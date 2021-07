Vacuna Johnson & Johnson: ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré no se había escuchado tanto hasta hoy. Tras que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) agregara al síndrome de Guillain-Barré como uno de los posibles efectos secundarios de la vacuna Johnson & Johnson (Jassen). Ahora muchos se hacen la pregunta sobre este síndrome que en el sistema inmune ataca los nervios.

¿Qué es el síndrome Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain Barré (un trastorno neurológico en el que el sistema inmunológico del cuerpo daña

células nerviosas, que causan debilidad muscular y, a veces, parálisis) se ha producido en algunas personas que

han recibido la vacuna Janssen COVID-19, según informa la FDA.

En la mayoría de estas personas, los síntomas comenzaron dentro de 42 días después de recibir la vacuna Janssen COVID-19. La posibilidad de que esto ocurra es muy bajo. Pero debe buscar atención médica de inmediato si desarrolla alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna Janssen COVID-19:

Sensación de debilidad u hormigueo, especialmente en las piernas o los brazos, que empeora y se extiende

a otras partes del cuerpo

Dificultad para caminar

Dificultad con los movimientos faciales, como hablar, masticar o tragar

Visión doble o incapacidad para mover los ojos

Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal

Más de 21 millones de vacunas J&J/Janssen han sido distribuidas en Estados Unidos

La vacuna contra el COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen) fue aprobada a principios del 2021 en Estados Unidos. Desde entonces más de 21 millones vacunas han sido distribuidas en Estados Unidos. Al menos 12 millones han recibido la vacuna que solo se requiere una sola dosis, según COVID Data Tracker.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome Guillain-Barré?

Aunque los síntomas suelen pasar en cuestión de semanas, en algunos casos, la afección puede causar daño permanente a los nervios.

Historia del síndrome Guillain-Barré:

El síndrome de Guillain-Barré fue nombrada por Guillain, Barré y Strohl en 1916. También se la conoce como SGB, la cual es una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico, denominada polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. En la década de 1980, se informaron de más casos. En los Estados Unidos, por lo general hay entre 3000 y 6000 casos del síndrome por año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es más común en adultos mayores de 50 años.

De 12 millones vacunados con Janssen, unos cien podrían haber desarrollado síntomas

The New York Times informa que la FDA ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de desarrollar el síndrome Guillain-Barré es entre tres y cinco veces mayor en las personas que han recibido la vacuna de Janssen. Por ejemplo, los 12.8 millones de personas que han recibido la vacuna de Janssen en Estados Unidos, unos cien podrían haber desarrollado síntomas, de acuerdo a The Washington Post.