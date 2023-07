Juez federal bloquea la política de asilo de Biden

Este martes 25 de julio, un juez federal de los Estados Unidos bloqueó la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, dando a la administración 14 días para presentar su apelación al fallo, reportó Univision.

Jon S. Tigar, Magistrado del Tribunal del Distrito norte de California, en respuesta a la solicitud presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados, ordenó al presidente retirar la nueva y restrictiva política migratoria de los Estados Unidos instaurada tras el fin del Titulo 42 en el pasado mes de mayo, según NPR.

➡️ ¿Cómo afecta a los migrantes la decisión de un juez sobre la política de asilo del presidente Biden? ➡️ Un abogado explica si el fallo impacta a quienes lleguen ahora mismo a la frontera. Informa @satchapretto pic.twitter.com/MwBN4DYcax — Univision Noticias (@UniNoticias) July 26, 2023

Los demandantes argumentaron en su recurso que las medidas violan las leyes de asilo de Estados Unidos y ponen en grave riesgo a los ciudadanos solicitantes.

“El fallo es una victoria, pero cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias quedan en grave peligro”, dijo Katrina Eiland, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso, según CNN. “La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza, y el gobierno puede y debe hacer lo mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan”. Dijo la ACLU en un comunicado.

¿Cuáles son los argumentos del juez?

Lo que debes saber sobre el bloqueo de un juez federal a las reglas de asilo instauradas por Biden tras el final del Título 42 en la frontera. Ampliamos 👉🏼https://t.co/Vu9QxrLCKM pic.twitter.com/ZkRvU8e7KZ — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 25, 2023

Según el fallo dictaminado por Tigar en 35 páginas, este argumenta que el “riesgo de violencia” al que se somete el migrante es muy alto. Agregó, que programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania no aplican para solicitantes de otros países, y que inclusive no responden a la expectativas de los nacionales peticionarios de estos cinco países, informó KRCRTV.

El magistrado, de hecho señaló que migrantes de países como México, Colombia y Belice, ven la diligencia muy difícil de llevar, teniendo en cuenta que deben esperar su turno para entrar a los Estados Unidos en calidad de refugiados, mientras su vida y su seguridad están en riesgo.

“Mientras esperan que se resuelva su solicitud, los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde suelen correr un mayor riesgo de sufrir violencia por parte de agentes estatales y no estatales”, afirmó Tigar, según France24.

Según InfoBae, aunque el juez dijo ser consciente de que desde que la norma entró en vigencia la migración irregular ha disminuido, “no puede permanecer vigente”. Concluyó que la regla es “arbitraria y caprichosa”.

¿Qué respondió el Gobierno Biden?

#NoticieroW | Gobierno Biden apelará decisión de Corte Federal para limitar asilo de migrantes en EE.UU. >> https://t.co/7Z3ph322oB pic.twitter.com/MEEk5dxbcU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2023

De acuerdo con Caracol Noticias, en respuesta a esta declaratoria, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró que no están de acuerdo con el fallo, enfatizando en que este no cambiara en nada la política migratoria que rige actualmente, y que tampoco limitara las actuaciones de las autoridades al imponer sanciones a los migrantes que ingresan al país de manera irregular.

“Para ser claros, debido a que el tribunal de distrito suspendió temporalmente su decisión, el fallo de hoy no cambia nada de inmediato. No limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal”, expresó el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se espera que el presidente Biden apele la decisión en los próximos días antes de que entre en vigor.

Por su parte, Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), manifestó este lunes a EFE noticias, citado por InfoBae: “Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”.

¿Cuál es la La controvertida norma?

Juez de EE. UU bloquea las restricciones de la nueva política de asilo de Biden https://t.co/gmLJGrAnF4 — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) July 26, 2023

De acuerdo con Voz De America, los grupos defensores de los inmigrantes que demandaron al gobierno sostuvieron que la norma violaba la ley que protege el derecho de asilo independientemente de la manera como la persona entra al país. Dijeron que obligaba a los migrantes a buscar protección en países que no tienen un sistema de asilo tan robusto ni protecciones de los derechos humanos como las que tiene Estados Unidos y los dejaba peligrosamente en el limbo. También argumentaron que la aplicación CBP One que los migrantes deben usar no tiene suficientes turnos ni está disponible en suficientes idiomas.

El gobierno dijo que la norma era parte crucial de su estrategia de buscar un equilibrio entre la aplicación estricta del poder de policía en la frontera y asegurar diversas opciones para que los migrantes presenten solicitudes de asilo válidas. La norma era una respuesta a la inestabilidad política y económica que provocaba la emigración de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otros países, informó Voz De America.

Finalmente, los detractores han dicho que la norma en el fondo es una actualización de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar el asilo en la frontera sur. La Corte Suprema permitió a Trump limitar el asilo para personas que no buscan protección en los países que atraviesan. Pero otra norma de Trump de prohibir el asilo a personas que no lo solicitan en un puerto oficial de entrada no llegó a entrar en vigor.

