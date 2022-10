Reportan amenazas de tiroteos en varias ciudades de Wisconsin

Una serie de amenazas de tiroteos estalló en todo Wisconsin, incluso en Kenosha, Milwaukee, Racine, Franklin y Port Washington durante la mañana del 20 de octubre de 2022.

Sin embargo, las autoridades dijeron que los reportes son falsos. La Escuela de Secundaria Bradford se encontraba entre las escuelas que recibieron una amenaza de tirador activo, pero la Policía de Kenosha dice que “no se encontraron tiradores activos ni amenazas de ningún tipo durante el barrido del edificio”.

De acuerdo con WTMJ-TV, también hubo una amenaza activa de un tirador en la Academia de Tecnología LakeView en el Distrito Escolar Unificado de Kenosha, pero también era falsa.

Las otras escuelas con amenazas falsas de tiradores activos fueron la Escuela de Secundaria Rufus King en Milwaukee; la Escuela de Primaria Rawson en South Milwaukee, la Escuela de Secundaria Park en Racine; la Escuela de Secundaria Franklin y la Escuela de Secundaria Port Washington.

Aquí hay un resumen de las amenazas de tiradores activos en Wisconsin:

El Departamento de Policía de Kenosha escribió alrededor de las 10:00 AM que la Escuela de Secundaria Bradford estaba entre las escuelas que estaban recibiendo amenazas de un tirador activo. “A continuación se muestra el mensaje del Distrito Escolar Unificado de Kenosha que se envió a las familias de la Escuela de Secundaria Bradford”.

Ellos escribieron:

Hola, familias de Bradford. Este es el llamado del Unificado de Kenosha para compartir que hemos recibido el visto bueno del Departamento de Policía de Kenosha. No se encontraron tiradores activos ni amenazas de ningún tipo durante el barrido del edificio. Entendemos cómo este incidente puede haber afectado a nuestros estudiantes y, como tal, los padres/tutores pueden recoger a su hijo en este momento. Esto no es obligatorio, pero es una opción para los padres/tutores que lo deseen. Use la puerta 2 o 3 y venga preparado para mostrar una identificación. Además, nuestros consejeros están preparados para apoyar a los estudiantes que puedan necesitar a alguien con quien hablar sobre los eventos de hoy.

Nos gustaría tomarnos un momento para compartir nuestro genuino agradecimiento por la rápida respuesta del Departamento de Policía de Kenosha esta mañana. Nunca podemos ser demasiado cautelosos cuando se trata de la seguridad de nuestros estudiantes y personal y apreciamos la asociación y el apoyo que recibimos de nuestras agencias locales de aplicación de la ley al hacer todo lo posible para mantener a todos seguros mientras están en nuestras escuelas.

Por último, apreciamos su apoyo al decirle a su hijo que cualquier forma de amenaza contra la escuela, el personal o los estudiantes se tomará en serio y se impondrán medidas disciplinarias si son culpables de tales amenazas. Gracias.