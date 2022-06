Patton Oswalt: se casó 18 meses después de la muerte de la escritora Michelle McNamara

La escritora de crímenes Michelle McNamara es quizás mejor conocida por sus incansables esfuerzos para identificar al Golden State Killer y dar voz a sus víctimas, narradas en su libro I’ll Be Gone in the Dark. Trágicamente, tanto la búsqueda de McNamara de la identidad del asesino en serie como su libro sobre este viaje se interrumpieron abruptamente cuando ella murió el 21 de abril de 2016, pero su esposo en ese momento, el comediante Patton Oswalt, se aseguró de que su libro fuera publicado.

McNamara y Oswalt habían estado casados ​​durante 11 años, desde septiembre de 2005, y tuvieron una hija juntos, Alice, en 2009. El 21 de abril de 2016, McNamara murió mientras dormía debido a los efectos de múltiples medicamentos en su sistema junto con una afección cardíaca previamente desconocida que causa el bloqueo de las arterias. Su muerte fue inesperada y en los meses posteriores a su fallecimiento, Oswalt fue muy abierto acerca de su dolor y de su vida como soltero posterior.

Sin embargo, poco más de un año después de la muerte de McNamara, Oswalt comenzó a salir con la actriz Meredith Salenger. Su relación progresó rápidamente y se casaron el 4 de noviembre de 2017.

Esto es lo que necesita saber:

Oswalt y Salenger hicieron pública su relación en junio de 2017 y se casaron poco después

Oswalt y Salenger hicieron su primera aparición pública en junio de 2017 en el estreno de Baby Driver 14 meses después de la muerte de su primera esposa, según informó People. Luego, el 6 de julio, la pareja confirmó su compromiso con una serie de fotos publicadas en Instagram por Salenger.

El medio luego informó que se casaron el 4 de noviembre de 2017 en Los Ángeles. Oswalt le dijo a People: “Solo había sentido ese nivel de alegría una vez antes en mi vida y fue tan profundo y perfecto que sentí codicia por desearlo de nuevo. Pero lo hice, así que ahora todo lo que puedo hacer es mostrarle a Meredith un nivel de gratitud y amor que es mayor que la alegría que me ha brindado a mí y a mi hija Alice. Porque este es un nuevo nivel de alegría y una nueva vida, y siempre me esforzaré por merecerlo”.

Salenger dijo que los dos comenzaron a hablar online en Facebook a finales de febrero de 2017 como amigos y no se conocieron en persona hasta el 20 de mayo. Oswalt dijo que todas las noches hablarían sobre política, libros y la vida. Cuando se conocieron en persona, él ya estaba enamorado.

Aunque la pareja se enfrentó a algunas críticas por lo que algunos sintieron que fue un compromiso rápido, Salenger respondió publicando en Twitter que no había experimentado nada más que amor y apoyo de la familia y los amigos de McNamara. Dijo que estaba agradecida de ser la persona que ayudó a Oswalt a encontrar la felicidad en su vida nuevamente después de pasar un año de “terapia intensa y abiertamente afligido y lidiando con su dolor”. También dijo que lo que más le importaba era que Alice se sintiera amada y feliz.

“He esperado 47 años para encontrar el amor verdadero”, escribió. “Crear nuestra unidad familiar mientras honramos el brillante regalo que Michelle me ha dado será la meta y la felicidad de mi vida. Estoy profundamente enamorada tanto de Patton como de Alice y tengo muchas ganas de tener una vida hermosa y feliz teniendo aventuras juntos”.

Oswalt ha sido muy abierto sobre su matrimonio con Salenger y lo importante que es ella para él y su hija

En los años transcurridos desde su matrimonio con Salenger, Oswalt se ha sincerado sobre el impacto que tuvo el encuentro con Salenger en su vida y la de su pequeña hija Alice. En noviembre de 2019, habló con People sobre cómo hubo algo de “rareza” al principio cuando su hija se adaptó a su nueva relación. Él dijo: “Ha habido ocasiones en las que Alice dice: ‘Con mami, no tenía que hacer esto’, y le digo: ‘Bueno, eso es porque tenías 5 años, y si mami estuviera aquí, estaría haciendo todas estas mismas cosas, probablemente incluso más'”.

El 31 de diciembre de 2019, Oswalt publicó en Instagram lo afortunado que se sentía de tener a Salenger en su vida. “Esta mujer milagrosa llegó y nos sacó a Alice y a mí del lago de oscuridad sin fin en el que estábamos”.