Pava LaPere: Directora ejecutiva de tecnología encontrada muerta en Baltimore

Pava Marie LaPere era la directora ejecutiva de 26 años de una startup tecnológica de Baltimore, Maryland, llamada EcoMap, antes de ser asesinada el 25 de septiembre de 2023.

La policía de Baltimore anunció el 26 de septiembre de 2023 que está buscando a un violento en libertad condicional llamado Jason Dean Billingsley, de 32 años, en relación con el asesinato de LaPere.

“Se ha emitido una orden de arresto contra Jason Dean Billingsley, de Baltimore, de 32 años. Es buscado por asesinato en primer grado, asalto, peligro imprudente y cargos relacionados”, decía un comunicado de prensa publicado en la página de Facebook del departamento.

Inmediatamente surgieron preguntas sobre por qué Billingsley fue liberado 16 años antes de una condena previa por intento de violación, y el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo en una conferencia de prensa: “No hay manera de que debería haber estado en las calles”.

LaPere estaba preocupada por la equidad racial y de género en el espíritu empresarial, según sus publicaciones en las redes sociales. “Somos una empresa de tecnología centrada en hacer que los ecosistemas sean más accesibles y divertirnos mientras lo hacemos”, dice la página de Instagram de su empresa.

En marzo de 2022, LaPere escribió en Instagram: “Las mujeres son poderosas. Dirigimos empresas que constantemente obtienen mejores resultados. Construimos tecnología que cambia el mundo y productos que hacen el bien en el mundo. Organizamos eventos para dar visibilidad a los demás y nos damos una mano para animarnos unos a otros, incluso cuando tenemos los brazos llenos. Trabajamos 3 veces más para obtener 1/3 más. Pero lo hacemos”.

Esto es lo que necesita saber:

La policía de Baltimore ha guardado silencio sobre las circunstancias del asesinato de LaPere, aunque escribieron en un comunicado de prensa que, el 25 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 11:34 a.m., “los oficiales acudieron a un complejo de apartamentos en la cuadra 300 de West Franklin Street para investigar una llamada de servicio”.

En una conferencia de prensa, el comisionado interino de la policía de Baltimore, Richard Worley, indicó que la policía cree que LaPere no conocía a su asesino y que murió en un edificio de apartamentos seguro donde vivía. Fue descubierta unas horas después de que se denunciara su desaparición, dijo.

Los oficiales encontraron a LaPere muerto por “traumatismo por objeto contundente”, dice el comunicado, y un oficial anónimo le dijo al Daily Mail que las heridas fueron “absolutamente brutales”.

Su cuerpo fue encontrado parcialmente vestido, según el Baltimore Banner.

Ashley Freeman escribió en Facebook: “Crees que nunca será tu familia, tu amigo o incluso tu compañero de trabajo. La dura realidad es que vivimos en un mundo terriblemente enfermo, donde el único objetivo de algunas personas es dañar las vidas inocentes de otros. Nuestra familia se ha visto afectada por un acto de violencia sin sentido que le quitó la vida a nuestra bella, exitosa y sumamente inteligente Pava. Estaba en camino de cambiar el mundo, pero alguien se lo quitó. Por favor, mantengan en sus oraciones a sus padres Frank y Caroline, a su hermano Nico y al resto de nuestra familia”.

Según el Baltimore Banner, LaPere eligió Baltimore para su puesta en marcha porque creía que Baltimore era una ciudad “con activos subyacentes sorprendentes que es necesario despertar”.

En el momento de su muerte, empleaba a 30 personas, dice el sitio.

Ella escribió en Instagram: “A diferencia de todo lo demás en la vida, la vista aquí cambia lentamente. Como todo en la vida, también cambia rápidamente cada día” con una foto de la ciudad.

La página de Facebook de EcoMap Technologies dice: “Creamos plataformas que facilitan la navegación por los ecosistemas que lo rodean”.

Según EcoMap, “el liderazgo visionario de Pava y su compromiso inquebrantable para fomentar la inclusión, amplificar los ecosistemas y fortalecer la comunidad tecnológica de Baltimore la distinguen como una líder excepcional, y su pasión ilimitada por la misión de EcoMap fue fundamental para nuestro éxito”.

En una publicación anterior en Facebook, EcoMap Technologies escribió: “Con profunda tristeza y conmoción, EcoMap anuncia el trágico y prematuro fallecimiento de nuestra querida fundadora y directora ejecutiva, Pava LaPere. La noticia nos ha conmovido a todos profundamente. En los próximos días, mantendremos informada a nuestra comunidad sobre las formas en que honraremos el legado perdurable de Pava. Por ahora, esperamos que se unan a nosotros para mantener a su familia y a sus seres queridos en sus pensamientos y oraciones”.

En 2021, escribió en Instagram:

Publicación de agradecimiento al equipo cursi. Hace dos días, mi vecino me dijo que la policía se presentó para un control de bienestar porque no me habían visto en unos días. Si bien no vivo en la oficina, seguramente paso mucho tiempo aquí… porque EcoMap ya no es solo una idea. Ahora somos una empresa de Big Girl, con corporaciones gigantes, gobiernos y fundaciones como clientes y todo el caos que ello conlleva.