Google Doodle celebra al icónico artista mexicano Pedro Linares López

Pedro Linares López era un artista mexicano que ha sido homenajeado con un Doodle de Google en lo que habría sido su 115 cumpleaños. Era conocido por las esculturas de animales conocidas como alebrijes. Linares murió en 1992 y su familia ha ayudado a mantener vivo su trabajo y estilo artístico en los años posteriores.

Según el blog Doodle de Google, “Hoy Doodle celebra el cumpleaños 115 de un artista mexicano que convirtió sus sueños en realidad, Pedro Linares López. Sus peculiares pero divertidas esculturas de animales conocidas como alebrijes son amadas en todo el mundo como productos únicos de la tradición del arte popular mexicano. … ¡Gracias, Pedro Linares López, por mostrarnos el poder de la imaginación!”

El Doodle fue diseñado por Doodler Emily Barrera, según Google. Ella dijo en una entrevista sobre el Doodle, que se puede ver arriba, “Los alebrijes y la cartonería son muy icónicos y representativos de la cultura mexicana. Me encantó crear un alebrije caprichoso para el Doodle de Pedro Linares. También fue muy gratificante hacer algo que está fuertemente ligado a México, haciéndome sentir más conectada con mi país. Me resulta muy mágico y satisfactorio hacer un alebrije desde cero, usando tu imaginación, varios materiales domésticos sencillos y tus manos para hacer un objeto físico. Trabajar en este alebrije me hizo admirar aún más el hermoso trabajo de todos los cartoneros de México”.

Barrera agregó, “Pedro Linares le dio su nombre a los alebrijes e inspiró a muchos otros en todo el país a comenzar a crear sus propios alebrijes. Los alebrijes de Linares se elaboraron mezclando múltiples partes del cuerpo de animales, como el uso de cuerpo de serpiente, pico de gallo, alas de murciélago, patas de lagarto, cuernos de toro, etc., dando como resultado una criatura única. Encuentro su trabajo muy interesante y espeluznante, y quería honrarlo creando un alebrije inspirándome en sus piezas más icónicas. Sus alebrijes tienden a mostrar la boca abierta, mostrando los dientes puntiagudos de la criatura y la lengua apuntando hacia afuera, generalmente tienen alas, garras o cascos y tienen patrones y colores muy detallados”.

Esto es lo que necesita saber sobre Pedro Linares López:

1. Linares nació el 29 de junio de 1906 en la Ciudad de México, México, y sus padres también eran artistas





Play



Pedro Linares López – Inventor de los Alebrijes Aunque los alebrijes no tienen tanto tiempo, se podría pensar que siempre han formado parte de las tradiciones y el folclor mexicano, cosa que no es de extrañar, dada su genialidad y naturaleza autocreadora. Pueden verse en internet figuras hechas en otros países muy similares a los alebrijes, en lugares donde esa palabra ni se… 2009-05-30T06:16:19Z

Pedro Linares nació el 29 de junio de 1906 en la Ciudad de México, México. Su padre también era artista y él siguió sus pasos. Linares le dijo al Los Angeles Times en 1991: “Mi padre también era cartonero, pero solo hacía máscaras, pequeños caballos, cosas muy simples, no era un escultor de papel maché. Lo que comencé es muy diferente a todo lo que se hacía en ese entonces”.

Según el sitio web de la Secretaría de Educación Pública de México, su madre y sus abuelos también fueron artistas e inspiraron su trabajo. Su arte original estaba hecho con papel, de la misma forma en que su familia había hecho esculturas anteriormente.

Mariposa Arts escribe: “Después de ganarse la vida haciendo piñatas (para ser aplastadas) y figuras de Judas (para ser quemadas) en días festivos específicos, se convirtió en cartonero, un fabricante de figuras de fantasía de papel maché y, en última instancia, el inventor de el alebrije, el ícono del arte popular mexicano ahora famoso y ampliamente coleccionado a nivel internacional.

Manuel Aguilar, profesor de historia del arte en Cal State Los Angeles, le dijo a Los Angeles Times en 2016: “Es el arte más auténtico y verdadero del pueblo mexicano. Es el espíritu del artista lo que está incrustado en esas piezas”.

