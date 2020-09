¿Quién es mayor: Biden o Trump?

El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden se enfrentan por primera vez en el debate presidencial 2020 esta noche. Pero, ¿qué candidato es mayor: Donald Trump o Joe Biden? Parecen tener una edad bastante parecida entre sí, y de hecho lo son. Solo tienen tres años diferencia.

Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942. Eso hace que tenga 77 años y 78 poco después de las elecciones presidenciales.

Biden es bastante activo para su edad.

Obama: Come over.

Biden: Nah.

Obama: We’ll make some more of those memes everyone loves.

Biden: pic.twitter.com/K0s7sBIn7y

— Yoni (@OriginalYoni) September 3, 2018