Matan a joven policía en tiroteo con sospechoso: Dominique Calata

En un hecho triste registrado en cumplimiento de su deber, un joven policía del estado de Washington, perdió la vida, tras sufrir heridas de bala propinadas por un delincuente.

Identificado como el oficial Dominique “Dom” Calata, de 35 años, el uniformado fue asesinado por un sujeto sospechoso de agresión.

Así lo reportó el periódico The Seattle Times, donde se aseguró que el uniformado, fue uno de los dos agentes del alguacil del condado de Pierce, quienes resultaron baleados en hechos ocurridos el martes.

Washington state deputy dies after shootout with assault suspect https://t.co/jkOy54VWf3 pic.twitter.com/JXaxrZLnDB — New York Post (@nypost) March 17, 2022

Las autoridades revelaron que tras resultar herido, Calata perdió la vida, mientras que el otro policía sigue en el hospital.

Según datos suministrados por el citado periódico, el agente murió este miércoles en la tarde, en el Centro Médico St. Joseph en Tacoma.

Calata fue descrito por sus jefes como un agente comprometido con el Departamento del Sheriff, entidad a la que pertenecía desde hacía 6 años y medio. Además había estado en el ejército y en la Guardia Nacional.

Sus asignaciones incluían labores de patrullaje junto al Departamento de Policía de Edgewood.





Play



Pierce County deputy dies after being shot by suspect Deputy Dominique Calata was shot during a SWAT operation on March 15. He died March 16. Story: king5.com/article/news/crime/pierce-county-deputy-dies/281-d7044348-7db1-4393-8b37-49e791c8bccd 2022-03-17T06:08:28Z

“Estamos desconsolados por informar a nuestra comunidad que el agente Dom Calata falleció”, dijo el Departamento del Sheriff en un mensaje de Twitter. “Los miembros de nuestro departamento siguen agradecidos por la gran cantidad de apoyo que hemos recibido. Tengan a la familia del agente Calata en sus oraciones durante este momento difícil”.

A sus 35 años de edad, el oficial estaba casado y tenía un hijo pequeño, agregó la Uniformada.





Play



Pierce County Deputy Dominique Calata dies after being shot by suspect Deputy Dominique Calata was shot during a SWAT operation on March 15. He died March 16. "We are heartbroken to inform our community that Deputy Dom Calata has passed away," the department wrote in a statement. "Our department members remain grateful for the outpouring of support we have received. We ask that you continue to… 2022-03-16T23:09:36Z

La policía informó que tanto el agente Calata como el sargento Rich Scaniffe, de 45 años, resultaron heridos con arma de fuego en momentos en que miembros del equipo SWAT del condado de Pierce adelantaban una diligencia para arrestar a un sospechoso de agresión en un lote de casas móviles.

El sospechoso de haber acabado con la vida del oficial Calata murió en medio del operativo y fue declarado muerto en la escena, según el Seattle Times, en el 19000 de Pacific Avenue South.

Tras conocerse el triste desenlace, familiares y amigos del uniformado, al igual que residentes del condado de Pierce, se han volcado a las redes sociales para lamentar y rechazar esta muerte y para enviar mensajes de apoyo y condolencias a la esposa y al niño del policía en este duro momento.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más datos sobre el sospechoso que disparó contra la humanidad de Calata.