2. Linares dijo que creó Alebrijes después de encontrarse con criaturas fantásticas en un sueño febril





Play



Pedro Linares & His Alebrijes This video gives a short introduction to the artist Pedro Linares and his papier-mâché alebrijes which have become a regional art form in Oaxaca. 2018-10-23T00:39:04Z

Google escribe en la publicación de su blog sobre Linares: “En 1945, cuando Linares cuenta la historia, se puso muy enfermo y cayó en un sueño febril. Allí se encontró con criaturas fantásticas que gritaron al unísono una frase sin sentido “¡Alebrijes!”. Al recuperarse, se propuso representar a estos seres míticos en la escultura. Las esculturas discordantes inicialmente tuvieron poco éxito, hasta que con el tiempo, Linares refinó sus alebrijes en las combinaciones de patrones coloridos de reptiles, insectos, aves y mamíferos reconocidos hoy en día en las ilustraciones de Doodle de hoy”.

Doodler Emily Barrera agregó: “Hay varios tipos de alebrijes creados en todo México, que generalmente se hacen con papel maché / cartonería o tallado en madera. Los alebrijes pueden representar criaturas fantásticas, animales, humanos, esqueletos, etc., pero para este Doodle específico, quería centrarme principalmente en el trabajo de Pedro Linares”.

Linares le dijo a Los Angeles Times en 1991: “Los vi en un sueño. Eran muy feos y aterradores y venían hacia mí. Vi todo tipo de cosas feas”. Según el Times, “Linares dice que tuvo ese único sueño hacia el final de una enfermedad prolongada: había luchado contra las úlceras gástricas durante 11 años y, en un momento de 1945, se pensaba que estaba en su lecho de muerte. Dice que fue mientras estaba en estado de coma de 24 horas, rodeado de velas, que nacieron los alebrijes”.

Linares agregó: “Eran muy feos. No eran como las calaveras. Las calaveras son familiares, todos somos calaveras debajo, así que se vendieron muy bien. … Pero la gente no quería comprar los alebrijes. Eran demasiado feos. Entonces comencé a cambiarlos y hacerlos más coloridos. Pero no dejaría de (hacerlos) solo porque la gente pensara que eran feos”.

3. Linares fue admirado por los artistas mexicanos legendarios Frida Kahlo y Diego Rivera y saltó a la fama después de aparecer en un documental de 1975





Play



Pedro Linares with Subtitles Documentary by Judith Bronowski Pedro Linares: Artesano de Cartón (Papier Maché' Artist) (1975). Co-produced, co-directed, and wrote this story of the maker of 'alebrijes', fantastic colorful monsters, who passed away in 1992. 2016-05-01T02:02:17Z

Según la Mexican Folk Art Guide, “la obra de Pedro Linares se vendió localmente durante muchos años contando con clientes como Diego Rivera y Frida Kahlo hasta que un documental realizado por Judith Bronowski en 1975 le dio fama internacional”. El documental se llamó Pedro Linares: Artesano de Cartón, que se traduce como Artista de papel maché.

En la película de Pixar, Coco, los alebrijes fueron retratados como guías espirituales. Now This News escribe: “Los alebrijes en realidad no son algo en lo que crean los mexicanos. Al ser guías espirituales en el más allá, Pixar se tomó libertades creativas con un tipo de arte popular muy popular en México. Los alebrijes tienen diferentes elementos de diferentes animales como cuerpos de dragón, alas de murciélago, dientes de lobo, astas de venado, aletas de pez y ojos de perro. También están pintados con colores vibrantes y presentan patrones detallados. Vienen en diferentes formas, tamaños y tienen rostros que exhiben una variedad de emociones. Así que nunca encontrarás dos que sean exactamente iguales. Pero, todavía no son más que arte”.

Las creaciones de Linares ahora se utilizan como decoración durante las celebraciones del Día de los Muertos, según Now This News.

