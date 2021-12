Patty Breton iba bajo un nombre artístico en la serie Baywatch: ¿Cuál era?

Patty Breton es el nombre artístico utilizado por Patricia Cornwall, la ex actríz de “Baywatch” y porrista de Los Angeles Raiders que está siendo llamada “Delta Karen” por su supuesto comportamiento en un vuelo que aterrizó en Atlanta.

Se ha ganado ese sobrenombre tras ser acusada de darle una bofetada a un pasajero mayor después de exigirle que usara una máscara y de compararse con Rosa Parks. Todo lo que conforma el tema de un video viral.

¿Pero quién es Cornwall? Es dueña de una serie de créditos actorales y de modelaje bajo el nombre de Patty Breton.

Esto es lo que necesitas saber acerca de su carrera en Hollywood:

Breton apareció en tarjetas coleccionables y en Baywatch

¿Qué dice su perfil de IMDB?

“Patty Breton es actríz, conocida por Baywatch (1989), Married… with Children (1987) y Playboy: Cheerleaders (1997)”, dice su perfil de IMDb. Figura como Patty Cornwall en Facebook. Es una ex porrista de Los Angeles Raiders, según The New York Post.

TV Guide incluye cinco créditos para Patty Breton. Los dos en inglés corresponden a los episodios de Baywatch y Married With Children. Interpretó a los personajes Petra y Pilgrim, respectivamente, en sus apariciones en dichos programas.

Tarjetas coleccionables mostrándola en traje de baño se encuentran a la venta.

Una de ellas dice: “¡Conoce a la Calientabanquillos Patty Breton! Hollywood se ha arriesgado con Patty, y vaya que ha dado fruto. Entre sus trabajos publicitarios y comerciales, Patty ha sido coanfitriona de ‘Comic Strip Live’ de Fox Television y alentado a los ‘Silver and Black’ como una Raiderette. Mantén los ojos abiertos para ver a Miss Hollywood 1991 en el teatro, la pantalla y las revistas. ¡Todo es juegos y diversión con esta Calientabanquillos!”

Apareció en la edición de Playboy llamada “Playboy’s Cheerleaders”. La reseña de Amazon señala: “¡Rah rah rah! Todos los americanos de sangre caliente aman a las porristas, y la gente de Playboy no es excepción. Han armado una colección de las mujeres más hermosas que han animado al público con el cántico de ‘¡Haganlos retroceder, haganlos retroceder! ¡Bien atrás!’ Y lo que es más, les han dado la oportunidad de lucir los encantos ocultos que probablemente habrían dejado al equipo local demasiado enceguecido como para atrapar el balón”. Fue porrista de Los Angeles Raiders.

Figura como ejecutiva de ventas para Coldwell Banker Realty en California.

Su página de Linkedin afirma que ha trabajado como especialista en propiedades de lujo para diversas firmas de bienes raíces desde 2009.

Cornwall se enfrenta a serios cargos

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021

Según expedientes federales, está acusada de invocar el nombre del ícono de derechos civiles Rosa Parks y de golpear y escupir a un pasajero que cuestionó su analogía en el vuelo de Delta de Tampa hacia Georgia el 23 de diciembre de 2021. El pasajero le dijo “Siéntate, Karen”.

Según expedientes federales, Cornwall, de 51 años, oriunda de California, pasó la Navidad tras las rejas y apareció en corte por primera vez ante el Juez de Instrucción Christopher Bly en Atlanta el lunes 27 de diciembre y fue liberada bajo una fianza de $20.000. Se le prohibió viajar en empresas de transporte, incluyendo aviones, con excepción de su vuelo de regreso a Los Ángeles, según demuestran expedientes a los que Heavy ha tenido acceso.

Los expedientes federales dan el nombre Patricia Yannet Cornwall. “El o alrededor del 23 de diciembre de 2021 en Clayton County, en el Distrito del Norte de Georgia y en otras partes, la acusada agredió golpeando o hiriendo a R.S.M. en un vuelo en la jurisdicción área de los Estados Unidos, violando el Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 113(a)(4) y el Capítulo 49 del Código de los Estados Unidos, Sección 46506(1)”, señalan los expedientes. Lee los expedientes aquí.

