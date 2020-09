La rata gigante encontrada en Ciudad de México no es un roedor de verdad

La rata gigante que fue encontrada en un desagüe de la Ciudad de México es un accesorio de Halloween. La rata fue descubierta el pasado 16 de septiembre después de un día de lluvias en la ciudad.

De acuerdo a Border Report, la rata gigante es un accesorio de Halloween que desapareció de un almacén después de las fuertes lluvias de hace unos años. Una mujer quien afirmó ser dueña de la rata, fue identificada por Border Report como Evelin López, ella dijo que intentó buscar el accesorio en el sistema de drenaje. Esos intentos fracasaron ya no contó con la ayuda necesaria, dijo Evelin López. Pero, no aseguró si se quedaría con la rata de utilería ahora que ha sido redescubierta. La rata fue encontrada cerca del río Magdalena en la capital mexicana, informó El Tiempo.

Encuentran botarga de rata gigante en la basura tras intensas lluvias en CDMXLa rata fue extraída de la basura por los equipos de Protección Civil; tendría una altura superior al metro y medio #RataGigante #BotargaRata #LluviasCDMX 2020-09-20T01:23:34Z

Las inundaciones que dieron el descubrimiento de la rata fue la peor que ha sufrido la Ciudad de México en los últimos 20 años

Se inunda la CDMX#Lluvias #Inundaciones #CDMX Las lluvias torrenciales de esta tarde-noche dejaron severas afectaciones en las alcaldías de Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa. Usuarios de redes sociales compartieron de inmediato las afectaciones, pic.twitter.com/rxhH9ToD8T — El Mundo de Orizaba (@mundo_orizaba) September 17, 2020

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo a los medios de comunicación el pasado 17 de septiembre que la lluvia del día anterior fue la peor que había sufrido la ciudad en 20 años. Sheinbaum afirmó que alrededor de 4 pulgadas de lluvia cayeron en la ciudad y los vientos soplaron a más de 36 millas por hora.

Esta tarde la botarga de una rata gigante, un sillón y otras 20 toneladas de basura fueron sacadas del drenaje de la alcaldía La Magdalena Contreras, se piensa que los objetos anteriores fueron la principal causa de obstrucción del sistema y saturación del Río Magdalena pic.twitter.com/nVGQlzbeqx — El Pikachu de los ojos tristes 🥺 (@pokepedi) September 19, 2020

El Universal informó que la recuperación de la rata fue cubierta por el programa de televisión mexicano En Punto. El Universal mencionó que la rata medía alrededor de 4 1/2 pies de altura.

Además de la rata, los equipos de rescate encontraron muebles e inodoros que equivalían a 20 toneladas de basura

Sacan 'rata' 🐀 gigante del drenaje de la Ciudad de México#enPunto pic.twitter.com/WcX07j2Dzn — Denise Maerker (@DeniseMaerker) September 19, 2020

El medio Televisa informó que además de la gigantesca rata, los trabajadores también recuperaron muebles e inodoros en el desagüe. Según La Verdad, en total se encontraron 20 toneladas de basura dentro del mismo. En mayo de 2020, La Verdad informó que, debido a la cuarentena del coronavirus y la acumulación de basura, una “plaga” de ratas había descendido sobre la Ciudad de México.

El peso promedio de una rata en la ciudad de Nueva York es de media libra

The Vigilante Group Of New Yorkers Who Hunt Rats At Night (HBO)Rats aren't only a part of New York City’s underground — they're an inseparable part of its pop culture. There’s Master Splinter from the Ninja Turtles, Pizza Rat, and even Cannibal Rat. But for every celebrity rat, there’s another 250,000 to 2 million anonymous rodents living in the city — and the city health department… 2018-06-29T15:59:01Z

National Geographic dio a conocer en el año 2008 que el roedor más grande conocido por el hombre era Josephoartigasia monesi. El “megarodent” fue descubierto fosilizado en Uruguay y pesaba más de 2,000 libras. La especie vivió hace entre dos y cuatro millones de años y era del tamaño de un toro, informó National Geographic.

Recientemente, un estudiante de doctorado de la Universidad de Fordham, Matthew Combs, dijo a The Huffington Post que la rata más grande descubierta en la ciudad de Nueva York pesaba 1 1/2 libras. Combs dijo que no creía que hubiera ratas de más de 2 libras en la ciudad de Nueva York. Los estudios muestran que el peso promedio de una rata es de media libra, según Atlas Obscura. Combs le aseguró al Huffington Post que “Las ratas más grandes no significaba necesariamente que eran más peligrosas”.

Según un informe de la BBC del 2016, la rata más grande que vive en la actualidad es una rata de bambú de Sumatra, que puede pesar hasta 8,8 libras, mientras que la rata con bolsa de Gambia “puede medir casi 3 pies”. Las ratas con bolsa de Gambia se mantienen como mascotas y, en 2003, se relacionaron con un brote de viruela del simio en los Estados Unidos. En 2019, una enorme rata en Alemania se volvió viral después de que un vídeo mostrara que se atascó mientras intentaba escapar de una tapa de alcantarilla.

