Perro en la cima de la pirámide egipcia: VIDEO VIRAL

Los usuarios de las redes sociales están asombrados por un perro que subió a la cima de la Gran Pirámide de Giza. Un vídeo viral grabado por Alex Lang y publicado en Instagram por el aventurero Marshall Mosher ha sido visto cerca de un millón de veces. El hombre muestra una vista aérea del perro explorando la cima de la pirámide egipcia.

Lang estaba volando en parapente sobre la antigua pirámide, la más grande de la zona con más de 450 pies de altura, cuando vio al animal. El parapente participaba en el evento de paramotor SkyOne Egypt Gate 6 que tuvo lugar alrededor de las pirámides esta semana.

El perro fue grabado ladrando a los pájaros desde lo alto de la pirámide, que tiene unos 3.800 años.

El video rápidamente se volvió viral después de que Lang lo compartiera en Instagram el 14 de octubre, y los espectadores reaccionaron al clip en múltiples plataformas de redes sociales. El parapente se acercó a la cima de la pirámide para mostrar al perro, que fue visto deambulando.

The famous dog who climbed the Great Pyramid 😎 pic.twitter.com/aKSOOlcNSn

— Lepa ⚜️ (@lepanigeria) October 18, 2024