¿Cuándo toma posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

De nuevo y tras derrotar al partido demócrata en las pasadas elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, el magnate y empresario republicano Donald Trump regresará a la Casa Blanca. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, el nuevo gobernante tomará posesión de su cargo como Presidente electo para el periodo presidencial 2025-2029 el próximo lunes 20 de enero de 2025.

Cabe resaltar que el pasado 6 de enero el Congreso se reunió para certificar los resultados del Colegio Electoral y verificar que todo estuviera legitimado para el traspaso del poder ejecutivo. La ceremonia de juramento se llevará a cabo en el Capitolio Nacional de la ciudad de Washington D.C, justo a las 12 horas del mediodía, y dentro de las personalidades invitadas por el propio Donald Trump a su posesión están entre otros la Primera Ministra italiana Georgia Meloni, Viktor Orb, Primer Ministro de Hungría, el líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente de Argentina Javier Milei, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, el presidente chino Xi Jinping, y el presidente Bolsonaro del Brasil.

¿Joe Biden asistirá a posesión de Donald Trump?

En el año 2021 cuando Joe Biden tomó posesión del cargo como el presidente número 46 de los Estados Unidos, Donald Trump rompió con la tradición diplomática de 150 años, al ser el primer presidente que no quiso asistir a la entrega del cargo a su sucesor. Este año 2025 pese a todo el malestar entre los dos políticos, el Presidente saliente Joe Biden ha confirmado que asistirá a la investidura del nuevo presidente elegido por los ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con El Economista, “por supuesto que sí”, dijo Biden en una entrevista emitida este jueves por la cadena Meidas Touch, cuando se le preguntó si pensaba asistir al traspaso de poderes del 20 de enero. “El único presidente que ha evitado una toma de posesión es el tipo que está a punto de ser investido”.

Según el medio citado, para su traspaso, Joe Biden invitó a Donald Trump a la Casa Blanca tras su victoria del 5 de noviembre y ambos mantuvieron una reunión descrita por la Casa Blanca como “muy cordial”. Su administración ha recibido instrucciones de seguir los procedimientos tradicionales de transición.

“El hecho de que no acate las reglas de la democracia que hemos establecido no es asunto mío”, dijo Biden en la entrevista, realizada el lunes. “Mi trabajo es hacer una transición viable y disponible. La conclusión es que no podemos seguir así. No podemos seguir con este juego infantil de marcharte cuando no estás de acuerdo y no cooperar”, agregó.

¿Cómo será la ceremonia de posesión?

Esta será la primera vez que en una ceremonia de posesión presidencial las banderas de los Estados Unidos estén a media asta, esto como una medida y que en función de su cargo dicto el presidente Joe Biden para honrar la memoria del fallecido ex presidente Jimmy Carter.

Día de la Inauguración Presidencial

La Ceremonia de juramento para el vicepresidente y presidente electos será tomada por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. El primero en prestar juramento será JD Vance, quien asumirá el cargo de vicepresidente. Donald Trump seguirá estos pasos, dando inicio a su segundo mandato como presidente de Estados Unidos con la siguiente frase:

“Juro (o afirmo) solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que sostendré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades”.

Posteriormente, el nuevo presidente procederá a dar su discurso inaugural.

Actividades posteriores: Tras la ceremonia de juramento y toma de posesión de Donald Trump hay previstos una serie de eventos relacionados con el inicio del nuevo mandato. Entre ellos, un acto de firma en la sala del presidente, un almuerzo y un baile inaugural.

Además, se llevará a cabo un desfile inaugural en la Avenida Pensilvania, que comenzará en el Capitolio y terminará en la Casa Blanca.

