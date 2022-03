Patrick Jackson: ¿Quién es el esposo de Ketanji Brown Jackson?

El esposo de Ketanji Brown Jackson, el Dr. Patrick Jackson, se emocionó durante los comentarios de apertura de su esposa durante su audiencia de confirmación.

Brown Jackson es la nueva candidata de Joe Biden a la Corte Suprema de Estados Unidos. El matrimonio de la pareja empezó en la universidad y son padres de dos hijos.

Patrick Jackson pareció visiblemente conmovido cuando su esposa habló de su amor por él. Puedes ver el video más adelante en esta historia.

De acuerdo con The Miami Herald, Patrick Graves Jackson es un cirujano gastrointestinal que conoció a su esposa mientras ambos asistían a Harvard. The New York Times informó que “en 1996, ella obtuvo su título de abogada y se casó con el Dr. Jackson. Ahora tienen dos hijas, Talia, de 21 años, y Leila, de 17 años”. El medio informó que Jackson actualmente es cirujano general en el Hospital Universitario MedStar Georgetown, que incluye una biografía de Jackson en su sitio web.

Esto es lo que necesitas saber:

Brown Jackson habló del “amor incondicional” que comparte con su esposo

Supreme Court nominee Judge Ketanji Brown Jackson’s husband, Dr. Patrick Jackson, gets emotional as his wife testifies. pic.twitter.com/6UuQBRZucb — The Recount (@therecount) March 21, 2022

Mientras su esposo observaba junto con su hermano gemelo, William, Brown Jackson dijo: “Hablando de amor incondicional, me gustaría presentarles a mi esposo desde hace 25 años, el Dr. Patrick Jackson. No tengo ninguna duda de que sin él a mi lado desde el principio de este increíble camino profesional, nada de esto hubiera sido posible”.

Ella agregó: “Nos conocimos en la universidad hace más de tres décadas. Desde entonces, ha sido el mejor esposo, padre y amigo que jamás pude imaginar. Patrick, te amo”.

Ketanji Brown Jackson es miembro de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.

Biden escribió en Twitter durante el 25 de febrero de 2022: “Estoy orgulloso de anunciar que estoy nominando a la jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema. Actualmente se desempeña en la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C., es una de las mentes legales más brillantes de nuestra nación y será una jueza excepcional”.

Patrick Graves Jackson, un cirujano especializado en cirugías abdominales, llamó a la jueza una “compañera brillante y compasiva que todavía me deja sin aliento”





Play



Video Video related to patrick jackson: ¿quién es el esposo de ketanji brown jackson? 2022-03-22T08:52:14-04:00

Patrick Graves Jackson tiene una página de Twitter, pero los tweets están protegidos. Su biografía de Twitter indica que es profesor en Georgetown.

Un tweet que ya no es visible publicado en la página de Twitter de Jackson en junio de 2021, según The Associated Press, decía: “¡Feliz día del amor! Estoy especialmente agradecido de caminar por la vida con una pareja brillante y compasiva que todavía me deja sin aliento, gracias a sacrificios como los de Richard y Mildred Loving”.

Según Biography.com, “la monumental historia de amor de Richard y Mildred Loving resultó en el histórico caso de la Corte Suprema que eliminó las últimas leyes de segregación en Estados Unidos”. Los Loving fueron arrestados por su matrimonio interracial. Los propios Jackson son una pareja interracial.

Según MedStar Health, Patrick es un cirujano que trabaja en Pasquerilla Healthcare Center en Washington, D.C.

Sus áreas de práctica, según ese sitio, incluyen cirugía abdominal, reconstrucción de la pared abdominal, apendicectomía, biopsia mamaria y cecostomía.

Sus áreas críticas de enfoque incluyen cirugía de reflujo gastroesofágico, reparación de hernia, hernia incisional, reparación de hernia inguinal, colecistectomía laparoscópica, reparación laparoscópica de hernia de hiato, cirugía mínimamente invasiva y hernia paraesofágica, según el sitio.

Según NPR, los padres de Ketanji Brown Jackson “fueron maestros de escuelas públicas hasta que su padre se convirtió en abogado y su madre, finalmente, en directora de escuela”. Criada en Miami, fue a Harvard College y allí conoció a su esposo.

Él fue su primer “novio serio”, según NPR.

“Patrick es un ‘Brahmán de Boston’ por excelencia. Su familia se remonta a Inglaterra antes del Mayflower”, ella dijo en 2017.

“Él y su hermano gemelo son, de hecho, la sexta generación de su familia en graduarse de la Universidad de Harvard. Por el contrario, yo soy solo la segunda generación de mi familia en ir a una universidad, y estoy bastante seguro de que si rastreas mi linaje familiar más allá de mis abuelos, que se criaron en Georgia, por cierto, encontrarás que mi antepasados eran esclavos en ambos lados”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.