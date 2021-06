Rachel Shoaf, una de las asesinas de Skylar Neese: ¿dónde está hoy?

El 6 de julio de 2012, los padres de Skylar Neese, de 16 años, descubrieron que su hija había desaparecido. Seis meses después, una de las mejores amigas de Skylar, Rachel Shoaf, reveló que ella y la otra mejor amiga de Skylar, Shelia Eddy, habían apuñalado a Neese hasta la muerte.

Shoaf, que hoy tiene 24 años, se entregó a las autoridades en 2013. La adolescente, acusada como adulta, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 30 años de prisión con oportunidad para la libertad condicional a los 10 años. A partir de 2014, Shoaf fue encarcelada en el Centro Regional de Detención de Menores del Norte en Wheeling, Virginia Occidental. Hoy, permanece en el Centro Correccional Lakin en el condado de Mason, Virginia Occidental. La coacusada Shelia Eddy también está presa en el Centro Correccional Lakin.

Según el sitio web del Centro Correccional Lakin, la prisión es de máxima seguridad y está ubicada en West Columbia, West Virginia, y tiene capacidad para retener a 543 delincuentes.

¿Quién era Skylar Neese?

Skylar era la única hija de Dave y Mary Neese. Su padre le dijo a 20/20 de ABC News, “Skylar era una persona muy alegre. También era muy leal a sus amigos, a las personas que pensaba que eran sus amigos”.

Conoció a Shelia Eddy a los 8 años y conoció a Rachel Shoaf como estudiante de primer año en la escuela secundaria en septiembre de 2010. Al principio, las tres eran inseparables. Pero esa amistad pronto dio paso a una serie de discusiones y, finalmente, al odio.

Durante meses, Shelia Eddy y Rachel Shoaf fingieron ignorar el paradero de Neese. De hecho, Shelia Eddy ayudó a sondear el vecindario, buscando a Neese, en julio de 2012. En los meses posteriores a su desaparición, surgieron varios rumores sobre Neese. Algunos decían que había tenido una sobredosis en una fiesta.

Rachel Shoaf finalmente confesó el crimen

Según ABC, Rachel Shoaf tuvo un ataque de pánico el 28 de diciembre de 2012 y fue ingresada en un hospital psiquiátrico local. Después de ser dada de alta casi una semana después, admitió a la policía que era responsable, junto con Eddy, de apuñalar a Neese hasta la muerte.

El Cuerpo de Policía Estatal Ronnie Gaskin dice que cuando le preguntaron a Rachel por qué mató a Skylar, ella simplemente respondió: “Simplemente no nos agradaba”.

En el juicio, WDTV, afiliada de CBS, informa que Shoaf testificó: “La persona que hizo eso no era mi verdadero yo. Me asusté, me vi envuelto en algo que no quería hacer”.

Después de la sentencia, la familia Shoaf emitió un comunicado que decía: “Seguimos lamentando esta tragedia. Reconocemos que Shelia Eddy finalmente admitió su participación y aceptó la responsabilidad de sus acciones en la muerte de Skylar. Su confesión ayudará a lograr cerrar este asunto para la familia Neese sin la necesidad de tener que soportar el dolor y la angustia de un juicio. Seguimos orando para que todos encontremos la paz en nuestros corazones y la fuerza para seguir adelante”.

El episodio de 20/20 de ABC sobre el asesinato de Skylar Neese se emitió en agosto de 2019. Puedes recuperarlo aquí.