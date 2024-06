Príncipe Harry busca casa en Reino Unido ¿Se va de Estados Unidos?

El príncipe Harry está mostrando signos de que siente “nostalgia” por el Reino Unido, mientras busca un nuevo hogar en ese país, según expertos que hablaron con Fox News Digital, el New York Post y UK Mirror.

Kinsey Schofield, presentadora del podcast “To Di For Daily”, dijo a Fox News Digital que el príncipe Harry, duque de Sussex, “está considerando propiedades en el Reino Unido” para poder intentar hacer las paces con su familia. El UK Mirror informó el 19 de junio que Harry está buscando una “casa georgiana aislada” cerca de la residencia Highgrove del rey Carlos III.

Harry vive actualmente con su esposa, la ex Meghan Markle, y sus dos hijos en Montecito, California. No está claro cómo figura Meghan en los planes de Harry en el Reino Unido.

“He oído que Harry está contento con su nuevo estilo de vida y añora su hogar”, dijo Schofield a Fox News. “Solo depende del día. Estoy seguro de que Harry podría sentir nostalgia y sabemos que es propenso a llevar el corazón en la manga. Es probable que Meghan le haya permitido intentar establecer una residencia adicional en el Reino Unido si eso lo hace feliz, pero dudo que ella tenga algún deseo de participar en el proceso o visitarlo”.

El ex mayordomo del príncipe Harry también confirmó que quiere encontrar un nuevo hogar en el Reino Unido

Los comentarios del podcaster se produjeron cuando el ex mayordomo del príncipe Harry, Grant Harrold, confirmó a The New York Post que está buscando casa en Inglaterra.

“Es algo que él quería y en lo que estaba pensando. Ahora probablemente haya tomado la decisión que es lo que quiere”, dijo Harrold del rey Carlos a The Post.

Harrold dijo a The Post: “No tener una casa en el Reino Unido fue probablemente una decisión conjunta inicialmente, pero a medida que pasa el tiempo, las opiniones y decisiones de las personas pueden cambiar”.

Añadió: “Sólo tienes una familia, y esto significa que de repente se dio cuenta de eso”.

Mientras tanto, el UK Mirror dice que el rey Carlos III podría viajar a Estados Unidos para visitar a los hijos de Harry y Meghan, Lili y Archie, porque Harry se muestra reacio a viajar al Reino Unido por preocupaciones sobre la falta de seguridad.

El experto real Tom Quinn dijo a The Mirror: “Charles ha tenido conversaciones sobre una visita oficial a los Estados Unidos en algún momento en el futuro, y no hay duda de que, si sigue adelante, tendrá tiempo para visitar a su hijo menor y a sus nietos. , pero hay montañas de planificación que superar antes de que eso se convierta en una remota posibilidad”.

Quinn dijo que Harry tiene preocupaciones de privacidad y seguridad que considerar al buscar una nueva casa en el Reino Unido.

“Harry ha pasado mucho tiempo tratando de determinar qué tipo de base en el Reino Unido podría tener. No tiene experiencia en vivir en nada más que casas bien protegidas y alejadas del público, por lo que tiene un gran problema. Cada casa que mira tiene inconvenientes, dijo Quinn al Mirror.

Quinn también le dijo al Mirror: “Sin posibilidad de regresar a ninguna de las casas que le regaló su familia, Harry ha considerado comprar el tipo de casa georgiana aislada en sus propios terrenos que su padre tiene en Highgrove en Gloucestershire”.

El príncipe Harry renunció previamente a su residencia británica en nuevos trámites

A pesar de esos informes, en abril de 2024, el príncipe Harry renunció a su residencia británica en nuevos trámites, según Daily Mail.

En el trámite afirmó que su casa estaba en Estados Unidos, informó Daily Mail. La solicitud era para la “empresa de viajes ecológicos Travalyst” del Príncipe Harry, informó Daily Mail.

El príncipe Harry voló brevemente a Inglaterra para reunirse con su padre después de que el rey Carlos III anunciara que tenía cáncer. Sin embargo, ha estado ausente de eventos importantes que involucran a la Familia Real, como el espectáculo Trooping the Colour que honra el cumpleaños del rey.

Harry y su esposa acusaron a la Familia Real de racismo.

Esta es la versión original de Heavy.com

