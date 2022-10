La policía cree que el bebé Quinton Simon está muerto y sospechan de la madre del niño

Un giro inesperado ha dado el caso del pequeño niño de tan solo un año de edad desaparecido desde el pasado 5 de octubre en su casa en Buckhalter Road, Savannah, Georgia, Estados Unidos.

El pequeño Quinton Simon fue visto por última vez en el corral de su habitación, cuando su madre no lo volvió a ver. De inmediato las autoridades comenzar la exhaustiva búsqueda del menor, en la cual hasta 40 agentes del FBI de las oficinas de Savannah y Brunswick y el equipo de Despliegue Rápido de Secuestro de Niños, se unieron a la labor para dar con el paradero del niño, informó el Departamento de Policía del condado de Chatham y el jefe Jeffrey M. Hadley a través de Facebook.

Tras conocerse los primeros informes por parte de la Policía del condado de Chatham, estos dieron a conocer por medio de un comunicado publicado en Twitter, la noche del 12 de octubre, que se creo que el niño Quinton Simon está muerto, y su madre, Leilani Simon es la principal sospechosa en el caso, informó Univisión.

“Nos entristece informar que el CCPD y el FBI han notificado a la familia de Quinton Simon que creemos que ha fallecido. Hemos nombrado a su madre, Leilani Simon, como la principal sospechosa de su desaparición y muerte. Sin embargo, no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos.

El jefe Hadley realizará una conferencia de prensa mañana (hora por determinar) para dar más detalles y responder preguntas. No haremos más declaraciones ni responderemos preguntas hasta ese momento. Sabemos que esta información ha roto el corazón a miles alrededor del mundo, compartimos su tristeza”, tuiteó la cuenta del condado de Chatham.

We are saddened to report that CCPD and the FBI have notified Quinton Simon’s family that we believe he is deceased. We have named his mother, Leilani Simon, as the prime suspect in his disappearance and death. But, no arrests have been made and no charges have been filed. — Chatham County Police Department (@ChathamCountyPD) October 13, 2022

Esto es lo que necesita saber:

¿Quién es Leilani Simon?

La madre del niño, identificada como Leilani Simon de 22 años de edad ha sido nombrada por las autoridades como la principal sospechosa de la desaparición del niño y su posible muerte. Ella, dio a conocer el pasado miércoles 5 de octubre que a eso de las 9 a.m. su niño había desaparecido de su corral.

Leilani es madre de otro niño de tres años de edad llamado Zayne, y comparte su casa con su pareja sentimental Daniel Youngkin, y sus padres, quienes son los que poseen la custodia legal de Quinton y su hermano, informó El New York Post. De igual manera, Leilani dijo a las autoridades locales, que creía que alguien se había llevado al niño de la habitación.

“La demandante informó que su hijo de un año no está”, se escuchó decir al despachador, según el informe obtenido por Fox News. “Ella se despertó, su puerta estaba abierta. Aconsejó que él no puede abrir una puerta. Cree que alguien entró y se lo llevó”.

De acuerdo con su información en su página de Facebook, la mujer dice trabajar en una tienda de ropa marca Hollister Co, estudió en New Hampstead High School, vive en Waynesboro (Georgia) y es de Savannah. Además, afirma que está en una relación sentimental.

En su descripción de la biografía se lee:

“Mamá de Zayne 💙☀01//23//2019 y lil bubba moss 01//08//2021 💙☀”

Cabe resaltar que Leilani Simon no ha sido acusada de ningún delito y el caso se encuentra bajo investigación.

La abuela del niño tiene su custodia

Search for missing toddler Quinton Simon now a criminal investigation https://t.co/mvTBf3v9Jr pic.twitter.com/7Znb9ZLx0c — New York Post (@nypost) October 11, 2022

De acuerdo con El Diario NY, documentos judiciales obtenidos por el medio local WJCL, señalan que la abuela del menor, Billie Jo Howell, y su esposo tienen la custodia de Quinton y su hermano Zayne de tres años.

Asimismo, se conoció que Howell había pedido a su hija y su esposo, el padre del niño, Daniel Youngkin, que desalojaran la vivienda. “Han dañado mi propiedad y en este momento nadie vive en paz”, dijo Billie de acuerdo con WJCL.

“Ella no siempre ha hecho lo correcto. A veces lo hace muy bien, a veces no. No sé qué pensar en este momento. No sé qué creer. No sé si puedo confiar en ella o no. Solo sé que me duele y quiero a este bebé en casa. Es mi bebé”, señaló la abuela a ABC News, informó Univisión.

