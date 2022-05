Perú: 11 muertos tras la caída de un colectivo al precipicio – Imágenes fuertes

Al menos once personas murieron y otras 34 resultaron heridas tras la caída de un colectivo al vacío desde un precipicio en Áncash, Perú.

La noticia fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ente que informó acerca del número de fallecidos tras el accidente del colectivo perteneciente a la empresa Ava Tours. Dicho colectivo transportaba pasajeros por la provincia de Sihuas.

El hecho ocurrió el pasado sábado 14 de mayo. El colectivo interprovincial había salido desde Tayabamba y se dirigía a Lima, la capital de Perú. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el conductor del colectivo perdió el control del vehículo a diez minutos de Sihuas. Las causas por las que se produjo el accidente aún son materia de investigación. Aunque no hay confirmación oficial, todo hace pensar que se trato de un error del conductor.

Las tareas de rescate

El trabajo de los rescatista se prolongó hasta altas horas del domingo. Pobladores de Cashapampa y Sihuas colaboraron con la policía y los bomberos para retirar los cuerpos atrapados en el interior del colectivo que había caído al vacío.

Los once muertos fueron trasladados a la morge de Sihuas. En tanto que los heridos fueron llevados al hospital de Apoyo de Sihuas.

Según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial, en Perú mueren alrededor de 3000 personas por año en accidentes de tránsito. Las caídas al vacío de colectivos son bastante frecuentes debido al mal estado de las rutas interprovinciales.

Lista de heridos por el accidente

El hospital adonde fueron llevados los sobrevivientes publicó el listado de personas que resultaron heridas y con alguna que otra lesión por el accidente. Los fallecidos no serán comunicados hasta tanto los once cuerpos no sean debidamente identificados.

Los heridos: Emily Sabina Quiroz Domínguez, Damaris Sánchez Iparraguirre, Marcelino Domínguez Campos, Felicindo Flores Narro, Valbina Flores Ponce, Cecilio Correa Pérez, Yadira Leiva Correa, Adriana Sobrado Roldán, Hermelinda Huamán Chala, Yadira Cuevas Padilla, Hermina López Aro, Lesdy Ávila Vera, Juan Chávez Escalante, Lian Leiva Correa, Maribel Ruíz Castillo y Kiara Palomina Ruíz.

Los que resultaron heridos: Alexander Valdivieso Cuevas, Alex Valdivieza Usquiano, Antolín Vidal Moreno, Rodrigo Pinton Miranda, Maritza Miranda López, Elena Medina Varillas, Sofía Ponce Medina, Janet Ruíz Castillo, Ana Paulino Tanta, Antenógeno Ponce Guisavalo, Thalía Flores Ocaña, Israel Palacios López, Maritza Correa Maya, Asunción Usquiniana Ponce, Lian Leiva Correa, Alexander Viera Correa, Richard Median Viera y Roger Usquiano Ponce.

