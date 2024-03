Joven de 18 años arrestada por accidente que dejó dos fallecidos

Rachel Nicole Berg es una mujer de Arizona de 18 años acusada de conducir a 155 millas por hora en un Chevrolet Corvette que chocó por detrás a una motocicleta Harley-Davidson, matando al guardabosques y ex oficial de policía de Tacoma, Michael Clark.

Así lo informó AZFamily, que informó que el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. el 12 de marzo en la US 60 cerca de Dobson Road. El arresto de Berg por el incidente se anunció el 24 de marzo.

Un comunicado de prensa de la policía de Tacoma dice: “El ex oficial de policía de Tacoma Michael Paul Clark, de 46 años, de Mesa Arizona, fue asesinado trágicamente el 12 de marzo de 2024. Aproximadamente a las 11:00 p. m., después de dejar su trabajo como guardaparque, Michael viajaba en la US 60 cerca de Dobson. Su Harley Davidson fue golpeada por detrás por un Chevy Corvette que iba a exceso de velocidad conducido por un joven de 18 años que no lo vio en el carril HOV. El conductor se detuvo y le realizó reanimación cardiopulmonar, pero Michael murió en el lugar a causa de sus heridas”.

Clark, de 46 años, de Mesa, Arizona, era un veterano del ejército estadounidense y ex oficial de policía de Tacoma, Washington, dice su obituario. Después de jubilarse, Clark y su esposa vendieron sus pertenencias y se mudaron a Arizona, donde él trabajó como guardaparque, dice su obituario.

Rachel Nicole Berg es acusada de homicidio imprudente por chocar a Michael Clark

Según AZFamily, los investigadores descargaron datos del Corvette que documentaban que “viajaba a una velocidad de 155 mph cinco segundos antes del accidente y 87 millas por hora en el momento de la colisión con la motocicleta de Clark”.

Berg está acusado de homicidio imprudente. El Corvette se vende por entre 70.000 y 140.000 dólares, según Daily Mail. Intentó darle reanimación cardiopulmonar a Clark en el lugar, informó AZ Family.

“Él debería haber estado en casa a las 10:45 y me levanté de la cama a las 11:15 y no estaba y pude escuchar el helicóptero de la policía. Y lo sabía, lo sabía. Yo lo llamé. Él no respondió. Le envié un mensaje de texto, pero no lo leyó”, dijo la esposa de Clark, Laura Clark, a AZ Family.

“Creo que los jóvenes a veces piensan que son invencibles. Y no pensar en sus decisiones es devastador. Las familias están destrozadas”, dijo Laura. “Tiene hijos que ahora no tienen papá”, agregó la esposa a la publicación.

Michael Clark fue recordado como un “hombre de servicio” dedicado a su familia

Publicado por Laura Clark en Jueves, 14 de marzo de 2024

El obituario de Clark dice que Michael Paul Clark, de 46 años, de Mesa, Arizona, “falleció trágicamente el 12 de marzo de 2024, mientras viajaba a casa desde el trabajo en su motocicleta Harley Davidson”.

Nació el 2 de enero de 1978 en Winchester, Kentucky, según el obituario, que dice: “Michael fue el primogénito de los padres Elizabeth y William Clark. Se graduó de la escuela secundaria George Rogers Clark en Winchester en junio de 1996”.

Después de la secundaria, “Michael continuó su educación en Kentucky Community & Technical College, donde obtuvo su diploma en Electricista Industrial. Poco después de graduarse, se embarcó en una carrera en este campo”, continúa el obituario.

“En 1999, Michael se alistó en el ejército de los EE. UU. en Lexington, Kentucky, y se desempeñó como analista de inteligencia. Posteriormente fue transferido a Fort Lewis, Washington, como parte del Equipo de Comunicaciones por Satélite y fue dado de baja con honores después de 4 años de servicio dedicado. Después de su alta, Michael regresó a Kentucky y trabajó para East Kentucky Power Cooperative antes de regresar finalmente al estado de Washington”, dice.

“En 2007, Michael se unió al Departamento de Policía de Tacoma, comenzando su carrera policial. Fue nombrado oficial de policía el 17 de enero de 2008. A lo largo de su mandato, Michael ocupó diversos cargos, incluida la División de Patrulla y la Unidad de Tráfico. Renunció al Departamento en diciembre de 2021 después de 14 años y 4 meses de servicio”, dice la publicación.

“Tras su salida de la policía, Michael y su esposa, Laura, se embarcaron en el viaje de su vida. Vendieron la mayoría de sus pertenencias, empacaron a sus gatos, Tiger y Toothless, y viajaron a Atenas, Texas, donde Michael asistió y luego trabajó para la Academia Nacional de Entrenamiento de RV”, dice el obituario. “Sus aventuras los llevaron por todo el país hasta que se establecieron en Arizona, donde Michael trabajó como líder de guardaparques para la ciudad de Tempe y administró su negocio de inspección y reparación de vehículos recreativos, CrossCountry Mobile RV”.

El obituario continuaba: “Michael era un hombre de servicio. Era un esposo, padre, hijo, hermano y tío devoto. Apreciaba su papel como padre de Kora y Tyler y atesoraba la vida que él y Laura habían construido juntos. Fue una vida llena de amor y aventuras”.

Le sobrevivieron su esposa y dos hijos, así como otros miembros de la familia.

La foto de portada de Clark en Facebook es una foto de su motocicleta. Su foto de perfil lo muestra con su esposa.

Una mujer escribió en Facebook: “La vida es corta. Aprovechadlo al máximo como sé que lo hicieron mis queridos amigos Michael y Laura. QEPD Michael Clark, fuiste un gran hombre. Gracias por su servicio también. ❤️🙏🏻”

La esposa de Clark compartió un obituario para él en Facebook y escribió: “No dudes en compartirlo. 💔 Salmo 34:18 – ‘Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu’”.

