó la noticia, y muchos usuarios indicaron que este fue un acto de justicia hacia los animales.

“Cazador cazado. Hay fiesta en el cielo de los animales. No me alegro, pero los animales no debe ser trofeo de nadie; deben vivir y sobrevivir en su hábitat de forma natural”, expresó un usuario en respuesta al tuit de ecologista Julio César Martínez.

https://www.bioguia.com/ultimas-noticias/hallan-asesinado-riaan-naude-cazador-furtivo-animales-salvajes-cazado_105323399.html

Riaan Naude era un cazador que manejaba una empresa supuestamente de "Eco Safari", pero que le quitaba la vida a animales que están en peligro de extinción. Cobraba 2.500 dólares por un día de caza de un cocodrilo y 1.500 una jirafa https://t.co/DI2m6AUWXK — El Estímulo (@elestimulo) July 4, 2022

Otros comentarios señalaban la “justicia divina” de la muerte de un hombre que asesinaba animales por “deporte”. “El que a hierro mata, a hierro muere, se acabó el abuso a los animales”, se leyó en otros mensajes.

Del lado de la contraparte, se lamentó lo sucedido y hubo quienes defendieron la legalidad de esta actividad dentro del país sudafricano.

Hallan muerto en su carro con un disparo en la cabeza al cazador Riaan Naudehttps://t.co/qxPzXBom7T pic.twitter.com/ni94MOmgQY — Noticia al Día (@noticiaaldia) June 28, 2022

Ahora, las autoridades investigan los móviles del hecho, sin descartar la hipótesis de que lugareños hayan llevado a cabo el crimen ante el odio que le profesaban al cazador. Se cree pudo haber sido un acto de venganza en el que se pone la vida de los animales por delante de la de las personas, según club-caza.com.

