Estos refuerzos de la vacuna COVID ahora protegen más: ¿Contra qué variantes?

En momentos en que las autoridades de salud federales revelan que el COVID continúa sin dar señales de querr irse del mapa, con más de 83,000 nuevos contagios reportados cada día y 401 muertes cada 24 horas, el llamado sigue siendo a que los estadounidenses se protejan con las vacunas que están disponibles.

Y esta vez, en concreto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron como buena noticia que las dosis de refuerzo de las dos vacunas que más se han aplicado en el país, están mejoradas, lo que garantiza mayores niveles de protección.

Así lo reveló a través de un comunicado, la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, tras manifestar su respaldo a las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de la agencia federal sobre el uso de las dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech para mayores de 12 años y Moderna para mayores de 18 años.

La funcionaria destacó en concreto que incluso dichos refuerzos están diseñados para enfrentar de manera efectiva la actual variante que domina la mayoría de los nuevos contagios a lo largo y ancho de Estados Unidos.

“Los refuerzos de COVID-19 actualizados están formulados para brindar una mejor protección contra la variante de COVID-19 que circula más recientemente”, advirtió la jefa de los CDC. “Pueden ayudar a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación anterior y fueron diseñados para brindar una protección más amplia contra variantes más nuevas”.

Cabe destacar que desde el principio de la aparición de las vacunas las autoridades de salud han mencionado que los niveles de protección que las dosis brindan a quienes se las aplican, van disminuyendo con el paso del tiempo, por lo que urgen a que se pongan dosis de refuerzo para recuperar y mantener los niveles de protección.

“Esta recomendación siguió a una evaluación científica integral y una sólida discusión científica. Si es elegible, no hay mal momento para obtener su refuerzo de COVID-19 y le recomiendo encarecidamente que lo reciban”, agregó Walensky en el comunicado.

En la misma misiva, los CDC destacaron que las dosis de refuerzo mejoradas tienen componentes para evitar enfermedad seria de cepas como Omicron BA.4 y BA.5.

“Ayuda a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación anterior al enfocarse en variantes que son más transmisibles e inmunoevasoras”, dijeron los CDC.

El organismo federal agregó que espera que en poco tempo la recomendación de dosis de refuerzo mejoradas no solo sea para los grupos actuales sino también para los niños.

“Cuando los datos estén disponibles y la FDA autorice estos otros tipos, los CDC actuarán rápidamente para ayudar a que estén disponibles en los Estados Unidos”, agregaron los CDC.

“La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los refuerzos actualizados de COVID-19 y la recomendación de uso de los CDC son los próximos pasos críticos en el programa de vacunación de nuestro país, un programa que ha ayudado a brindar una mayor protección contra la enfermedad y la muerte por COVID-19”, concluyó el comunicado del organismo de salud.