Tiroteo Uvalde: Pete Arredondo, señalado por NO enviar agentes al interior de la escuela

Pete Arredondo es el jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde a quien se culpa por impedir que los policías rompieran la puerta del salón de clases en la Escuela Primaria Robb más rápidamente para detener al tirador activo Salvador Ramos antes de que matara a más niños.

Aunque no fue mencionado por su nombre, solo por su título, Arredondo fue el hombre que hizo la llamada a esperar, a pesar de que 19 policías estaban dentro de la escuela y algunos niños aún estaban vivos, dijo Steven McCraw, jefe del Departamento de Texas. de Seguridad Pública, dijo en una conferencia de prensa el 27 de mayo de 2022. McCraw dijo que creía que Arredondo tomó la decisión equivocada, aunque no mencionó al jefe por su nombre. Arredondo no estuvo en la rueda de prensa.

Surgió un video que mostraba a padres desesperados a los que la policía les impedía entrar a la escuela. El nombre del jefe también se da como Peter Arredondo.

Se realizaron numerosas llamadas al 911 desde el interior de las aulas de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, y un estudiante le suplicó a un despachador que “envíe a la policía ahora”, reveló McCraw. A las 12:16 p.m., una persona que llamó al 911 reveló que ocho y nueve estudiantes aún estaban vivos. Sin embargo, la policía no irrumpió en el salón de clases para matar al tirador activo Salvador Ramos hasta las 12:50 p.m., a pesar de que había 19 oficiales dentro de la escuela.

En ese momento, 19 niños y dos queridos maestros estaban muertos dentro de las aulas en lo que fue uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia del país.

El viernes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo: “Sí, me engañaron”, refiriéndose a la respuesta de la policía. Abbott dijo que estaba “furioso por lo que pasó”. Dijo que la información que le dio al público antes era una “recitación” de lo que otros le dijeron. Dijo que tomó notas a mano en detalle sobre lo que le dijeron. “La información que me dieron resultó ser en parte inexacta, y estoy absolutamente furioso por eso”, dijo Abbott.

Dijo que los líderes encargados de hacer cumplir la ley que lideran las investigaciones deberían “llegar al fondo de cada hecho con absoluta certeza”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Arredondo trató al tirador activo como un “sujeto atrincherado” y esperó a que llegara una unidad táctica con equipo

Desperate parents wait outside Robb Elementary School in Uvalde, Texas Parents and loved ones arrived at the school to a frantic scene as families waited to learn what had happened, demanding answers from law enforcement. 2022-05-26T05:36:45Z

McCraw reveló que un comandante de incidentes en la escena (ahora identificado como Arredondo) trató la situación que se desarrollaba como un sujeto atrincherado, no como un tirador activo, y quería esperar a que llegara una unidad táctica con más equipo antes de romper la puerta del salón de clases donde Ramos, de 18 años, estaba escondida.

Esta fue la decisión equivocada, dijo.

“En retrospectiva, desde donde estoy sentado aquí, por supuesto que no fue la decisión correcta”, dijo McCraw mientras los reporteros le gritaban preguntas. “Fue la decisión equivocada, punto. No hay excusa para eso… Creemos que debería haber una entrada tan pronto como puedas… no tienes tiempo. No te preocupes por los perímetros exteriores”.

El jefe de policía tomó esa decisión, según McCraw, quien no se encontraba en el lugar. El jefe ha sido identificado como Pete Arredondo.

McCraw agregó que “se creía que había pasado de un tirador activo a un sujeto con barricadas, y que ya no había niños en riesgo. Obviamente, había niños en ese salón de clases que estaban en riesgo y, de hecho, era una situación de tirador activo y no un sujeto atrincherado”. El sospechoso ya había golpeado a tres policías, aunque ninguno resultó gravemente herido.

McCraw dijo que eso estaba mal. “Claramente había niños en la habitación y claramente estaban en riesgo”, dijo, y agregó que los niños podrían haber resultado heridos y también necesitaban medidas para salvar vidas.

McCraw confirmó que hubo un lapso de 40 minutos con llamadas al 911 antes de que los oficiales rompieran la puerta y mataran a Ramos.

2. Arredondo acaba de ser elegido para el Concejo Municipal, prometiendo mantener ‘nuestras calles limpias’

Según NBC News, hace solo unas semanas, Arredondo fue elegido para el Concejo Municipal “después de postularse en una plataforma de comunicación y alcance a la comunidad”.

Según Uvalde Leader News, Arredondo “obtuvo 126 votos, o el 69,23 por ciento”.

Ese artículo decía que él era el jefe de policía del distrito escolar desde 2020.

“Estoy muy emocionado, estoy listo para empezar a trabajar. Tengo muchas ideas y definitivamente tengo mucho impulso”, dijo Arredondo al periódico.

