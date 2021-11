Profesor es arrestado por mantener relaciones con alumna de 16 años

Un profesor de la escuela secundaria John Ferguson de Miami, FL, enfrenta cargos por mantener relaciones íntimas con una alumna de 16 años, tras iniciar un vínculo sentimental que habría durado un año.

El docente fue identificado como Aaron Aziz Hamid, de 27 años, quien según información publicada por NBC, se habría entregado a las autoridades el lunes enfrentando cargos por ofensas contra un menor hechas por una persona de autoridad, actividad sexual ilegal con un menor y estar involucrado en una relación sexual con un menor de su entorno cercano.

NBC informó que de acuerdo al reporte del arresto, el sujeto hacía clases de historia en el curso de la menor, quien debido a la pandemia por Covid-19 tenía clases virtuales. Habría sido en estas circunstancias que ambos comenzaron a mantener conversaciones después de las clases e intercambiaron números telefónicos para luego iniciar una relación amorosa.





De acuerdo a información entregada por la adolescente a las autoridades, ambos habrían sostenido una relación sentimental durante un año. La menor afirmó que Hamid la pasaba a buscar en su vehículo a su casa y que ambos tenían relaciones sexuales en el mismo vehículo o en la casa donde residía el profesor, ubicada en Cutler Bay.

El vínculo habría quedado al descubierto luego de que una compañera de la menor sospechara de la naturaleza de la relación que mantenía el profesor con su amiga, y tras descubrirlo habría alertado a una autoridad del recinto educacional.

Al enterarse de la denuncia, la directora de la escuela contactó al profesor, pero éste se habría recluido en su vehículo durante horas para marcharse y no enfrentar a las autoridades de la secundaria.

La víctima confesó que tras ser contactado por las autoridades del colegio, Hamid la contactó para contarle y ella habría borrado de su celular todo el contenido que denotara la connotación de su relación y pudiera incriminarlo.

Rechazo público

Las autoridades del sistema de escuelas de Miami informaron que Hamid ha trabajado en la institución durante cuatro años y que nunca había enfrentado alguna medida disciplinaria. A través de un comunicado informaron que el docente fue despedido de la institución.

“Una acusación de esta naturaleza hecha contra cualquiera de nuestros empleados nos parte el corazón. Una ilegalidad de este tipo jamás será tolerada. El sistema de escuelas públicas de Miami Dade continuará haciéndole hincapié a sus empleados de sus obligaciones profesionales, morales y éticas. Como resultado del arresto, este empleado será despedido de manera inmediata y en el futuro no podrá buscar trabajo dentro del condado”, declararon.