Según Magia Mexica, Bronowski abrió un taller para Linares y su familia en la década de 1980 después de la popularidad de su documental. El sitio web escribe: “Los artesanos oaxaqueños están más familiarizados con las tallas de madera (árboles de copal más específicos), es por eso que los alebrijes ahora son más conocidos y están hechos con este material que los de cartón”.

4. Linares fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y Ciencias de México 1990, 2 años antes de su muerte a los 85 años





Play



Pedro linares Biografia Biografia sobre Pedro Linares Lopez, creador de los alebrijes 2018-01-10T00:48:40Z

Linares fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y Ciencias de México en las artes y tradiciones populares en 1990. Antes de su muerte, Linares viajó por los Estados Unidos y Europa, mostrando su arte.

Patrick Polk, curador de la sección de artes populares de América Latina y el Caribe en el Museo Fowler, le dijo a Los Angeles Times en 2016: “Tienes estos impulsos en las formas de arte tradicionales mexicanas de personas que trabajan con animales salvajes y criaturas asombrosas. Hay conexiones que se remontan a la estética y las ideas de lo sobrenatural de estilo precolombino. Hay raíces profundas, profundas”.

Polk agregó: “La capacidad del artista para conjurar cosas que se mueven fuera de la mente, para presentar lo fantástico. Para desafiar a la gente. Para darle sentido y deleitarse con la creatividad. La capacidad de modelar lo fantástico. Estas criaturas rompen esos límites”.

Linares murió el 26 de enero de 1992 en México. Los alebrijes hechos por Linares para Kahlo y Rivera ahora están en casa en el Museo Anahuacalli, según AD Magazine.

5. Los hijos y nietos de Linares han continuado su legado al crear arte en su estilo único





Play



Los Creadores de Alebrijes | La Última Generación de Artesanos ¿Cómo hacer alebrijes? Felipe Linares, hijo del creador de los Alebrijes® nos cuenta como él y su familia mantienen la tradición de su padre siendo iconos de La Merced. Suscríbete aquí a VICE: bit.ly/VICEenEspanol Más videos, editorial y reportajes: Sigue a VICE en Facebook: facebook.com/viceenespanol Esto es VICE en Twitter: twitter.com/viceenespanol Danos amor en Instagram:… 2018-07-25T15:25:45Z

Los hijos y nietos de Linares han seguido sus pasos, continúan creando arte en su estilo fantástico y exhibiéndolo en galerías de todo el mundo, según Los Angeles Times.

Eli Barta escribió en 2018 en Mariposa Arts: “Hoy en día, estas criaturas fantásticas están siendo fabricadas tanto por hombres como por mujeres. La esposa de Don Pedro solo ayudó, pero sus tres hijos Enrique, Felipe y Miguel aprendieron el arte de su padre. Ahora, en la familia de Miguel Linares, es diferente: su esposa Paula García hace alebrijes y muchos otros artículos como calaveras o piñatas y ella misma lleva más de quince años creando figuras, generalmente por su cuenta. Sus dos hijas, Elsa y Blanca Estela, y su hijo Ricardo, también han aprendido el arte de hacer figuras de cartón. Blanca se casó y abandonó el arte por un tiempo, pero unos años después se separó y regresó a la casa de sus padres y al oficio”.

Ricardo Linares le dijo a Estil Mexicano en 2015, “Empecé a interesarme por los Alebrijes a los 8 años, me interesaba porque dentro de mí había mucha curiosidad. Mi padre y mi abuelo siempre me pedían que los ayudara y yo les ayudaba a pintar, empecé a hacer lo más simple, que era una juguetería, máscaras, judas, calaveras, entre otras. Mi primer Alebrije … ya no lo tengo. Se lo vendí a una maestra llamada Eva Martínez, coleccionista de arte popular, un día mientras visitaba el taller de mi abuelo vio mi pieza, supo que era mi primer Alebrije y me pidió que se lo vendiera y se lo vendí. . Años después me invitó a su casa y me mostró el lugar donde lo tenía, de ahí sentí algo muy lindo y me gustó mucho este trabajo y comencé, comencé a crear”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ross Prieto ex inspector de Surfside dijo que edificio que colapsó estaba en buen estado