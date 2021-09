Reginald Patterson: video sexual del policía de Madison se vuelve viral [VIDEO]

Reginald Patterson es el teniente de la policía de Madison acusado de participar en una posible actividad sexual en el vehículo de su escuadrón durante el día, en un estacionamiento de Wisconsin Farm & Fleet, una escena capturada en un video que ya es viral. Puede ver los videos más adelante en este artículo.

Tenga cuidado: el video es algo gráfico y contiene un lenguaje perturbador. Heavy se enteró de la identidad del teniente Reginald Patterson de la policía de Madison a través de una fuente. También es conocido como Reggie Patterson.

Le dijeron que Heavy iba a imprimir el nombre de Patterson, Sgt. Nicholas Eull, actuando como oficial de información pública de la policía de Madison, dijo que “no pudo confirmar ningún nombre”. Dirigió a Heavy a un breve comunicado de prensa emitido por el departamento el 16 de septiembre de 2021. Heavy le escribió a Patterson a través de su correo electrónico departamental, pero no recibió respuesta. Heavy también se ha puesto en contacto con el hombre que filmó el video en busca de una entrevista.

En 2019, la policía de Madison escribió en Facebook: “Bienvenido, teniente de patrulla Reggie Patterson … estamos emocionados de dar la bienvenida al teniente Reggie Patterson a West PD”. En ese momento, el hilo de comentarios en la página de Facebook de la policía se llenó de comentarios efusivos alabando a Patterson. “¡Qué gran contratación! ¡Simplemente no hay una mejor persona o teniente felicidades! ” leer uno.

En 2020, Patterson apareció en las noticias cuando se arrodilló, vestido de uniforme, con otros oficiales y miembros de la comunidad preocupados por la muerte de George Floyd.

Esto es lo que necesita saber:

La policía confirmó que están investigando un video que parece mostrar a un oficial del MPD “potencialmente involucrado en actividad sexual” dentro de un patrullero





BREAKING Madison police officer having sex in a squad car. 9/16 A Madison Wisconsin Police officer was put on administrative leave for having sex in a squad car. In the video you can hear the person saying: "This the police in here fucking yall" a clear indication that this sworn officer of the law was having sex in a squad car. You can also see… 2021-09-17T17:31:44Z

La persona que filma el video, identificado por Madison.com como Marcel Scott, dice en él: “Esa es la policía que está aquí jodiendo aquí, todos ustedes”. La persona que filma afirma que la mujer dentro del vehículo es una prostituta, pero eso no ha sido confirmado por las autoridades.

“Oh, diablos no. … me encerrarías por esta mierda, oh diablos no. Voy a decirle que está limpio “, dice el hombre, usando un insulto racial y un improperio durante el video.

También hay un segundo video.

El comunicado de prensa de la policía, emitido a las 5:00 p.m. el 16 de septiembre de 2021, dio la dirección de 211 S. Carroll St., que es la dirección del Departamento de Policía. El comunicado alega:

“El 16 de septiembre de 2021, poco después de las 5 pm, el Departamento de Policía de Madison se enteró de un video que circula en línea y que parece mostrar a un oficial del MPD potencialmente involucrado en actividad sexual con otra persona dentro de un patrullero. El oficial en este video ha sido identificado y desde entonces ha sido puesto en licencia administrativa”.

La policía continuó: “Una investigación comenzó de inmediato y ahora está en marcha. El MPD se está tomando este asunto muy en serio y está comprometido con la transparencia y la defensa de la confianza del público”.

Reginald Patterson ha trabajado para la policía de Madison desde 2006

Patrol Lieutenant Reggie Patterson reads this lively story of an important message of social acceptance.

Según una biografía de la policía de Madison, Reggie Patterson “comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Madison en 2006. Como oficial, trabajó en la patrulla nocturna central antes de unirse a la Unidad de Pandillas para la Prevención del Crimen”.

La biografía agrega, “Lt. Patterson fue detective durante siete años trabajando en delitos financieros, la Unidad de Delitos Violentos y el Grupo de Trabajo sobre Narcóticos del Condado de Dane. Antes de convertirse en el Teniente de Patrulla del Distrito Oeste, el Teniente Patterson trabajó como el Quinto Oficial de Detalle a Cargo “.

Además, dice: “Ha estado involucrado en varias iniciativas comunitarias y departamentales como el Equipo Especial de Abuso Financiero (FAST), el Comité de Impacto de la Disparidad Racial, y actualmente es Co-coordinador del Equipo de Apoyo de Compañeros del Departamento de Policía de Madison. El teniente Patterson tiene una licenciatura en ciencias políticas y una maestría en justicia penal”.

A lo largo de los años, ha sido citado en historias sobre varios crímenes en Madison.

En 2020, fue grabado leyendo un libro en un tweet de la policía de Madison que decía: “Libros 📚 e insignias 🚓: la piel en la que vives. “Es algo muy bueno saber y reconocer la diversidad en todos nosotros”. El teniente de patrulla Reggie Patterson lee esta animada historia de un importante mensaje de aceptación social”.

El hombre que filmó el video dijo que lo grabó alrededor de las 4:00 p.m. por la tarde

Scott le dijo a Madison.com que tomó el video alrededor de las 4:00 p.m. el 16 de septiembre de 2021 en el estacionamiento de Farm & Fleet en 2202 Stoughton Road.

Había notado que el coche patrulla se estacionaba en un área de estacionamiento para empleados y vio “piernas blancas aparecer en la parte trasera del auto de la policía. Podías ver las imágenes de dos cuerpos ”, informó Madison.com.

Scott dio una descripción del periódico que coincide con Patterson. Describió a la mujer “como en sus 20 o 30 años con cabello azul”, informó Madison.com y “el oficial como un hombre negro mayor, calvo y con bigote”.

Scott le dijo a Madison.com que filmó el video como una “declaración de cómo se destinan nuestros dólares de impuestos”.

En 2018, Patterson ganó más de $ 100,000 como detective de la policía de Madison.

