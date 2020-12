¿Habrás que usar mascarilla después de la vacuna? 5 preguntas sobre el coronavirus

El Doctor Jason McNight, un médico de atención primaria en la Univeridad de Texas A&M, respondió para The Conversation estas cinco preguntas sobre la distribución y el proceso de vacunación:

Probablemente será la recomendación continua de que todos usen una mascarilla cuando estén en público, incluso después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Si bien estas vacunas parecen ser altamente efectivas para prevenir la infección por la enfermedad, incluso con una eficacia del 95%, eso significa que aproximadamente el 5% de las personas que reciben la vacuna aún pueden infectarse. El uso de la mascarilla ayuda a disminuir la transmisión del virus en aquellas situaciones en las que la vacuna no previene la enfermedad.

Además, seguir usando mascarilla puede ayudar a prevenir la propagación de otras enfermedades respiratorias, lo que puede ayudar a prevenir overbooking en el sistema de atención médica, como ya lo hemos visto durante la pandemia. Finalmente, es posible que algunas personas que reciben la vacuna tengan una infección asintomática y el uso de una mascarilla también ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad en esa situación.

La distribución de la vacuna Pfizer está destinada a coincidir con la necesidad de la segunda dosis. La clínica, el hospital o la farmacia donde está vacunado mantendrá un registro de la vacuna que recibió, al igual que usted, para ayudar a garantizar que su segunda dosis coincida con la primera.

Los expertos en salud pública, así como los fabricantes de vacunas, continuarán rastreando la seguridad de la vacuna de múltiples maneras. En primer lugar, se seguirá realizando un seguimiento de las personas vacunadas en los ensayos clínicos para garantizar que no haya problemas de seguridad a largo plazo. Además, existe lo que se denomina un ensayo de vigilancia posterior a la comercialización de fase IV, que permitirá realizar un seguimiento a largo plazo de muchas personas vacunadas para garantizar que no surjan complicaciones de seguridad y garantizar que la vacuna siga siendo tan eficaz como se pensó originalmente.

Para saber cuándo es su turno de vacunarse, comuníquese con el departamento de salud de su estado o con su proveedor de atención médica. Recibirán actualizaciones y más información sobre quién se vacunará y cuándo. Si tiene preguntas sobre la vacuna y el momento de administración, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Si bien la distribución exacta de las vacunas aún no se conoce y depende del estado en el que resida, es probable que la mayoría de las vacunas se envíen a los sistemas hospitalarios, las oficinas de los proveedores de atención médica y algunas farmacias. Para averiguar el lugar más cercano donde puede vacunarse, comuníquese con su departamento de salud local o con su proveedor de atención médica.

