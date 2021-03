Pelea en Bath and Body Works se vuelve viral: [VIDEO]

Una pelea en Bath & Body Works fue capturada en un vídeo viral que muestra a los empleados de una tienda en Arizona luchando con una clienta en el suelo.

De acuerdo con TMZ, la pelea ocurrió en el centro comercial Fashion Square de Scottsdale, Arizona. Puedes ver el vídeo a continuación.

El sitio web Heavy.com se comunicó con la oficina corporativa de Bath & Body Works para obtener comentarios y se actualizará esta historia en caso de obtener respuestas. Algunas personas apodaron a esta clienta como una “Karen”, pero otros pensaron que los empleados actuaron mal por pelear.

A Bath and Body Works employee fought a Karen? pic.twitter.com/UOKHrrQ0RT — holly (@hollyelaine2004) March 7, 2021

Esto es lo que necesitas saber:

El vídeo muestra a los empleados luchando con una mujer

A whole fight just happened at bath & body works 🤣🤣🤣🤣🤣 I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f — Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021

La mujer que publicó por primera vez el vídeo de la pelea en Twitter, llamada Genevieve, escribió: “Toda una pelea sucedió en Bath & Body Works. Estoy muriendo”.

El vídeo, que ha tenido más de 5.6 millones de visitas, parece mostrar inicialmente a una empleada de Bath and Body Works golpeando a una mujer antes de que otras empleadas comienzan a pelear con ella. Ella cae al suelo.

En un momento, tres empleadas peleaban en el suelo con la mujer, mientras otras personas se involucraban. “Ella simplemente me atacó”, dice alguien en el vídeo. Luego, un empleado se involucra. “Fuera ahora”, dice alguien en el vídeo.

“No me toques. Ella me atacó”, dice la clienta que terminó en el suelo. No está claro si se llamó a la policía en el altercado.

El incidente comenzó porque la mujer presuntamente “estaba demasiado cerca de otro cliente”

Bath And Body Works Fight, A Brawl Broke Out At BBW Fashion Square Mall.Bath And Body Works Fight, A Brawl Broke Out At BBW Fashion Square Mall. 2021-03-07T12:20:58Z

Un segundo vídeo muestra más del incidente.

¿Qué inició la pelea? La mujer que compartió el vídeo en Twitter escribió: “Todo comenzó porque la mujer de piel blanca estaba parada demasiado cerca de otro cliente (no se muestra) y comenzaron a discutir. Los empleados de BBW intentaron reducir la tensión, pero la mujer no se iba, así que ahí es donde comienza el vídeo”.

Genevieve también escribió: “La mujer de piel blanca empujó a mucha gente de antemano. Ella fue ruidosa y poco cooperativa todo el tiempo antes de que la pelea comenzara”.

Here is the beginning of that Bath and Body Works brawl.

So…for real.

Fuck Around And Find Out. 🤷🏾‍♀️pic.twitter.com/wvZYx5JkXe — K开I ♡ My Black Life Matters #BLM (@Blexicana6974) March 7, 2021

En el segundo vídeo, una mujer le dice al cliente que es una “basura de casa rodante”.

Parte de la reacción en Twitter son críticas a los trabajadores.

“Bath and Body Works van a tener que pagarle mucho a esa mujer. Estoy en contra de los anti-mascarillas, pero también estoy en contra de algunos cajeros que piensan que van a poner sus manos sobre alguien”, escribió una persona.

“Bien, si así es como Bath and Body Works administra la seguridad de sus establecimientos, no compraré allí”, escribió otra persona.

Otros usaron el incidente para impulsar un salario mínimo de $15 por hora en un comentario: “No me digas que los trabajadores no merecen un salario mínimo de $15 por hora cuando tienen que lidiar con gente loca como esta en Bath & Body Works durante una pandemia”.

Otros no se apresuraron a condenar a los empleados: “No conozco absolutamente nada del contexto, pero estoy firmemente del lado de los empleados de Bath and Body Works”, escribió alguien. “Los empleados de Bath and Body Works fueron rechazados para recibir un salario mínimo de $15 por hora, no reciben atención médica gratuita y absolutamente no necesitan de tu mier…”, escribió otro.

“No he estado en un Bath & Body Works desde mediados de la década de los 2000, pero volveré. Esta es una muy buena publicidad. Qué delicia”, escribió una mujer.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.