“Estoy en el servicio público y en la aplicación de la ley, pero estoy muy orgulloso de mi experiencia en finanzas y de lo que he hecho con los presupuestos. Espero echar una mano con eso y apuntar, ya sabes, al gasto inteligente, asegurarme de que seamos fiscalmente responsables y hacer algunos proyectos. Soy un gran defensor de mantener limpias nuestras calles”.

El sitio web del departamento de policía del distrito escolar declara: “mantengan seguro a UCISD”.

3. Arredondo nació en Uvalde y se graduó de la escuela secundaria local

Un artículo de abril de 2020 en Uvalde Leader News proporcionó más información biográfica sobre Arredondo, cuya ciudad natal es Uvalde.

Nació allí y se graduó de la Escuela Secundaria Uvalde en 1990, describiéndola como una comunidad fantástica, informó el periódico.

Antes de asumir el cargo de jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Arredondo trabajó en Laredo, Texas, como capitán de policía en el Distrito Escolar Independiente Unido, informó el periódico.

“Cuando escuché sobre la vacante en UCISD, ni siquiera tuve que pensar dos veces antes de postularme”, dijo Arredondo al periódico, y dijo que las personas en ese distrito habían impactado su propia vida.

Se graduó de Southwest Texas Junior College y luego de Texas A&M Commerce con un título en gestión organizacional, informó el periódico. El periódico agregó que el anterior jefe del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde causó controversia con un arresto en un bar local.

4. Arredondo una vez trabajó como despachador del 911 en Uvalde, ascendiendo en el Departamento de Policía

Según Uvalde Leader News, el primer trabajo de Arredondo en la aplicación de la ley fue como despachador del 911 para el Departamento de Policía de Uvalde.

“Me aseguré de mencionarlos en mi entrevista”, dijo Arredondo durante una conversación telefónica reciente.

Trabajó para la policía de Uvalde durante 16 años.

“Trabajé en la patrulla, trabajé como detective… y recibí la asignación como asistente del jefe”, dijo Arredondo al periódico, que agregó que también trabajó en la oficina del alguacil del condado de Webb.

“Es lindo volver a casa”, dijo Arredond al periódico.

“Soy un gran defensor de la educación y la capacitación”, dijo Arredondo. “Nunca podemos tener suficiente entrenamiento”.

5. McCraw confirmó que hubo una “brecha de 40 minutos” mientras Arredondo esperaba

Press Conference Publicado por Uvalde CISD en Viernes, 27 de mayo de 2022

McCraw dio un desglose minuto a minuto de las llamadas al 911 y la respuesta de la policía.

“Hay una brecha de 40 minutos, y si los operadores del 911 sabían que había niños vivos en ese salón de clases, ¿por qué no se les notificó a los oficiales sobre eso y, si ese es el caso, por qué no tomaron medidas? pregunta… la decisión se tomó en la escena, yo no estaba allí… que esta era una situación de sujeto con barricadas. Hubo tiempo para recuperar las llaves y esperar a que un equipo táctico con el equipo siguiera adelante y rompiera la puerta y se hiciera cargo del sujeto en ese punto. Esa fue la decisión, ese fue el proceso de pensamiento en ese momento en particular”.

Había 19 oficiales dentro de la escuela, confirmó. “Había muchos oficiales para hacer lo que fuera necesario, con una excepción: el comandante del incidente en el interior creía que necesitaban más equipo y más oficiales para hacer una brecha táctica en ese punto”. Se requería el equipo táctico y eventualmente hizo una entrada “dinámica”.

Según McCraw, “un aluvión, cientos de rondas fueron lanzadas en cuatro minutos” por Ramos en dos aulas desde el principio, por lo que se creía que no había más personas vivas dentro del aula. Cualquier disparo después de eso fue “esporádico”. Ambas puertas de las aulas estaban cerradas por dentro, dijo. Algunas de las personas que llamaron al 911 sobrevivieron, dijo, pero no fue específico.

Esta es la línea de tiempo de la llamada al 911:

11:30 a.m.: Llegó una llamada al 911 de que hubo un accidente y un hombre con una pistola.

12:03 p.m.: Una persona que llamó al 911 en la habitación 112 habló con un despachador durante 1 minuto y 23 segundos. Se identificó, pero McCraw no reveló su nombre. La persona que llamó susurró que estaba en la habitación 112.

12:10 p.m.: La mujer volvió a llamar e informó que varias personas estaban muertas.

12:13 p.m.: Hubo otra llamada al 911.

12:16 p.m.: Ella volvió a llamar y dijo que 8-9 estudiantes estaban vivos.

12:19 p.m.: Otra persona, esta en la habitación 111, llamó al 911. La persona colgó cuando un estudiante le dijo que colgara.

12:21 p.m.: Los despachadores pudieron escuchar por la llamada al 911 que se realizaron tres disparos.

12:36 p.m.: Entró una llamada al 911 que duró 21 segundos. La persona que llamó inicialmente, un niño estudiante, volvió a llamar. Le dijeron a la niña que se quedara en la línea pero que se mantuviera muy callada, y ella dijo: “Le disparó a la puerta”.

