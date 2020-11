VER: Video muestra pocas personas apoyando a Trump en “Million MAGA March”

Horas antes que empiece la marcha llamada #MillionMAGAMarch, este sábado los videos mostraban que solo un pequeño número de manifestantes habían llegado al Freedom Plaza en Washington, DC, para apoyar al Presidente Donald Trump. Los videos de la aparente baja participación comenzaron a difundirse en Twitter.

La marcha del millón de MAGA estaba programada para empezar al mediodía, hora del este, en Freedom Plaza. Como muestran los videos a continuación, solo había un par de cientos de personas que habían llegado al Freedom Plaza a las 10 a.m. hora del este.

La marcha del millón de MAGA también ha sido denominada Stop the Steal (Paro al Robo) y March for Trump (Marcha para Trump). Según USA Today , hay más de 24 grupos de Facebook que usan uno de esos nombres a partir del sábado por la mañana. Muchos de esos grupos están configurados como privados o envían a los usuarios a enlaces de EventBrite que ya no están disponibles.

También se espera que se lleve a cabo una contraprotesta el sábado.

Esto es lo que necesita saber:

#MarchForTrump in Freedom Plaza!

I didn’t do an exact count but ummm, I feel y’all might be a little under your goal of a million people 😂 maybe I’m wrong, will someone do a hand recount? #MillionMAGAMarch #StopTheSteaI #MillionsMAGAMarch #MillionMAGAMarch2020 pic.twitter.com/ywTmBU1h8V

— Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) November 14, 2020