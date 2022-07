Policía arresta a dos niños de 12 años tras disparar un arma: Mira aquí el video

El arresto de dos niños de 12 años en el estado de Florida por portar un arma de fuego cargada, y presuntamente haber realizado disparos, ha causado preocupación en diferentes sectores, luego de que circulara un video en el que se observa el momento en que oficiales de policía llegaron a arrestar a los menores.

Así se aprecia en un video, que compartimos en este artículo, presentado por el noticiero de televisión ABC News 10, donde se observa el preciso momento en el que los uniformados llegan al sitio, en Volusia, Florida.

De acuerdo a la información de la policía, revelaron las imágenes de las cámaras corporales, la Uniformada respondió a una llamada en la que daban cuenta de sonidos de disparos.

Caught on Camera: Florida deputies confront two young boys with a gun Volusia County deputies arrested two 12-year-old boys who allegedly were shooting guns 2022-07-12T11:49:40Z

Al llegar al lugar, que era una casa abandonada en una zona boscosa, se aprecia como una policía le pide a los niños, vestidos en pantalones cortos, que pongan las manos arriba.

En otro aparte del video también se escucha a la policíá pidiendo a los niños que salgan de la casa abandonada o si no usará a su perro para que los ataque.

Acto seguido, y los niños siguiendo la orden dada, la oficial les pregunta dónde está el arma que fue denunciada por vecinos y lleva a los niños hacia la patrulla, donde procede a requisarlos.

Play

Bodycam: Armed 12YO Kids Arrested By VCSO Deputy’s. Volusia County, FL. July 11, 2022. 2 12 tear old kids arrestin in volusia Two 12-year-old boys were arrested Monday after playing with and pointing a loaded gun at an occupied vehicle in Oak Hill, according to the Volusia County Sheriff’s Office. Deputies said they responded around 8:25 a.m. to the area of West Brooks Circle off U.S. 1 after hearing… 2022-07-11T22:25:34Z

El video resultó impresionante, pues se aprecia como la oficial les apunta a los dos niños, de quienes no se ha revelado su identidad.

Después llegaron refuerzos a la zona y los oficiales al no encontrarle el arma a los pequeños realizaron una isnpección en los alrededores de la casa abandonada y encontraron el arma cargada. Asimismo recolectaron varios casquillos de bala que habían sido disparados.

Bajo las leyes de Florida, los niños se encuentran arrestados bajo cargos contra menores de 16 años de disparar un arma de fuego y posesión armas en menores de 16 años.

Hasta el momento se desconoce de dónde sacaron el arma los menores y la responsabilidad que en el hecho pueden tener los padres.

No s ehan revelado nuevos detalles sobre el caso, pero hasta el momento la policía aseguró que los niños siguen bajo custodia.

La epidemia de armas de fuego en manos de menores está siendo uno de los principales problemas en EStados Unidos, hasta el punto que la Administración Biden y el Congreso están impulsando medidas para endurecer la venta de armas de fuego y limitar su uso.