Pepe Aguilar pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sin duda alguna que la boda entre el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal y la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, ha sido de los eventos más comentados de este año 2024, debido a la rapidez en que se realizó dicho evento, y la privacidad y hermetismo que se mantuvo del mismo.

Es por ello, que sigue siendo un tema relevante, del que muchos, quieren saber más a detalle, cómo fue la lujosa ceremonia nupcial celebrada en la elegante hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos y sobre todo, ¿quién pagó todo la boda de la pareja?

Pues bien, esta incógnita fue revelada por el propio Pepe Aguilar, quien en medio de su gira por Colombia, en donde dará varios conciertos en compañía de sus hijos, fue recientemente entrevistado por “Los 40 Colombia”, en medio de un show de radio y podcast que se publica en YouTube, en donde fue preguntando por el matrimonio de su hija.

Sobre la boda celebrada el pasado pasado 24 de julio, el cantante aseguró que a pesar de que su yerno, Christian Nodal, es una persona bastante generosa, fue él quien se hizo cargo de todos los gastos del matrimonio de su hija menor.

En la entrevista, la periodista, muy directa, y le preguntó quién había pagado la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, teniendo en cuenta que en México se tiene la tradición acerca de que el padre de la novia es quien se hace cargo de todos los gastos.

“Don Pepe, la verdad… ¿Su mercé pagó el matrimonio? Yo sé que en México las niñas tienen sus XV, aquí como que puede que no pase y se supone que el papá de la novia es quien paga la boda”, le dijo la locutora.

Ante esto, Pepe Aguilar no evadió la pregunta y respondió muy sincero y sonriente: “No quería (…) Pero no tenía otra opción. ¡Me ching**! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, aseguró el intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

Ante esta respuesta, los conductores se rieron y llamaron tacaño a Christian Nodal, pero enseguida Pepe Aguilar lo defendió y dijo: “No es tacaño. Es súper dadivoso”, además, el otro conductor también agregó que es una persona que respeta la cultura y las tradiciones.

Pepe Aguilar, no quiso dar más detalles sobre el precio o cuánto dinero gastaron en todo el evento, pero si bromeó sobre lo doloroso que fue recordar el dinero de la ceremonia. “No me recuerdes de esas cosas porque te voy a pedir también tequila”, finalizó.

Finalmente, según ViveUSA, para la lujosa boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar se desembolsó mucho dineropues se dice que el alquiler de la hacienda San Gabriel de las Palmas, habría costado 350 mil pesos, unos $17,000 dólares.

