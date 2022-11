Powerball sábado 5 de noviembre: ¿Cuál es la hora límite para comprar un boleto?

No es algo inusual esperar hasta el último minuto para comprar un boleto de lotería, especialmente cuando los sorteos de Powerball se han vuelto tan grandes recientemente. El sorteo del sábado 5 de noviembre ya se estima en $1,500 millones. Entonces, ¿qué tan tarde puedes comprar boletos? ¿Cuál es la hora límite? Siga leyendo para conocer todo lo que necesita saber sobre el sorteo de Powerball.

¿Cuál es la hora límite en general para comprar los boletos?

Los sorteos de Powerball son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. Este y la mayoría de los estados dejarán de vender boletos 59 minutos antes del sorteo, pero esto puede variar de un estado a otro. Powerball señala en su sitio web: “Los tiempos límite de venta varían según la jurisdicción de venta. Consulte con su lotería local para obtener más información”.

Es por eso que proporcionamos una lista estado por estado de los tiempos límite de Powerball a continuación.

Horas límite para comprar un boleto de Powerball estado por estado

Tenga en cuenta que la lista a continuación no está garantizada, y algunos minoristas pueden optar por cambiar sus horarios de corte. Por lo tanto, es posible que desee llamar a su distribuidor local solo para asegurarse. (Nota: solo enumeramos los estados donde se venden los boletos).

• Arizona: “Las ventas se detienen en las noches de sorteo a las 6:59 p.m. hora de Arizona desde el segundo domingo de marzo hasta el primer sábado de noviembre y a las 7:59 p.m. hora de Arizona desde el primer domingo de noviembre hasta el segundo sábado de marzo”. (según ArizonaLottery.com)

• Arkansas: Las ventas finalizan una hora antes del sorteo a las 8:59 p.m.

• California: los sorteos normalmente cierran a las 7:00 p.m. Pacífico, una hora antes del sorteo. Pero consulte con su distribuidor para estar seguro.

• Colorado: Las ventas se suspenden el día del sorteo de 7:30 p.m. a 7:33 p.m. hora local. Puede comenzar a comprar boletos todos los días a las 4:30 a.m. excepto el domingo, en el que la venta comienza a las 8:00 a.m. Las ventas terminan cada noche a las 11:59 p.m. “para equilibrar”.

• Connecticut: “En las noches de sorteo (lunes, miércoles y sábado), las apuestas cierran a las 10:00 p.m. y reabren a las 11:15 p.m.”

• Delaware: Juega hasta las 9:45 p.m. en los días de sorteo.

• Florida: Según el sitio web de la lotería: “En las noches de sorteo, podrá comprar boletos de POWERBALL hasta que cierren las ventas del juego a las 10:00 p.m. ET. MUSL requiere tiempo suficiente para garantizar que los datos del sorteo se hayan recibido de forma segura de las 48 loterías miembros antes de que se realice el sorteo de POWERBALL a las 10:59 p.m. ET. Habrá un receso de ventas de 5 minutos entre las 10:00 p.m. y 22:05 ET en la noche de los sorteos de POWERBALL y ventas después de las 10:05 p.m. ET será para el próximo sorteo”.

• Georgia: Los boletos se venden desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. el día de los sorteos, y hasta la 1:00 a.m. los demás días.

• Idaho: El sitio web del estado señala: “Los jugadores pueden comprar boletos hasta una hora y cinco minutos antes del sorteo en la noche del sorteo. Una hora antes del sorteo, se reanudarán las ventas para el próximo sorteo”.

• Illinois: Los minoristas dejan de vender a las 9:00 p.m. hora local el día del sorteo.

• Indiana: la mayoría se detiene una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Iowa: La hora límite es a las 8:59 p.m. el día del sorteo.

• Kansas: La hora límite es a las 8:59 p.m. el día del sorteo.

• Kentucky: la mayoría de los horarios de cierre son una hora antes del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Louisiana: La lotería estatal señala: “Asegúrese de comprar sus boletos para cada sorteo de Powerball antes de las 9:00 p.m. el día del sorteo. Boletos comprados después de las 9:00 p.m. en las noches de sorteo será válido para el(los) próximo(s) sorteo(s).”

• Maine: La hora límite es a las 9:50 p.m. Este el día del sorteo.

• Maryland: La hora límite es a las 9:59 p.m. Oriental

• Massachusetts: la mayoría de los horarios de cierre son una hora antes del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Michigan: La lotería estatal señala: “La venta de boletos en la tienda y en línea para el sorteo actual está disponible hasta las 9:45 p.m. en la noche del sorteo.”

• Minnesota: 9:00 p.m. en los días de sorteo, los billetes de lotería.

• Mississippi: la mayoría de los horarios de cierre son una hora antes del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Missouri: Las ventas son de 8:59 a 10:00 p.m. en los días de sorteo.

• Montana: Las ventas son de 8:00 p.m. el día del sorteo.

• Nebraska: Las ventas son de 9:00 a.m. a 9:03 p.m. el día del sorteo.

• New Hampshire: Si compras online tienes hasta las 21:48 horas, si compras en tiendas tienes hasta las 21:50 horas. en los días de sorteo.

• Nueva Jersey: El sitio señala: “Compre sus boletos de Powerball antes de las 9:59 p. m. los lunes, miércoles y sábados para el sorteo”.

• Nuevo México: Señalan: “Los boletos se pueden comprar hasta las 8:00 p.m., hora de la montaña, para el sorteo de esa noche. Las ventas para el próximo sorteo se reanudan a las 8:10 p.m.

• Nueva York: La mayoría de los horarios de cierre son una hora antes del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Carolina del Norte: La mayoría de los horarios de cierre son una hora antes del sorteo, pero consulte con su distribuidor local para estar seguro.

• Dakota del Norte: Consulte con su distribuidor local, la mayoría cortará una hora antes del sorteo.

• Ohio: 10:00 p.m., según su sitio web.

• Oklahoma: Típicamente a las 9:59 p.m. hora local.

• Oregon: El sorteo es a las 7:59 p.m. Pacífico, y la última hora para comprar un boleto suele ser a las 6:69 p.m. Pacífico, pero consulte con los minoristas locales para estar seguro.

• Pensilvania: El límite es a las 9:59 p.m. hora local en los días de sorteo.

• Rhode Island: el corte suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Carolina del Sur: Las ventas se suspenden a las 9:59 p.m. hora local en los días de sorteo.

• Dakota del Sur: El sitio web del estado señala: “Compre boletos hasta las 9:00 p.m. (CT) / 20:00 h. (MT) en las noches de los sorteos. O pregúntele a su minorista cómo jugar hasta nueve sorteos consecutivos por adelantado”.

• Tennessee: El corte suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Texas: El sitio web del estado señala: “Los boletos no están disponibles durante el Draw Break, de 9:00 p.m. a 10:15 p.m.”

• Vermont: El sitio web señala: “Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. con un corte a las 9:50 p.m. para comprar boletos para el sorteo de esa noche. Todos los horarios de los sorteos se basan en la hora del este”.

• Virginia: el límite suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Washington: El sitio web señala: “La venta de boletos se corta todos los lunes, miércoles y sábados por la noche a las 6:45 p.m. y reanudar a las 6:46 p.m. Hora del Pacífico.”

• Washington D.C.: El corte suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Virginia Occidental: El corte suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Wisconsin: el corte suele ser una hora antes de la hora del sorteo, pero consulte con su distribuidor local.

• Wyoming: El sitio web del estado señala que en los días de sorteo “la venta de boletos cierra a las 8:00 p.m. La venta de boletos reabre poco después de cada sorteo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

