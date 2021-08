La razón insólita por la prohibición de entrada a mujer al zoo en Bélgica: ¿Qué pasó?

Adie Timmermans es una mujer belga a la que le prohibieron la entrada a un zoológico debido a un romance prolongado con un chimpancé según informaron algunos medios de comunicación de Bélgica.

Timmermans admite tener una relación cercana con el chimpancé llamado Chita pero los oficiales del zoológico dicen que esta situación le está causando problemas al simio porque los otros monos lo están ignorando, según un reporte televisivo de ATV.be, una estación televisiva belga que cubrió la noticia.

¿En qué consiste la relación? Según la traducción que hizo el Daily Mail de la historia televisiva de ATV.ve, la pareja se saluda y se tira besos a través de un vidrio y Timmermans cree que el simio la ama.

La extraña situación ha provocado titulares de noticias en todo el mundo.

Esto es lo que necesitas saber:

Timmermans etiquetó su relación con el chimpancé como un ‘romance’ en la televisión belga.

ATV.be es una estación televisiva belga que cubrió la noticia.

“Adie Timmermans, amante de los animales y abonada al Zoológico de Deurne, ha recibido una carta extraordinaria del zoo,” reportó la estación televisiva.

“Se le solicita que no haga contacto con el chimpancé Chita cuando vaya de visita. Adie va al Zoo todas las semanas y Chita siempre la recibe alegremente; después los dos juegan juntos cerca de la ventana. Según el Zoo, esto no es bueno para el bienestar del mono ya que el resto de los chimpancés lo excluyen cada vez que haya tenido contacto con humanos. Adie está en el centro de la cuestión.”

Según la traducción de LadBible, Timmermans le dijo a ATV: “Yo amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué quieren quitármelo?”

Declaró que era injusto que otros pudieran ver a Chita y ella no, y añadió: “Tenemos un romance, solo diré eso. Otras decenas de visitantes pueden hacer contacto con él. ¿Por qué yo no?”

Según la traducción del Daily Mail, ATV reportó que Timmermans ha visitado al chimpancé todas las semanas durante cuatro años y cree que está en una “relación” con el animal.





El zoológico asegura que actuó por el bien del chimpancé

¿Por qué el zoo no quiere que Timmermans vea a Chita? Otros monos le rehúyen si pasa mucho tiempo con humanos.

“Cuando Chita está constantemente rodeada de visitantes, los otros animales lo ignoran y no lo consideran parte del grupo,” le dijo la conservadora del zoo Sarah Lafaut a ATV, según una traducción de HITC.

Chita ahora está excluido y frecuentemente solo, reportó el sitio.

“Un animal que está demasiado enfocado en las personas, es menos respetado por sus pares. Queremos que Chita sea un chimpancé lo máximo que se pueda,” continuó.

Según LadBible, la conservadora le dijo a Radio 2 Antwerp: “Por supuesto nos alegra cuando nuestros visitantes se sienten tan involucrados con los animales, pero el bienestar de los animales es nuestra prioridad. Chita llegó a este zoológico hace 30 años porque era una mascota y se había vuelto incontrolable. Aprendió a comportarse como un chimpancé con nosotros, aunque su interés por los humanos no cambió.”

Los investigadores descubrieron que los chimpancés que no están expuestos a otros de su especie desde una temprana edad pueden desarrollar problemas de comportamiento. “Descubrimos que los chimpancés que experimentaron menos contacto con otros chimpancés en la infancia muestran una menor frecuencia de aseo personal y comportamientos sexuales cuando son mayores, lo que puede influenciar las dinámicas sociales dentro del grupo,” informa el artículo del año 2014 “El impacto de historias tempranas atípicas de chimpancés mascotas o artistas.”