12:43 y 12:47 p.m.: El niño llamó al 911 y pidió a los despachadores que “envíen a la policía ahora”.

12:46 p.m.: La persona que llamó dijo que podía oír a la policía de al lado.

12:50 p.m.: Se escucharon disparos.

12:51 p.m.: Hubo sonidos muy fuertes como si los oficiales estuvieran sacando a los niños de la habitación.

Dos niños llamaron al 911 y no murieron, según McCraw.

Este es el cronograma de respuesta de la policía:

11:27 a.m.: Las autoridades saben por un video que la puerta exterior, por la que el tirador entró más tarde para entrar a la escuela, fue “abierta por un maestro”. Se suponía que la puerta estaba cerrada con llave y no se suponía que debía estar abierta.

11:28 a.m.: El vehículo sospechoso se estrelló contra una zanja. El maestro corrió al salón 132 para recuperar un teléfono. El mismo maestro regresó a la puerta de salida, que permaneció abierta.

Alrededor de este tiempo, dos hombres en una funeraria cercana escucharon el choque y fueron a la escena del accidente. Cuando llegaron a la escena del accidente, vieron a un hombre con una pistola salir del lado del pasajero del automóvil con una mochila. Inmediatamente comenzaron a correr.

Ramos comenzó a dispararles pero no les dio. Uno de los machos se cayó cuando corría. Ambos hombres regresaron a la funeraria. El video mostró que un maestro resurgió del interior de la escuela, entró en pánico y llamó al 911.

11:30 a.m.: Llegó una llamada al 911 de que hubo un accidente y un hombre con una pistola.

11:31 a.m.: El sospechoso llegó a la última fila de vehículos en el estacionamiento de la escuela. Comenzó a disparar en la escuela mientras las patrullas llegaban a la funeraria cercana.

Se discutió desde el principio que un oficial era un oficial de recursos que se había enfrentado al sospechoso. Eso no sucedió, ahora ha confirmado McCraw. Dijo que la información provino de entrevistas preliminares, pero que a veces los testigos bajo estrés obtienen información incorrecta.

Dijo que el oficial de recursos escolares no estaba en la escena ni en el campus. Escuchó la llamada al 911 y condujo de inmediato al área y aceleró hacia lo que pensó que era el hombre con un arma en la parte trasera de la escuela, pero resultó ser un maestro, no el sospechoso. Al hacerlo, pasó junto al sospechoso, según McCraw. El sospechoso en ese momento estaba “acuclillado” detrás de un vehículo y comenzó a disparar contra la escuela.

11:31 a.m.: El sospechoso estaba disparando entre el vehículo. El patrullero llegó a la funeraria. Se realizaron múltiples disparos fuera de la escuela. El coche patrulla aceleró y pasó junto al tirador y salió de la vista de la cámara.

11:32 a.m.: Se realizaron múltiples disparos en la escuela.

11:33 a.m.: El sospechoso ingresó a la escuela por la puerta.

11:33 a.m.: El sospechoso comenzó a disparar en el salón 111 o 112. No fue posible determinar a partir del ángulo del video a qué salón disparó primero. Disparó al menos 100 rondas en ese momento, según la evidencia de audio.

11:35 a.m.: Tres policías del Departamento de Policía de Uvalde entraron por la misma puerta por la que entró el sospechoso. Más tarde fueron seguidos por otro equipo de cuatro personas de policías de Uvalde y un ayudante del alguacil. Por lo tanto, en ese momento había siete oficiales en la escena. Los tres policías iniciales llegaron y fueron a la puerta, pero la puerta estaba cerrada. Recibieron heridas raspantes del sospechoso.

11:37 a.m.: Hubo más disparos. Se dispararon otras 16 rondas a las 11:37, 11:38 y 11:40 y 11:44.

11:51 a.m.: Comenzaron a llegar un sargento de policía y un agente de la ley.

12:03 p.m.: Los oficiales continuaron llegando al pasillo. Había hasta 19 oficiales en ese pasillo.

12:15 p.m.: Los miembros del equipo táctico llegaron junto con escudos.

12:21 p.m.: El sospechoso volvió a disparar. La policía se movió por el pasillo.

12:50 p.m.: Los agentes del orden forzaron la puerta con llaves que pudieron obtener del conserje. Ambas puertas estaban cerradas cuando llegaron los oficiales. Mataron al sospechoso en ese momento.

Las autoridades recuperaron 60 revistas en total, 11 dentro de la escuela y tres en el cuerpo del sospechoso. Dos estaban en el salón 112 y seis dentro del salón 111. También encontraron 32 revistas fuera de la escuela, incluidas 31 en una mochila que no llevó consigo a las aulas. Tenía 1.057 rondas de municiones. Autoridades localizaron 315 balas en la escuela, 142 cartuchos gastados. Encontraron 35 cartuchos usados ​​de las fuerzas del orden, incluidos ocho en el pasillo y 27 en el aula 111, donde fue asesinado el sospechoso.

