Pirola: ¿Qué se sabe de la nueva variante del COVID?

Una nueva variante del virus del COVID-19 hace su aparición en esta temporada invernal del año en curso 2023. En ciudad de México, las autoridades sanitarias confirmaron un primer caso de la variante JN-1 de Covid-19, denominada Pirola, considerada una variante ‘altamente contagiosa’, pero no de carácter mortal, reportó InfoBae.

Del linaje BA.2.86, la Pirola de SARS-CoV-2, se diferencia de las cepas anteriores, ya que es trasmisible no solo por vía aérea, si no también a través de la vía intestinal. El cuadro clínico que se produce es, hasta ahora, muy semejante a los anteriores, es decir, no es grave.

“Lo que sí se identifica es que parece que es un poco más transmisible y que tiene más capacidad como de sortear la posibilidad de nuestra respuesta inmunitaria”, dijo Olivia Lopez Arellano, secretaria de Salud de ciudad de México, de acuerdo con El Universal.

😷🦠Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, confirma un caso de la variante Pirola de COVID-19 en la #CDMX; señala que vigilarán los casos que se presenten pero que hasta el momento "no representa una alerta importante". pic.twitter.com/BrwgmrRvkX — Animal Político (@Pajaropolitico) December 19, 2023

Por su parte, de acuerdo con MARCA, este medio informa que el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para el Control de la Influenza en 2009, alertó a través de sus redes sociales que Pirola dominó la semana 46 durante una disminución en las hospitalizaciones en Singapur; sin embargo, tres semanas después es 500 por ciento más alto.

“Vean como estaría creciendo la variante Pirola JN.1 en los Estados Unidos. Es muy contagiosa, pero no causa enfermedades clínicamente más graves. Seguramente un fenómeno semejante observaremos en México, con incremento de casos hacia el invierno”, advirtió el especialista Alejandro Macías.

La variante Pirola JN.1 se espera que crezca rápidamente y que incrmeente las hospitalizaciones por Covid en el invierno. Las vacunas parecen funcionar bien contra ella. pic.twitter.com/ne5HUcebku — Alejandro Macias (@doctormacias) December 18, 2023

¿Qué se sabe de la nueva variante del COVID?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó el pasado mes de agosto como “variante bajo vigilancia”, pero el pasado 21 de noviembre, basándose en información actualizada, la elevó a ‘variante de interés’. Todavía no ha llegado a ser considerada ‘variante de preocupación’ y el nivel de riesgo asignado por el organismo es en estos momentos “bajo” por la escasa evidencia disponible todavía, informó 20 Minutos.

Según un reciente informe, “a nivel mundial, ha habido un aumento lento pero constante” en la proporción de casos secuenciados que han dado positivo en la variante BA.2.86, pasando de una prevalencia del 1,8% al 8,9% en las cuatro semanas del mes de octubre. “Un aumento sustancial”, considera la OMS.

Según la base de datos Gisaid, los primeros casos se detectaron en Dinamarca, Israel y Estados Unidos en julio de este año y actualmente está presente en 55 países, entre los que se encuentra España. En concreto, y según los datos del último informe de vigilancia centinela de infecciones respiratorios por gripe, Covid y virus respiratorio sincitial (VRS), publicado el pasado jueves con datos relativos a la semana del 4 al 10 de diciembre, la variante BA.2.86 es una de las “variantes predominantes en las últimas semanas” con positivo en el 41,79% de las muestras secuenciadas, que representan más de un tercio del total de realizadas.

⭕ La variante de Covid-19 conocida como 'Pirola' se extiende por Latinoamérica https://t.co/xFBq2TCTi3 — ABC.es (@abc_es) December 18, 2023

Síntomas de Pirola

Los síntomas de esta nueva variante son similares a las subvariantes previas del Covid-19 e incluyen:

• Dolor de garganta

• Congestión

• Estornudos

• Tos

• Dolor de cabeza fuerte

• Afonía

• Dolores musculares

• Pérdida de olfato

• Fiebre

A espera de que se brinde mayor información al respecto, la nueva variante del Covid-19 posee hasta 30 modificaciones de aminoácidos en su proteína espiga a diferencia del Ómicron, por ello se recomienda a la gente mantener una buena higiene personal y evitar contacto con personas enfermas de las vías respiratorias.

El tratamiento para la BA.2.86 suele realizarse con medicamentos como Paxlovid, Veklury y Lagevrio, según el reporte de los CDC, según MARCA.

