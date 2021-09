Profesor de Michoacán quema 50 mil dólares: ¿Por qué motivo?

Un profesor mexicano, oriundo de Michoacán, grabó un video en el que se lo ve quemando un millón de dólares (alrededor de 50 mil dólares) que presuntamente había recibido como parte de un soborno otorgado por el líder sindical de un magisterio.

El profesor, Álvaro Cázares García, quiso aleccionar a sus alumnos y a la juventud a que no se deben recibir ningún tipo de soborno.

La noticia fue difundida por el portal de noticias mexicano El siglo del torreón. García, quien pertenece a la la organización política Poder de Base en Michoacán, acusó al líder sindical Benjamín Hernández Gutiérrez de intentar sobornarlo “a través de sus compinches y sus esbirros”.

Se trata de un video casero que Álvaro Cázares García filmó en su casa. Arriba de una mesa están los billetes que el profesor hizo arder bajo las llamas a modo de protesta contra el presunto intento de soborno por parte de uno de sus superiores”.

“Siempre habrían querido que guardara silencio pero como no habían podido lograrlo, trataron de sobornarme”, clama el profesor Álvaro Cázares García durante el video en el que se lo ve quemando 1 millón de pesos mexicanos.

El video se convirtió en tendencia en todo México y llegó a medios de todo el mundo.

El motivo del presunto soborno

Como la persona a la que acusa Álvaro Cázares García no se ha expedido al respeto, ni tampoco ha intervenido la Justicia, durante la nota se pondrá en potencial la palabra ‘soborno’, dejando en claro que hasta entonces no pasa de una acusación realizada por una persona en las redes sociales.

El profesor alega que Hernández cobra a sus colegas por los cambios de escuelas o de plazas, como así también de destinar a “personas fantasmas” a plazas que no son ocupadas por ningún profesor y por la que él recibe un sueldo de hasta 80 mil pesos mexicanos (alrededor de 4 mil dólares).”

El profesor asevera que el 1 millón de pesos mexicano le fue otorgado para que hiciera silencio ante estas irregularidades.

“Sé lo que es no comer porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero eso no lo voy a permitir. Si es necesario que me quiten mi plaza, no importa”, expresó.

El profesor denuncia amenazas

El video que se difundió esta semana fue grabado en enero de 2021. Álvaro Cázares García indicó que registró las imágenes para tenerlas como escudo ante posibles amenazas. Recientemente, indicó, sufrió “aprietes” de personas armadas. Por eso decidió difundir la grabación.

“Ahí está su dinero, cabrones mugrosos”, grita el profesor antes de vaciar un envase de alcohol sobre los billetes dispuestos en un balde.

“Para esto es que les va a servir el dinero que mandó este pinche cabrón”, agrega el educador.

En las redes sociales la opinión está divida: miles de usuarios destacaron la valentía del profesor y exigieron a la Justicia que investiga lo que este denuncia. Otros, en cambio, consideran una contradicción haber grabado el video en enero para difundirlo nueve meses después.

“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa”, dice el implicado en el video.

“Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”, agrega.