La niñera de Quinton Simon ese día no fue a cuidarlo

De acuerdo con declaraciones dadas por la niñera del menor de edad, quien fue identificada como Diana McCarta, dijo estar devastada al no tener pistas sobre el paradero del pequeño, a quien ha cuidado desde hace 10 meses. Ella afirmó que el día de la desaparición, recibió un mensaje de texto esa mañana en el que se le indicaba que no fuera a cuidar al niño ni a su hermano de tres años.

“Recibí un mensaje de texto esta mañana diciendo que no estarían aquí, que no los cuidarían a las 5:29 [a.m.]. Lo cual fue un poco extraño porque los tengo incluso cuando ella no trabaja”, dijo Diana McCarta a la cadena local WSAV.

Luego, Diana McCarta aseguró que recibió otro mensaje de texto a media mañana del miércoles que si había visto a Quinton.

Quinton Simon has not been seen since Wednesday.

His mother says the 20-month-old disappeared from his playpen in their home near Savannah, Georgia.

40 FBI agents are now searching for the little boy and authorities are calling it a criminal investigation. pic.twitter.com/AcRpm0Vg5l — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2022

“Voy inmediatamente a su casa. Trato de ayudarlos a mirar, pero ellos no quisieron. Entonces, he estado esperando como todos los demás. Ha sido horrible. Sigo viendo, imaginando su rostro. No puedo dormir por la noche porque veo su rostro sonriéndome la última vez que lo vi” McCarta le dijo a WSAV, informó El New York Post.

Luego de esto, McCarta dijo en un Facebook Live el cual ahora ha eliminado que “comencé a ver cosas que no estaban del todo bien”, asegurando que veía pequeños moretones en los niños, informó el blog Meaww.

La niñera también afirmó: “Una mañana en particular, estaban afuera en la zanja. Mi hija los vio y entró corriendo, bajamos allí, [y] Leilani no estaba adentro. Llamé a Billie Jo, luego se comunicó con Leilani. Leilani estaba en casa, ella estaba en la casa en alguna parte”.

The babysitter of #QuintonSimon was just on FB live and stated that she has seen bruises on the children and would let grandma know but nothing was done. She also stated mom did not call police until after she arrived and asked if they had called. pic.twitter.com/IDEi8Iv8Ot — Millie (@MillieMoo1212) October 9, 2022

La policía registró la casa donde vive el menor

NEW: Chatham County Police Investigators are now at at another property Quniton’s grandfather owns. He told me he cut the locks off sheds here so the police could look inside. They didn’t find anything. @WSAV pic.twitter.com/RHC7P54nig — Brett Buffington (@BrettWSAV) October 6, 2022

De acuerdo con las autoridades y los medios locales, la policía local del condado de Chatham dio a conocer que registraron toda la vivienda, para encontrar pistas sobre el paradero del niño. Tanto la piscina del patio trasero y como un estanque que hay al interior de la vivienda, fueron registrados, pero el niño no fue encontrado. De igual manera, el área cercana a la casa fue revisada, informó la policía.

“Hoy revisaremos algunas áreas específicas mientras continuamos trabajando para encontrar a Quinton Simon. No necesitamos voluntarios, pero queremos mantenerlos informados sobre nuestros esfuerzos para encontrar a este niño.

El FBI continúa brindando asistencia y apoyo, como lo han hecho desde el primer día.

Sabemos que miles de personas se registran todos los días para ver si hay noticias sobre Quinton, y estamos comprometidos a mantenerlo actualizado e informado”.

“Encontrar a Quinton Simon es nuestra máxima prioridad, y la intensidad de nuestro trabajo es tan fuerte como lo ha sido desde el día de su desaparición”, publicó la policía este sábado en una actualización en Facebook.

En el comunicado se lee:

Encontrar a Quinton Simon es nuestra mayor prioridad, y la intensidad de nuestro trabajo es tan fuerte como lo ha sido desde el día de su desaparición. El FBI permanece aquí y nos está brindando recursos y asistencia. Apreciamos las ofertas de ayuda de todos, pero no necesitamos voluntarios. También queremos que sepa que apreciamos los muchos mensajes amables de apoyo para nuestros oficiales y detectives que están trabajando arduamente para encontrar a Quinton. Continuaremos actualizándolo aquí mientras continuamos buscando a este niño pequeño. Sabemos cuánto ha llegado a significar para toda nuestra comunidad (y más allá) y cuánto queremos encontrarlo.

