Rescatan pareja que llevaba dos meses atrapada bajo la nieve en cabaña de California [VIDEO]

Una pareja de esposos y su perro fueron rescatados de su cabaña luego de que pasaran dos largos meses atrapados bajo la nieve, en medio de uno de los inviernos más fríos y de las nevadas más intensas registradas en la última década en los Estados Unidos.

En una zona remota del norte del estado de California, las autoridades del condado de Sierra en Downieville, confirmaron el rescate de estas personas y su mascota quienes desde el pasado día seis de diciembre vacacionaban en el lugar, cuando quedaron atrapados en la pequeña casa, luego de que se presentara una impresionante nevada que derribo árboles y bloqueó las carreteras del poblado, impidiendo que estos no pudieran salir del chalet.

Las autoridades dijeron que la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés), atendieron el martes pasado una llamada del Sheriff del Condado de Sierra, en el que les manifestó que una pareja solicitaba ayuda para que fueran evacuados, pues ya se habían quedado sin suministros para poder sobrevivir.

Para el rescate, la Patrulla de Carreteras de California utilizó un helicóptero por la dificultad de acceso a la propiedad por carretera. “Se solicitó la asistencia de un helicóptero CHP (H-20) debido a la ubicación remota y las carreteras bloqueadas. El H-20 pudo aterrizar cerca de la cabaña, mientras soplaban vientos muy fuertes. La pareja y su perro volaron en el H-20 a una zona de aterrizaje donde los agentes del condado de Sierra los transportaron a un lugar seguro”.

Las imágenes tomadas desde la aeronave mostraron la magnitud del hecho, mostrando gran cantidad de nieve cubriendo la cabaña, casi hasta llegar al tope del techo. Así mismo, se dejó ver el automóvil de la pareja, que yacía totalmente cubierto de nieve.

En el cuerpo del mensaje se lee:

Helicóptero asiste en rescate:

Ayer por la tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Sierra solicitó ayuda para rescatar a dos personas atrapadas. Dos personas habían estado nevadas en su cabaña desde el 6 de diciembre. Incapaces de salir debido a la nieve y los árboles caídos, se estaban quedando sin suministros. Se solicitó la asistencia de un helicóptero CHP (H-20) debido a la ubicación remota y las carreteras bloqueadas. El H-20 pudo aterrizar cerca de la cabina, mientras soplaban vientos muy fuertes. La pareja y su perro volaron en H-20 a una zona de aterrizaje donde los diputados del condado de Sierra los transportaron a un lugar seguro.

Piloto-Lewis

Las autoridades no establecieron las identidades de estas dos personas, ni la ubicación exacta de la cabaña, pero dijeron que después de ser rescatados y llevados a un lugar seguro, recibieron asistencia médica. Afortunadamente el personal médico, dio un parte de salud bueno pese a todo el tiempo que pasaron aislados en el lugar y probablemente sin energía.

Entre tanto en las redes sociales los usuarios agradecieron la atención de las autoridades de California por su actuación rápida para prestar ayuda a la pareja y su mascota.

Asimismo, dijo SDP Noticias que varios de ellos se mostraron sorprendidos de que la pareja hubiera resistido tanto tiempo antes de requerir el rescate. Sin embargo, se informó que debido a la ubicación de la cabaña es normal que se tengan reservas.

Ahora, la recomendación que hacen las autoridades es que se evite pernoctar en sitios aislados por el riesgo de quedar atrapados, tal como le ocurrió a esta pareja. Además, piden que, de hacerlo, se abastezcan de buena cantidad de víveres y suministros necesarios por si acontece una situación inesperada. Recomiendan tener una planta eléctrica que les garantice tener energía para la calefacción en esta temporada invernal.

