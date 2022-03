Hombre rapea sobre el conflicto en Ucrania en reunión del Concejo Municipal de Texas [VER]

El video de un rapero y comediante en la reunión del Concejo Municipal de Plano, Texas, se ha vuelto viral. Definitivamente no fue una reunión gubernamental normal.

Según TMZ, el nombre del rapero es Alex Stein, que es un “comediante de Internet” que se hace llamar Primetimestein. La reunión en mención ocurrió el martes 15 de marzo de 2022.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que algunas de las letras son gráficas. Stein apareció en la reunión del Concejo con un traje con corbata amarilla y protector de bolsillo y participó en un rap animado sobre Putin, el COVID y otros temas de importancia nacional e internacional para la aparente sorpresa de los miembros del Concejo Municipal en la comunidad del norte de Texas.

“Todo el ayuntamiento de Plano está conmocionado”, tuiteó Dallas Texas TV.

The entire Plano city council is in shock pic.twitter.com/oIpwyHSReV — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) March 16, 2022

Esto es lo que necesita saber:

El rapero habló sobre matar a Vladimir Putin





En el video, Stein habla sobre matar a Vladimir Putin, y también bromeó sobre los precios de la gasolina, diciendo: “Los precios de la gasolina son demasiado altos, Putin tiene que morir, poner una bala en la cabeza de Putin”.

Stein se paró en el podio ante los miembros del Concejo Municipal de Plano, Texas.

Los golpes continuaron durante unos dos minutos. También elogió al senador estadounidense Lindsey Graham por sugerir que se asesinara a Putin. Otros temas tratados por el rapero comediante incluyeron COVID-19 y Ucrania. “Soy un proxeneta, tengo un dirigible”, rapeó.

Según TMZ, Stein ha aparecido en otras reuniones públicas para trolear a los funcionarios con un efecto cómico. Newsweek informó que Stein “apareció brevemente como concursante en la competencia de telerrealidad The Glass House de ABC en 2012” y fue acusado de “transfobia” por un periodista en el pasado.

Aquí Stein está en una reunión de la junta escolar de Houston, Texas:

Aquí está en la reunión del Concejo Municipal de Tempe, Arizona.

Stein tiene más de 53.000 seguidores en Instagram

Puedes encontrar a Stein en Instagram aquí. Tiene más de 53.000 seguidores.

Publicó un video de la reunión y lo subtituló: “¡El Remix Bro lo mató con este!”.

La gente intervino en su hilo de comentarios. Estos son algunos ejemplos de los comentarios:

“Ven a Florida 😂😂😂👍🏽🔥”

“¡Clásico instantáneo! 🙌🙌🙌🔥🔥🔥🔥”

“¿Puedes publicar cuándo y dónde vas a Dallas y las ciudades circundantes? Quiero verlo en persona 🤣🤠🤣”

“Este chico soy yo reencarnado 😂😂😂😂”

“Justo cuando crees que no podría ser más 🔥🔥🔥, van y hacen esto”.

“Me pusieron en la cárcel de Instagram por citar esto antes… vale la pena”.

“¡Esto es tan emocionante y probablemente uno de los contenidos más divertidos que he visto!”

“Pregunta seria, ¿cómo hago de este mi tono de llamada? Tengo un Samsung..”

“No puedo esperar para tocar tu canción en mi auto. Gatillo libs con máscara esperando en la luz roja encendida 😂😂😂😂😂😂”