El video, compartido en Twitter por ATL Uncensored, muestra a una mujer que los expedientes judiciales señalan como Cornwall intercambiando palabras con un pasajero mayor.

“Ponte la maldita máscara”, dice ella. “No te atrevas a hablarme de esa forma… levanta tu trasero”.

“Siéntate Karen. Eres una maldita Karen, siéntate”, dice el hombre en un momento.

También le dice: “Eres una m******” y que estaba comiendo y bebiendo. “Te hablo como se me antoja”, dice el hombre.

Su mascarilla está baja durante el intercambio. Un auxiliar de cabina le pide que se la levante.

“Me golpeó”, dice el hombre acerca de la mujer, quien le responde: “Dile que se ponga su mascarilla. Ponte la maldita máscara”.

El hombre también la llama “p****”, tras lo cual ella lo golpea en el rostro, según muestra el video. “Ahora irás a la cárcel. Eso es agresión”, dice. “Tan pronto como lleguemos a Atlanta irás a la cárcel”, dice el hombre, agregando que ella lo escupió.

“Maldito s*****”, le dice ella mientras los auxiliares de cabina intervienen, colocando un carrito de bebidas entre los pasajeros enfrentados.

Los expedientes judiciales dan más detalles.

“El 23 de diciembre de 2021, después de que el vuelo 2790 aterrizara, Oficiales del Departamento de Policía de Atlanta (APD) aguardaban al vuelo 2790 en su puerta de llegada a pedido de Delta Airlines. Representantes de Delta Airlines y R.S.M. le informaron a los oficiales del APD que había sido agredido durante el vuelo por otra pasajera, CORNWALL”. “CORNWALL fue detenida luego de que el avión aterrizara. R.S.M. fue entrevistado telefónicamente por quien suscribe y R.S.M. declaró lo siguiente:

R.S.M. estaba sentado en el 37C cuando protagonizó un altercado verbal y físico con CORNWALL. R.S.M. afirmó que CORNWALL regresaba del lavabo de la parte trasera del avión cuando se encontró con un auxiliar de cabina y el carrito de bebidas bloqueando el pasillo. CORNWALL le pidió a la auxiliar de cabina que la ayudara a encontrar su asiento, a lo que la auxiliar de cabina respondió pidiéndole que encontrara un asiento libre hasta tanto el servicio de bebidas hubiese finalizado ya que el vuelo tenía una hora de duración aproximadamente. CORNWALL le respondió a la auxiliar de cabina ‘¿Acaso soy Rosa Parks?’ R.S.M. informó que el carrito de bebidas y la auxiliar de vuelo se encontraban en su fila y a R.S.M. le pareció que el comentario de CORNWALL era inapropiado y le respondió a CORNWALL que ‘no eres negra…esto no es Alabama y esto no es un colectivo’. R.S.M. declaró que CORNWALL centró su atención en R.S.M. R.S.M. informó que le dijo a CORNWALL ‘Siéntate Karen’, a lo que CORNWALL respondió: ‘Siéntate m******’. Otros comentarios despectivos fueron hechos por ambas partes involucradas. Luego CORNWALL golpeó a R.S.M. con el puño, golpeando a R.S.M. en la cabeza, causándole una herida visible. Luego CORNWALL escupió a R.S.M. en el rostro y la zona de la cabeza. R.S.M. declaró que CORNWALL fue apartada por seguridad y controlada por el resto del vuelo.

El expediente continúa: “Un pasajero grabó un video con su celular de una parte del intercambio entre CORNWALL y R.S.M. He visto el video, el cual corrobora la información provista por R.S.M. Asimismo, el video muestra a CORNWALL golpeando a R.S.M. en el rostro. Basado en los hechos arriba mencionados, con el debido respeto sostengo que existe prueba suficiente para acusar a PATRICIA YANNET CORNWALL de violar el Capítulo 18, Código de los Estados Unodos, Sección 113(a)(4), dado que PATRICIA YANNET CORNWALL agredió golpeando o hiriendo a R.S.M. en la jurisdicción aérea de los Estados Unidos”.

