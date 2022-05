El dibujante de cómics George Pérez murió a los 67 años: así lo recuerdan

El legendario dibujante de DC Comics George Pérez murió el viernes 6 de mayo de 2022 a la edad de 67 años, según Constance Eza, una amiga cercana que publicó un comunicado en la página de Facebook de Pérez y en su cuenta personal de Twitter. El propio Pérez había revelado en diciembre de 2021 que le habían diagnosticado cáncer de páncreas.

“Todos conocen el legado de George como creador”, decía la declaración de Eza. “Su arte, personajes e historias serán venerados en los años venideros. Pero, a pesar de lo imponente que es ese legado, palidece en comparación con el legado del hombre que fue George. El verdadero legado de George es su amabilidad. Es el amor que tenía por traer alegría a los demás, y espero que todos lleven eso con ustedes siempre”.

Según Memory Alpha, Pérez hizo cuatro contribuciones al universo de Star Trek, a partir de 1984. Creó la portada de los tres primeros cómics de Star Trek publicados por DC: The Wormhole Connection, The Only Good klingon y Errand of War!

DC Comics, en un comunicado publicado en Twitter, escribió: “George Pérez hizo que todo pareciera sencillo. Sus contribuciones fueron fundamentales tanto para impulsar como para reinventar la larga y rica historia de DC. Fue un placer leer las historias de George, y su trabajo resonó en todos los que conoció. Los que están aquí en DC y los fanáticos de todo el mundo lo extrañarán”.

La declaración de DC sobre la muerte de Pérez

Marvel Entertainment también emitió un comunicado a través de Twitter. Decía: “George Pérez fue un artista, un escritor, un modelo a seguir y un amigo. Su legado de bondad y generosidad nunca será olvidado. Nuestra familia en Marvel lamenta su pérdida hoy y nuestros corazones están con su familia y seres queridos”.

Según The Hollywood Reporter, Pérez nació en 1954 en el sur del Bronx, Nueva York, y el escritor, dibujante puertorriqueño estadounidense inició su carrera en los cómics en la década de 1970 y debutó como editor principal en 1974 con Astonishing Tales #25 de Marvel Comics. Más tarde ayudó a crear el Tigre Blanco, el primer superhéroe puertorriqueño, y trabajó en The Inhumans, Fantastic Four, The Avengers, así como en los cómics de DC The New Teen Titans, Crisis on Infinite Earths y Wonder Woman, título para el que también escribió. The Hollywood Reporter señaló que también contribuyó a The New Titans, War of the Gods, Infinity Gauntlet, Batman, el crossover JLA/Avengers, The Brave and the Bold, Superman y Sirens, entre otros.

Pérez tenía cáncer de páncreas

Pérez ganó varios premios Jack Kirby y el premio Inkwell Awards Stacey Aragon Special Recognition Award por su trayectoria, según The Hollywood Reporter. Fue incluido en el Salón de la Fama del Premio Will Eisner en 2017. Según Variety, Pérez era miembro de The Hero Initiative, una organización benéfica de cómics dedicada a brindar asistencia médica y de salud a los profesionales del sector. Fue copresidente de la junta de la organización sin fines de lucro y formó parte de su Comité. Pérez había anunciado su retiro en 2019, lo que atribuyó a problemas de visión y otras enfermedades causadas principalmente por la diabetes.

Reveló su diagnóstico de cáncer de páncreas el 7 de diciembre de 2021 en un comunicado en Facebook. Rechazando la quimioterapia y la radioterapia, optó por “simplemente dejar que la naturaleza siga su curso y disfrutaré el tiempo que me quede lo más plenamente posible con mi bella esposa de más de 40 años, mi familia, amigos y mis admiradores”. Al final de su larga declaración, concluyó con los siguientes pensamientos: “Bueno, eso es todo por ahora. Este no es un mensaje que disfrute escribendo, especialmente durante la temporada navideña, pero, por extraño que parezca, siento el espíritu navideño ahora más que en muchos años. Tal vez sea porque probablemente será el último. O tal vez porque estoy envuelto en los brazos amorosos de tantos que me aman tanto como yo los amo. Es muy alentador que te digan que has llevado una buena vida, que has traído alegría a tantas vidas y que dejarás este mundo como un lugar mejor porque fuiste parte de él. Parafraseando a Lou Gehrig: “Algunas personas pueden pensar que tuve una mala oportunidad, pero hoy me siento como el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra”. Cuídense, y gracias. Jorge Pérez”.

A Pérez, según Variety, le sobrevive su esposa, Carol Flynn.